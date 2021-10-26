https://ria.ru/20211026/bol-1756275256.html
Не только инфекции. Чем грозит боль в горле
Мясников назвал необычные причины боли в горле - РИА Новости, 26.10.2021
Не только инфекции. Чем грозит боль в горле
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о причинах возникновения боли в горле. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:21
2021-10-26T12:21
2021-10-26T12:21
общество
здоровье - общество
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о причинах возникновения боли в горле.По его словам, у большинства взрослых подобное воспаление возникает не из-за инфекций. В частности, это может быть одним из проявлений фибромиалгии — заболевания, провоцирующего боль в мышцах, связках и сухожилиях. От этого недуга страдает каждая пятая женщина."Это сопровождается плохим сном, усталостью, болью в суставах, увеличением лимфоузлов и болью в горле. Поэтому всегда подумайте, что у вас с общим состоянием", — объяснил медик.Кроме того, частой причиной проблем с горлом становится аллергия. Как отметил Мясников, в такой ситуации надо принимать антигистаминные препараты, а не антибиотики и обезболивающие. Также боль в гортани и хронический кашель могут свидетельствовать о повышенной кислотности желудка."Это просто химический ожог. Мы даем лекарство, снижающее кислотность желудка, и — "доктор, вы кудесник, вы мне помогли, я пила столько антибиотиков, мне ничего не помогало, а сейчас помогло", — подытожил врач.Ранее Мясников рассказал, кому нельзя принимать антибиотики. По его словам, при кашле и вирусном бронхите бесконтрольное применение таких препаратов ведет к тому, что они перестают действовать.
https://ria.ru/20211023/oshibka-1755962681.html
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общество, здоровье - общество, александр мясников (врач)
Мясников назвал необычные причины боли в горле
Доктор Мясников перечислил неинфекционные болезни, провоцирующие боль в горле
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1"
о причинах возникновения боли в горле.
По его словам, у большинства взрослых подобное воспаление возникает не из-за инфекций. В частности, это может быть одним из проявлений фибромиалгии — заболевания, провоцирующего боль в мышцах, связках и сухожилиях. От этого недуга страдает каждая пятая женщина.
"Это сопровождается плохим сном, усталостью, болью в суставах, увеличением лимфоузлов и болью в горле. Поэтому всегда подумайте, что у вас с общим состоянием", — объяснил медик.
Кроме того, частой причиной проблем с горлом становится аллергия. Как отметил Мясников, в такой ситуации надо принимать антигистаминные препараты, а не антибиотики и обезболивающие. Также боль в гортани и хронический кашель могут свидетельствовать о повышенной кислотности желудка.
"Это просто химический ожог. Мы даем лекарство, снижающее кислотность желудка, и — "доктор, вы кудесник, вы мне помогли, я пила столько антибиотиков, мне ничего не помогало, а сейчас помогло", — подытожил врач.
Ранее Мясников рассказал, кому нельзя принимать антибиотики. По его словам, при кашле и вирусном бронхите бесконтрольное применение таких препаратов ведет к тому, что они перестают действовать.