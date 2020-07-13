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"Никакая я Яне не "Ритуся": Дакоту разозлило лицемерие Рудковской
Певицу Риту Дакоту разозлили лицемерные сторис Яны Рудковской в инстаграме (в них продюсер восхищается альбомом исполнительницы), размещенные после скандала,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:17
культура
рита дакота
новости культуры
шоу-бизнес
яна рудковская
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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рита дакота, новости культуры, шоу-бизнес, яна рудковская

"Никакая я Яне не "Ритуся": Дакоту разозлило лицемерие Рудковской

13:17 13.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМеждународный музыкальный фестиваль "Жара". День первый
Международный музыкальный фестиваль Жара. День первый
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Певицу Риту Дакоту разозлили лицемерные сторис Яны Рудковской в инстаграме (в них продюсер восхищается альбомом исполнительницы), размещенные после скандала, связанного с розыгрышем люксовых сумок. Об этом она рассказала в соцсети.

"Если есть дно, то есть и дно дна. Вероятно, анти-кризисный менеджер посоветовал Яне Рудковской сделать вид, что на самом деле мы с ней подружки, и это тайный заговор. Всю ночь мне присылали скрины Яниных сторис, где она истерически "восхищается" моим творчеством и просит "поднять альбом ( вышел месяц назад) в чарты", называя меня "Ритусей". Занавес", — написала Дакота. — Конечно, в мире, где живут такие, как Яна, это лучше, чем извиниться перед человеком, которого унизил, обесценил, оскорбил. Попытаться грязно сыграть, сподличать, кинуть на него тень, высмеять. Тонко и умно. И очень, очень низко.

Певица напомнила, что продюсер перед ней до сих пор не извинилась, как и представители модного дома, предоставившие сумки для конкурса.
"Все тысячи сообщений, что вы им писали в попытках меня поддержать — остались без ответной реакции. Сильным мира сего — плевать. Никакая я Яне не "Ритуся". Я эту женщину знать не знала, и знать не желаю. Продолжаем наблюдать за этим цирком", — заявила Рита Дакота.
Ранее исполнительница хитов "Стаи китов", "Армагедон" и "Спички" опубликовала в соцсети пост, в котором рассказала, что ее пригласили провести розыгрыш сумок от известного бренда. Для этого нужно было сфотографироваться с призами, но их увезли к другим блогерам, тоже участвующим в конкурсе. Организатор попросил певицу сделать фотосессию с аналогичными сумками в бутике, из-за чего в итоге и произошел скандал.
© Аккаунт Яны Рудковской в InstagramСкриншот сторис Яны Рудковской в Instagram
Скриншот сторис Яны Рудковской в Instagram
© Аккаунт Яны Рудковской в Instagram
Скриншот сторис Яны Рудковской в Instagram
По словам Дакоты, с ней связалась Рудковская, объявив себя основным организатором конкурса, и начала унижать певицу, заявив, что она "снижает градус компании" и выглядит "дешмански".
За такое поведение многие пользователи на следующий день раскритиковали супругу фигуриста Евгения Плющенко и призвали ее извиниться перед Ритой Дакотой. Вместо этого она разместила в сторис инстаграма странные сторис.
Певица Рита Дакота
8 июля, 05:32Культура
Экс-участница "Фабрики звезд" жестко раскритиковала победительницу шоу
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КультураРита ДакотаНовости культурыШоу-бизнесЯна Рудковская
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