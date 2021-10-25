Влад Соколовский объявил о пополнении в семье
Влад Соколовский станет отцом во второй раз
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход"
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Влад Соколовский станет отцом во второй раз. Радостной новостью он поделился в своем Instagram.
“Мы ждем малыша! Сказочное время! Здоровья тебе, моя любимая Ангелина Суркова! Я рядом!” – написал певец.
Фото с заметно округлившимся животом выложила в социальной сети и возлюбленная артиста.
“Скоро в нашей семье пополнение. Подарить еще одну жизнь этому миру от любимого мужчины – счастье. Влад, благодарю за твою силу, рядышком я раскрываюсь еще ярче”, – написала Ангелина.
Поклонники поспешили поздравить будущих родителей с пополнением.
“Еще одно голубоглазое чудо будет!”, “Здоровья будущей маме и малышу”, – написали подписчики.
Ранее Соколовский объявил, что будет заниматься продюсированием, а в качестве первого проекта для раскрутки выбрал Суркову. Девушка будет заниматься творчеством под псевдонимом LEE.
У Соколовского есть дочь Мия от первого брака с певицей Ритой Дакотой. Девочка родилась 23 октября 2017 года, а в 2018 году ее родители развелись.