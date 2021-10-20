Влад Соколовский занялся раскруткой своей девушки
Влад Соколовский стал продюсером своей девушки Ангелины Сурковой
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход"
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Влад Соколовский представил в Instagram свой продюсерский проект – певицу под псевдонимом LEE. Ей стала возлюбленная артиста Ангелина Суркова.
"Еще весной я писал вам о том, что принял решение стать продюсером уже в открытую. Тогда я и предложил Ли это сотрудничество", – написал Влад.
Он добавил, что долго искал для девушки подходящий музыкальный стиль. Первый трек пары будет называться "Поток". Соколовский попросил поклонников поддержать вокалистку в первых сольных шагах.
Ангелина отметила, что избранник сразу заинтересовался ее вокальными данными.
"Когда мы только познакомились я спела для Влада в его день рождения и еще тогда он заинтересовался моим голосом, звучанием, подачей, но, как вы могли догадаться, нас закрутил такой вихрь чувств, что это ушло на второй план!" – написала Суркова в своем аккаунте.
Ранее Соколовский состоял в браке с Ритой Дакотой. У них есть общая дочь Мия