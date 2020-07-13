"Никакая я Яне не "Ритуся": Дакоту разозлило лицемерие Рудковской

"Если есть дно, то есть и дно дна. Вероятно, анти-кризисный менеджер посоветовал Яне Рудковской сделать вид, что на самом деле мы с ней подружки, и это тайный заговор. Всю ночь мне присылали скрины Яниных сторис, где она истерически "восхищается" моим творчеством и просит "поднять альбом ( вышел месяц назад) в чарты", называя меня "Ритусей". Занавес", — написала Дакота. — Конечно, в мире, где живут такие, как Яна, это лучше, чем извиниться перед человеком, которого унизил, обесценил, оскорбил. Попытаться грязно сыграть, сподличать, кинуть на него тень, высмеять. Тонко и умно. И очень, очень низко.