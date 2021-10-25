https://ria.ru/20211025/sokolovskiy-1756178896.html

Влад Соколовский объявил о пополнении в семье

Влад Соколовский объявил о пополнении в семье - РИА Новости, 25.10.2021

Влад Соколовский объявил о пополнении в семье

Влад Соколовский станет отцом во второй раз. Радостной новостью он поделился в своем Instagram. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:42

2021-10-25T17:42

2021-10-25T17:42

шоубиз

влад соколовский

дети

знаменитости

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Влад Соколовский станет отцом во второй раз. Радостной новостью он поделился в своем Instagram.Фото с заметно округлившимся животом выложила в социальной сети и возлюбленная артиста.Поклонники поспешили поздравить будущих родителей с пополнением.“Еще одно голубоглазое чудо будет!”, “Здоровья будущей маме и малышу”, – написали подписчики.Ранее Соколовский объявил, что будет заниматься продюсированием, а в качестве первого проекта для раскрутки выбрал Суркову. Девушка будет заниматься творчеством под псевдонимом LEE.У Соколовского есть дочь Мия от первого брака с певицей Ритой Дакотой. Девочка родилась 23 октября 2017 года, а в 2018 году ее родители развелись.

https://ria.ru/20210923/dakota-1751481345.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

влад соколовский, дети, знаменитости