https://ria.ru/20211026/konferentsiya-1756132088.html

Конференция Huawei "Цифровое сообщество — 2021". Прямая трансляция

Конференция Huawei "Цифровое сообщество — 2021". Прямая трансляция - РИА Новости, 26.10.2021

Конференция Huawei "Цифровое сообщество — 2021". Прямая трансляция

Компания Huawei проведет 26 и 27 октября II ежегодную конференцию "Цифровое сообщество 2021" (Huawei Digital Community Conference 2021, HDCC). РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T09:32

2021-10-26T09:32

2021-10-26T09:32

экономика

технологии

huawei technologies

россия

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Компания Huawei проведет 26 и 27 октября II ежегодную конференцию "Цифровое сообщество 2021" (Huawei Digital Community Conference 2021, HDCC). Это открытая платформа, призванная помочь ориентироваться в изменениях, связанных с цифровой трансформацией. Зрители смогут онлайн посмотреть выступления на пленарной сессии и шести тематических форумах HDCC 2021, обсудить насущные вопросы цифровизации с экспертами в области ИКТ и онлайн-участниками в режиме реального времени. Также будет открыт доступ к виртуальной выставочной зоне, где можно познакомиться с успешными кейсами клиентов и партнеров Huawei, продуктами и решениями компании для цифровизации промышленности.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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