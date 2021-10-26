Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211026/bol-1756275256.html
Не только инфекции. Чем грозит боль в горле
Мясников назвал необычные причины боли в горле - РИА Новости, 26.10.2021
Не только инфекции. Чем грозит боль в горле
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о причинах возникновения боли в горле. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:21
2021-10-26T12:21
общество
здоровье - общество
александр мясников (врач)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571790705_0:95:599:432_1920x0_80_0_0_52fbf0a01219a157092ffa31a1538bd1.jpg
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о причинах возникновения боли в горле.По его словам, у большинства взрослых подобное воспаление возникает не из-за инфекций. В частности, это может быть одним из проявлений фибромиалгии — заболевания, провоцирующего боль в мышцах, связках и сухожилиях. От этого недуга страдает каждая пятая женщина."Это сопровождается плохим сном, усталостью, болью в суставах, увеличением лимфоузлов и болью в горле. Поэтому всегда подумайте, что у вас с общим состоянием", — объяснил медик.Кроме того, частой причиной проблем с горлом становится аллергия. Как отметил Мясников, в такой ситуации надо принимать антигистаминные препараты, а не антибиотики и обезболивающие. Также боль в гортани и хронический кашель могут свидетельствовать о повышенной кислотности желудка."Это просто химический ожог. Мы даем лекарство, снижающее кислотность желудка, и — "доктор, вы кудесник, вы мне помогли, я пила столько антибиотиков, мне ничего не помогало, а сейчас помогло", — подытожил врач.Ранее Мясников рассказал, кому нельзя принимать антибиотики. По его словам, при кашле и вирусном бронхите бесконтрольное применение таких препаратов ведет к тому, что они перестают действовать.
https://ria.ru/20211023/oshibka-1755962681.html
https://ria.ru/20211020/kashel-1755485275.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571790705_0:18:600:467_1920x0_80_0_0_441304fcc74b450207a1bfeee8b16168.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье - общество, александр мясников (врач)
12:21 26.10.2021
 
Мясников назвал необычные причины боли в горле

Доктор Мясников перечислил неинфекционные болезни, провоцирующие боль в горле

© Фото : ВГТРКАлександр Мясников
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Фото : ВГТРК
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о причинах возникновения боли в горле.
По его словам, у большинства взрослых подобное воспаление возникает не из-за инфекций. В частности, это может быть одним из проявлений фибромиалгии — заболевания, провоцирующего боль в мышцах, связках и сухожилиях. От этого недуга страдает каждая пятая женщина.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
23 октября, 18:18
Мясников назвал грубейшую ошибку при измерении давления
"Это сопровождается плохим сном, усталостью, болью в суставах, увеличением лимфоузлов и болью в горле. Поэтому всегда подумайте, что у вас с общим состоянием", — объяснил медик.
Кроме того, частой причиной проблем с горлом становится аллергия. Как отметил Мясников, в такой ситуации надо принимать антигистаминные препараты, а не антибиотики и обезболивающие. Также боль в гортани и хронический кашель могут свидетельствовать о повышенной кислотности желудка.
"Это просто химический ожог. Мы даем лекарство, снижающее кислотность желудка, и — "доктор, вы кудесник, вы мне помогли, я пила столько антибиотиков, мне ничего не помогало, а сейчас помогло", — подытожил врач.
Ранее Мясников рассказал, кому нельзя принимать антибиотики. По его словам, при кашле и вирусном бронхите бесконтрольное применение таких препаратов ведет к тому, что они перестают действовать.
Мужчина с болью в шее - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 21:05Распространение коронавируса
Эксперты рассказали, как распознать ковидный кашель
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоАлександр Мясников (врач)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
04:09Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
04:04Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
03:40В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
03:30Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
03:26Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
03:21Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
03:18Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт
03:15Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почек
03:05Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения
03:05Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
02:46На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
02:35Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму
02:24СМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту
02:24Украинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в Донбассе
02:18В Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золота
02:08Медик назвала уникальные свойства дрожжей
02:05Прокурор допустила уголовные обвинения в деле о гибели кинооператора в США
01:38В Воронеже ликвидировали пожар на территории промзоны
Лента новостейМолния
Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоинРоссиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годомЭкс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с МеркельВ Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президентаЭкс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в городАнджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть ТаносаГинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских картРоссиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почекГлава РНКБ рассказал, где хранить сбереженияГлаву Союза украинцев Португалии возмутил памятник ГагаринуНа Камчатке расчеты С-400 провели тактические ученияГоссекретарь США поговорил с освобожденным премьером СуданаНутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурмуСМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защитуУкраинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в ДонбассеВ Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золотаМедик назвала уникальные свойства дрожжейПрокурор допустила уголовные обвинения в деле о гибели кинооператора в СШАВ Воронеже ликвидировали пожар на территории промзоны