https://ria.ru/20211026/bolduin-1756308316.html

В США отложили премьеру фильма, текст в котором читает Алек Болдуин

В США отложили премьеру фильма, текст в котором читает Алек Болдуин - РИА Новости, 26.10.2021

В США отложили премьеру фильма, текст в котором читает Алек Болдуин

Премьера документального фильма об экологических проблемах американского города Флинт, текст в котором читает Алек Болдуин, отложена из-за произошедшего на... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:21

2021-10-26T14:21

2021-10-26T14:21

в мире

сша

детройт

мичиган

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

криминал

культура

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Премьера документального фильма об экологических проблемах американского города Флинт, текст в котором читает Алек Болдуин, отложена из-за произошедшего на прошлой неделе смертельного инцидента с участием актера.Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате стрельбы погибла оператор, режиссер был тяжело ранен."Мы отложили премьеру фильма "Флинт: Кому ты можешь верить?" из уважения к недавним трагическим событиям. Для меня важно, чтобы истории жителей города были услышаны, и мы обязательно выпустим фильм позднее", - написал в Twitter постановщик Энтони Бакстер.Как следует из информации сайта Rotten Tomatoes, премьера фильма о Флинте должна была состояться 29 октября.Город Флинт для экономии бюджетных средств в апреле 2014 года временно перешел от системы водоснабжения Детройта на воду реки Флинт. Жители жаловались на цвет и запах воды, однако реакции властей не было. Только спустя почти полтора года, когда стало известно, что у местных детей был обнаружен повышенный уровень свинца в организме, ситуация во Флинте получила общенациональную огласку. В рамках расследования главе департамента здравоохранения штата Мичиган Нику Лайону были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.Расследование длилось на протяжении трех лет. В 2019 году прокурор штата назначила новую команду обвинителей. Сообщалось, что, приступив к работе, правоохранители были вынуждены снять предыдущие обвинения и вновь открыть дело из-за ранее допущенных ошибок в расследовании.

https://radiosputnik.ria.ru/20211026/bolduin-1756282536.html

сша

детройт

мичиган

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, детройт, мичиган, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), криминал, культура, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма