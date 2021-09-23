https://ria.ru/20210923/dakota-1751481345.html

"Не разрешаю обижать": Дакота рассказала об отношениях с Соколовским

"Не разрешаю обижать": Дакота рассказала об отношениях с Соколовским - РИА Новости, 23.09.2021

"Не разрешаю обижать": Дакота рассказала об отношениях с Соколовским

Певица Рита Дакота а интервью YouTube-каналу YesNoYes рассказала об отношениях с бывшим мужем Владом Соколовским. Пара воспитывает общую дочь Мию. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T16:36

2021-09-23T16:36

2021-09-23T16:36

шоубиз

яна рудковская

знаменитости

рита дакота

влад соколовский

"фабрика звезд"

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Певица Рита Дакота а интервью YouTube-каналу YesNoYes рассказала об отношениях с бывшим мужем Владом Соколовским. Пара воспитывает общую дочь Мию.Соколовский регулярно проводит время с дочерью, а также лично знаком с нынешним возлюбленным Дакоты – режиссером Федором Белогаем."Мне кажется, это единственный нормальный исход событий. У нас есть ребенок, мы разобрались со всеми историями, отпустили какие-то штуки… Это нормально, когда нынешний молодой человек, который живет со мной и ребенком от предыдущего брака, будет не в ненависти к бывшему мужу. Будет понимать, с кем имеет дело", – сказала Рита.Дакота и Соколовский прожили в браке три года. Пара рассталась в 2018 году из-за измен певца.Ранее артистка попала в скандал с продюсером Яной Рудковской из-за розыгрыша люксовых сумок.

https://ria.ru/20201124/rita-dakota-1586047443.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яна рудковская, знаменитости, рита дакота, влад соколовский, "фабрика звезд"