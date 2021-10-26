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https://ria.ru/20211026/arashukov-1756295244.html
Мосгорсуд в четвертый раз не смог отобрать присяжных по делу Арашуковых
Мосгорсуд в четвертый раз не смог отобрать присяжных по делу Арашуковых - РИА Новости, 26.10.2021
Мосгорсуд в четвертый раз не смог отобрать присяжных по делу Арашуковых
Мосгорсуд в четвертый раз не смог отобрать присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля из-за болезни... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:30
2021-10-26T13:30
происшествия
москва
московский городской суд
генеральная прокуратура рф
совет федерации рф
северный кавказ
криминал
рауф арашуков
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Мосгорсуд в четвертый раз не смог отобрать присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля из-за болезни одного из фигурантов, сообщила РИА Новости адвокат Марина Андреева."Из-за подозрения на ковид у Гузера Хашукаева, который находится под домашним арестом, заседание отложено на 17 ноября", - сказала собеседница агентства.Ранее суд разделил уголовное дело на два: одно из них, в отношении отца и сына Арашуковых, трех бывших правоохранителей и директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузера Хашукаева, рассмотрит Мосгорсуд с участием присяжных, второе направлено в Преображенский суд столицы.В зависимости от роли и степени участия фигурантам предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), пп. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу), ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.В июле Басманный суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры имущества Арашуковых и связанных с ними лиц на сумму более 1,5 миллиардов рублей.Более двух лет назад Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора. В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ. Под стражу взяты оба Арашукова, а также их родственники и друзья, занимавшие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.В конце 2019 года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также о хищениях почти 16 миллионов рублей при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.
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происшествия, москва, московский городской суд, генеральная прокуратура рф, совет федерации рф, северный кавказ, криминал, рауф арашуков, рауль арашуков, россия
13:30 26.10.2021
 
Мосгорсуд в четвертый раз не смог отобрать присяжных по делу Арашуковых

Суд не смог отобрать присяжных для рассмотрения дела Арашуковых из-за болезни фигуранта

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков после заседания Басманного суда города Москвы
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков после заседания Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Мосгорсуд в четвертый раз не смог отобрать присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля из-за болезни одного из фигурантов, сообщила РИА Новости адвокат Марина Андреева.
"Из-за подозрения на ковид у Гузера Хашукаева, который находится под домашним арестом, заседание отложено на 17 ноября", - сказала собеседница агентства.
Ранее суд разделил уголовное дело на два: одно из них, в отношении отца и сына Арашуковых, трех бывших правоохранителей и директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузера Хашукаева, рассмотрит Мосгорсуд с участием присяжных, второе направлено в Преображенский суд столицы.
В зависимости от роли и степени участия фигурантам предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), пп. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу), ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).
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Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.
В июле Басманный суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры имущества Арашуковых и связанных с ними лиц на сумму более 1,5 миллиардов рублей.
Более двух лет назад Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора. В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ. Под стражу взяты оба Арашукова, а также их родственники и друзья, занимавшие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
В конце 2019 года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также о хищениях почти 16 миллионов рублей при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.
 
ПроисшествияМоскваМосковский городской судГенеральная прокуратура РФСовет Федерации РФСеверный КавказКриминалРауф АрашуковРауль АрашуковРоссия
 
 
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