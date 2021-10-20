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Шоубиз
https://ria.ru/20211020/sokolovskiy-1755446776.html
Влад Соколовский занялся раскруткой своей девушки
Влад Соколовский занялся раскруткой своей девушки - РИА Новости, 20.10.2021
Влад Соколовский занялся раскруткой своей девушки
Влад Соколовский представил в Instagram свой продюсерский проект – певицу под псевдонимом LEE. Ей стала возлюбленная артиста Ангелина Суркова. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T17:58
2021-10-20T17:58
шоубиз
рита дакота
влад соколовский
музыка
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Влад Соколовский представил в Instagram свой продюсерский проект – певицу под псевдонимом LEE. Ей стала возлюбленная артиста Ангелина Суркова.Он добавил, что долго искал для девушки подходящий музыкальный стиль. Первый трек пары будет называться "Поток". Соколовский попросил поклонников поддержать вокалистку в первых сольных шагах.Ангелина отметила, что избранник сразу заинтересовался ее вокальными данными.Ранее Соколовский состоял в браке с Ритой Дакотой. У них есть общая дочь Мия
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рита дакота, влад соколовский, музыка
17:58 20.10.2021
 
Влад Соколовский занялся раскруткой своей девушки

Влад Соколовский стал продюсером своей девушки Ангелины Сурковой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход"
Премьера фильма Звёздные Войны: Скайуокер. Восход - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Влад Соколовский представил в Instagram свой продюсерский проект – певицу под псевдонимом LEE. Ей стала возлюбленная артиста Ангелина Суркова.

"Еще весной я писал вам о том, что принял решение стать продюсером уже в открытую. Тогда я и предложил Ли это сотрудничество", – написал Влад.

Он добавил, что долго искал для девушки подходящий музыкальный стиль. Первый трек пары будет называться "Поток". Соколовский попросил поклонников поддержать вокалистку в первых сольных шагах.
Ангелина отметила, что избранник сразу заинтересовался ее вокальными данными.

"Когда мы только познакомились я спела для Влада в его день рождения и еще тогда он заинтересовался моим голосом, звучанием, подачей, но, как вы могли догадаться, нас закрутил такой вихрь чувств, что это ушло на второй план!" – написала Суркова в своем аккаунте.

Ранее Соколовский состоял в браке с Ритой Дакотой. У них есть общая дочь Мия
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