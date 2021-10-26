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Конференция Huawei "Цифровое сообщество — 2021". Прямая трансляция
Конференция Huawei "Цифровое сообщество — 2021". Прямая трансляция - РИА Новости, 26.10.2021
Конференция Huawei "Цифровое сообщество — 2021". Прямая трансляция
Компания Huawei проведет 26 и 27 октября II ежегодную конференцию "Цифровое сообщество 2021" (Huawei Digital Community Conference 2021, HDCC). РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T09:32
2021-10-26T09:32
2021-10-26T09:32
экономика
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россия
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Компания Huawei проведет 26 и 27 октября II ежегодную конференцию "Цифровое сообщество 2021" (Huawei Digital Community Conference 2021, HDCC). Это открытая платформа, призванная помочь ориентироваться в изменениях, связанных с цифровой трансформацией. Зрители смогут онлайн посмотреть выступления на пленарной сессии и шести тематических форумах HDCC 2021, обсудить насущные вопросы цифровизации с экспертами в области ИКТ и онлайн-участниками в режиме реального времени. Также будет открыт доступ к виртуальной выставочной зоне, где можно познакомиться с успешными кейсами клиентов и партнеров Huawei, продуктами и решениями компании для цифровизации промышленности.
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LIVE: Конференция Huawei "Цифровое сообщество 2021"
LIVE: Конференция Huawei "Цифровое сообщество 2021"
2021-10-26T09:32
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