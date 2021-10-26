Сенаторы Бразилии попросили заблокировать аккаунты Болсонару в соцсетях
Специальная комиссия сената Бразилии просит Верховный суд заблокировать соцсети Болсонару
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару во время саммита БРИКС
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 окт - РИА Новости. Специальная комиссия сената Бразилии просит Верховный суд и прокуратуру провести расследование против президента после его высказываний о коронавирусе, а также заблокировать его соцсети, сообщает новостной портал G1.
Ранее сенат Бразилии сформировал специальную комиссию по расследованию преступлений в сфере борьбы с COVID-19. Предполагалось, что она займется, в частности, анализом тех случаев, когда власти отказывались от предложений по вакцинам против коронавирусной инфекции.
2 октября, 21:56В Бразилии начались протесты против президента Болсонару
"Комиссия одобрила запрос… в отношении президента Жаира Болсонару, он будет направлен в Федеральный верховный суд и генпрокуратуру. В документе сенатор Рандолфи Родригес просит Google, Facebook и Twitter… предоставить регистрационные данные, данные о подключениях, копию всего контента, хранящегося на YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. Сенатор также просит компании приостановить доступ к аккаунтам президента во всех этих соцсетях", - сообщает издание.
Накануне Facebook, Instagram и видеохостинг YouTube удалили видео, сделанное Болсонару, где он говорил о связи между вакцинами против коронавируса и ВИЧ. Следствием нарушения политики YouTube для президента станет недельный запрет на публикацию новых записей.
Сенаторы также просят суд и прокуратуру провести расследование и установить ответственность Болсонару за подобные высказывания.