Влад Соколовский занялся раскруткой своей девушки

"Когда мы только познакомились я спела для Влада в его день рождения и еще тогда он заинтересовался моим голосом, звучанием, подачей, но, как вы могли догадаться, нас закрутил такой вихрь чувств, что это ушло на второй план!" – написала Суркова в своем аккаунте.