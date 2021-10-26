https://ria.ru/20211026/braziliya-1756374829.html

Сенаторы Бразилии попросили заблокировать аккаунты Болсонару в соцсетях

Сенаторы Бразилии попросили заблокировать аккаунты Болсонару в соцсетях - РИА Новости, 26.10.2021

Сенаторы Бразилии попросили заблокировать аккаунты Болсонару в соцсетях

Специальная комиссия сената Бразилии просит Верховный суд и прокуратуру провести расследование против президента после его высказываний о коронавирусе, а также... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T18:53

2021-10-26T18:53

2021-10-26T18:53

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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 окт - РИА Новости. Специальная комиссия сената Бразилии просит Верховный суд и прокуратуру провести расследование против президента после его высказываний о коронавирусе, а также заблокировать его соцсети, сообщает новостной портал G1.Ранее сенат Бразилии сформировал специальную комиссию по расследованию преступлений в сфере борьбы с COVID-19. Предполагалось, что она займется, в частности, анализом тех случаев, когда власти отказывались от предложений по вакцинам против коронавирусной инфекции."Комиссия одобрила запрос… в отношении президента Жаира Болсонару, он будет направлен в Федеральный верховный суд и генпрокуратуру. В документе сенатор Рандолфи Родригес просит Google, Facebook и Twitter… предоставить регистрационные данные, данные о подключениях, копию всего контента, хранящегося на YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. Сенатор также просит компании приостановить доступ к аккаунтам президента во всех этих соцсетях", - сообщает издание.Накануне Facebook, Instagram и видеохостинг YouTube удалили видео, сделанное Болсонару, где он говорил о связи между вакцинами против коронавируса и ВИЧ. Следствием нарушения политики YouTube для президента станет недельный запрет на публикацию новых записей.Сенаторы также просят суд и прокуратуру провести расследование и установить ответственность Болсонару за подобные высказывания.

https://ria.ru/20211002/protesty-1752829043.html

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в мире, технологии, twitter, бразилия, google, youtube, латинская америка, жаир болсонару