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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211025/sokolovskiy-1756178896.html
Влад Соколовский объявил о пополнении в семье
Влад Соколовский объявил о пополнении в семье - РИА Новости, 25.10.2021
Влад Соколовский объявил о пополнении в семье
Влад Соколовский станет отцом во второй раз. Радостной новостью он поделился в своем Instagram. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:42
2021-10-25T17:42
шоубиз
влад соколовский
дети
знаменитости
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Влад Соколовский станет отцом во второй раз. Радостной новостью он поделился в своем Instagram.Фото с заметно округлившимся животом выложила в социальной сети и возлюбленная артиста.Поклонники поспешили поздравить будущих родителей с пополнением.“Еще одно голубоглазое чудо будет!”, “Здоровья будущей маме и малышу”, – написали подписчики.Ранее Соколовский объявил, что будет заниматься продюсированием, а в качестве первого проекта для раскрутки выбрал Суркову. Девушка будет заниматься творчеством под псевдонимом LEE.У Соколовского есть дочь Мия от первого брака с певицей Ритой Дакотой. Девочка родилась 23 октября 2017 года, а в 2018 году ее родители развелись.
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влад соколовский, дети, знаменитости
17:42 25.10.2021
 
Влад Соколовский объявил о пополнении в семье

Влад Соколовский станет отцом во второй раз

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Премьера фильма Звёздные Войны: Скайуокер. Восход - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Влад Соколовский станет отцом во второй раз. Радостной новостью он поделился в своем Instagram.

“Мы ждем малыша! Сказочное время! Здоровья тебе, моя любимая Ангелина Суркова! Я рядом!” – написал певец.

Фото с заметно округлившимся животом выложила в социальной сети и возлюбленная артиста.

“Скоро в нашей семье пополнение. Подарить еще одну жизнь этому миру от любимого мужчины – счастье. Влад, благодарю за твою силу, рядышком я раскрываюсь еще ярче”, – написала Ангелина.

Поклонники поспешили поздравить будущих родителей с пополнением.
“Еще одно голубоглазое чудо будет!”, “Здоровья будущей маме и малышу”, – написали подписчики.
Ранее Соколовский объявил, что будет заниматься продюсированием, а в качестве первого проекта для раскрутки выбрал Суркову. Девушка будет заниматься творчеством под псевдонимом LEE.
У Соколовского есть дочь Мия от первого брака с певицей Ритой Дакотой. Девочка родилась 23 октября 2017 года, а в 2018 году ее родители развелись.
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