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https://ria.ru/20211026/bolduin-1756308316.html
В США отложили премьеру фильма, текст в котором читает Алек Болдуин
В США отложили премьеру фильма, текст в котором читает Алек Болдуин - РИА Новости, 26.10.2021
В США отложили премьеру фильма, текст в котором читает Алек Болдуин
Премьера документального фильма об экологических проблемах американского города Флинт, текст в котором читает Алек Болдуин, отложена из-за произошедшего на... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:21
2021-10-26T14:21
в мире
сша
детройт
мичиган
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
криминал
культура
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Премьера документального фильма об экологических проблемах американского города Флинт, текст в котором читает Алек Болдуин, отложена из-за произошедшего на прошлой неделе смертельного инцидента с участием актера.Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате стрельбы погибла оператор, режиссер был тяжело ранен."Мы отложили премьеру фильма "Флинт: Кому ты можешь верить?" из уважения к недавним трагическим событиям. Для меня важно, чтобы истории жителей города были услышаны, и мы обязательно выпустим фильм позднее", - написал в Twitter постановщик Энтони Бакстер.Как следует из информации сайта Rotten Tomatoes, премьера фильма о Флинте должна была состояться 29 октября.Город Флинт для экономии бюджетных средств в апреле 2014 года временно перешел от системы водоснабжения Детройта на воду реки Флинт. Жители жаловались на цвет и запах воды, однако реакции властей не было. Только спустя почти полтора года, когда стало известно, что у местных детей был обнаружен повышенный уровень свинца в организме, ситуация во Флинте получила общенациональную огласку. В рамках расследования главе департамента здравоохранения штата Мичиган Нику Лайону были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.Расследование длилось на протяжении трех лет. В 2019 году прокурор штата назначила новую команду обвинителей. Сообщалось, что, приступив к работе, правоохранители были вынуждены снять предыдущие обвинения и вновь открыть дело из-за ранее допущенных ошибок в расследовании.
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в мире, сша, детройт, мичиган, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), криминал, культура, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
14:21 26.10.2021
 
В США отложили премьеру фильма, текст в котором читает Алек Болдуин

Премьеру фильма об экологических проблемах, текст в котором читает Болдуин, отложили

© AP Photo / Julie JacobsonГолливудский актер Алек Болдуин
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© AP Photo / Julie Jacobson
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Премьера документального фильма об экологических проблемах американского города Флинт, текст в котором читает Алек Болдуин, отложена из-за произошедшего на прошлой неделе смертельного инцидента с участием актера.
Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате стрельбы погибла оператор, режиссер был тяжело ранен.
"Мы отложили премьеру фильма "Флинт: Кому ты можешь верить?" из уважения к недавним трагическим событиям. Для меня важно, чтобы истории жителей города были услышаны, и мы обязательно выпустим фильм позднее", - написал в Twitter постановщик Энтони Бакстер.
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Как следует из информации сайта Rotten Tomatoes, премьера фильма о Флинте должна была состояться 29 октября.
Город Флинт для экономии бюджетных средств в апреле 2014 года временно перешел от системы водоснабжения Детройта на воду реки Флинт. Жители жаловались на цвет и запах воды, однако реакции властей не было. Только спустя почти полтора года, когда стало известно, что у местных детей был обнаружен повышенный уровень свинца в организме, ситуация во Флинте получила общенациональную огласку. В рамках расследования главе департамента здравоохранения штата Мичиган Нику Лайону были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.
Расследование длилось на протяжении трех лет. В 2019 году прокурор штата назначила новую команду обвинителей. Сообщалось, что, приступив к работе, правоохранители были вынуждены снять предыдущие обвинения и вновь открыть дело из-за ранее допущенных ошибок в расследовании.
 
В миреСШАДетройтМичиганАлек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)КриминалКультураУбийство Алеком Болдуином оператора на съемках фильма
 
 
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