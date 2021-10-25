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Более 77 тысяч человек получат выплаты к годовщине открытия Дороги жизни

Более 77 тысяч человек получат выплаты к годовщине открытия Дороги жизни - РИА Новости, 25.10.2021

Более 77 тысяч человек получат выплаты к годовщине открытия Дороги жизни

Выплаты по 50 тысяч рублей к 80-й годовщине открытия Дороги жизни получат более 77 тысяч человек, сообщили журналистам в пресс-службе министерства труда и... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T11:43

2021-10-25T11:43

2021-10-25T11:43

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

великая отечественная война (1941-1945)

здоровье - общество

блокада ленинграда (1941-1944)

антон котяков

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Выплаты по 50 тысяч рублей к 80-й годовщине открытия Дороги жизни получат более 77 тысяч человек, сообщили журналистам в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ."Указом президента в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни установлена единовременная выплата. Размер выплаты составит 50 тысяч рублей. Средства будут выплачиваться в ноябре одновременно с пенсией", - рассказал глава Минтруда Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба. В министерстве отметили, что данную выплату получат более 77 тысяч человек.Средства, в соответствии указом президента, получат граждане, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающие на территории России, Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

https://ria.ru/20211015/kompensatsiya-1754716551.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), великая отечественная война (1941-1945), здоровье - общество, блокада ленинграда (1941-1944), антон котяков, россия