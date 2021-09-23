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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210923/dakota-1751481345.html
"Не разрешаю обижать": Дакота рассказала об отношениях с Соколовским
"Не разрешаю обижать": Дакота рассказала об отношениях с Соколовским - РИА Новости, 23.09.2021
"Не разрешаю обижать": Дакота рассказала об отношениях с Соколовским
Певица Рита Дакота а интервью YouTube-каналу YesNoYes рассказала об отношениях с бывшим мужем Владом Соколовским. Пара воспитывает общую дочь Мию. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T16:36
2021-09-23T16:36
шоубиз
яна рудковская
знаменитости
рита дакота
влад соколовский
"фабрика звезд"
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Певица Рита Дакота а интервью YouTube-каналу YesNoYes рассказала об отношениях с бывшим мужем Владом Соколовским. Пара воспитывает общую дочь Мию.Соколовский регулярно проводит время с дочерью, а также лично знаком с нынешним возлюбленным Дакоты – режиссером Федором Белогаем."Мне кажется, это единственный нормальный исход событий. У нас есть ребенок, мы разобрались со всеми историями, отпустили какие-то штуки… Это нормально, когда нынешний молодой человек, который живет со мной и ребенком от предыдущего брака, будет не в ненависти к бывшему мужу. Будет понимать, с кем имеет дело", – сказала Рита.Дакота и Соколовский прожили в браке три года. Пара рассталась в 2018 году из-за измен певца.Ранее артистка попала в скандал с продюсером Яной Рудковской из-за розыгрыша люксовых сумок.
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яна рудковская, знаменитости, рита дакота, влад соколовский, "фабрика звезд"
16:36 23.09.2021
 
"Не разрешаю обижать": Дакота рассказала об отношениях с Соколовским

Дакота познакомила бывшего мужа Соколовского с новым возлюбленным

© Фото : @ritadakota/InstagramРита Дакота
Рита Дакота - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Фото : @ritadakota/Instagram
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Певица Рита Дакота а интервью YouTube-каналу YesNoYes рассказала об отношениях с бывшим мужем Владом Соколовским. Пара воспитывает общую дочь Мию.

"Я не разрешаю обижать Влада. Я могла его обижать, когда была на него зла, потому что он поступил со мной плохо. Он прекрасный человек, папа моего ребенка", – сказала артистка.

Соколовский регулярно проводит время с дочерью, а также лично знаком с нынешним возлюбленным Дакоты – режиссером Федором Белогаем.
"Мне кажется, это единственный нормальный исход событий. У нас есть ребенок, мы разобрались со всеми историями, отпустили какие-то штуки… Это нормально, когда нынешний молодой человек, который живет со мной и ребенком от предыдущего брака, будет не в ненависти к бывшему мужу. Будет понимать, с кем имеет дело", – сказала Рита.
Дакота и Соколовский прожили в браке три года. Пара рассталась в 2018 году из-за измен певца.
Ранее артистка попала в скандал с продюсером Яной Рудковской из-за розыгрыша люксовых сумок.
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ШоубизЯна РудковскаяЗнаменитостиРита ДакотаВлад Соколовский"Фабрика звезд"
 
 
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