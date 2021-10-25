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Более 77 тысяч человек получат выплаты к годовщине открытия Дороги жизни
Более 77 тысяч человек получат выплаты к годовщине открытия Дороги жизни - РИА Новости, 25.10.2021
Более 77 тысяч человек получат выплаты к годовщине открытия Дороги жизни
Выплаты по 50 тысяч рублей к 80-й годовщине открытия Дороги жизни получат более 77 тысяч человек, сообщили журналистам в пресс-службе министерства труда и... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T11:43
2021-10-25T11:43
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
великая отечественная война (1941-1945)
здоровье - общество
блокада ленинграда (1941-1944)
антон котяков
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Выплаты по 50 тысяч рублей к 80-й годовщине открытия Дороги жизни получат более 77 тысяч человек, сообщили журналистам в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ."Указом президента в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни установлена единовременная выплата. Размер выплаты составит 50 тысяч рублей. Средства будут выплачиваться в ноябре одновременно с пенсией", - рассказал глава Минтруда Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба. В министерстве отметили, что данную выплату получат более 77 тысяч человек.Средства, в соответствии указом президента, получат граждане, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающие на территории России, Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), великая отечественная война (1941-1945), здоровье - общество, блокада ленинграда (1941-1944), антон котяков, россия
11:43 25.10.2021
 
Более 77 тысяч человек получат выплаты к годовщине открытия Дороги жизни

Более 77 тысяч человек получат по 50 тысяч рублей к годовщине открытия Дороги жизни

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Выплаты по 50 тысяч рублей к 80-й годовщине открытия Дороги жизни получат более 77 тысяч человек, сообщили журналистам в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ.
"Указом президента в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни установлена единовременная выплата. Размер выплаты составит 50 тысяч рублей. Средства будут выплачиваться в ноябре одновременно с пенсией", - рассказал глава Минтруда Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба. В министерстве отметили, что данную выплату получат более 77 тысяч человек.
Средства, в соответствии указом президента, получат граждане, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающие на территории России, Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 12:37
Лавров раскритиковал отказ ФРГ платить компенсации блокадникам Ленинграда
 
ОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Великая Отечественная война (1941-1945)Здоровье - ОбществоБлокада Ленинграда (1941-1944)Антон КотяковРоссия
 
 
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