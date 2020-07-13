"Никакая я Яне не "Ритуся": Дакоту разозлило лицемерие Рудковской

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Певицу Риту Дакоту разозлили лицемерные сторис Яны Рудковской в инстаграме (в них продюсер восхищается альбомом исполнительницы), размещенные после скандала, связанного с розыгрышем люксовых сумок. Об этом она рассказала в соцсети.
"Если есть дно, то есть и дно дна. Вероятно, анти-кризисный менеджер посоветовал Яне Рудковской сделать вид, что на самом деле мы с ней подружки, и это тайный заговор. Всю ночь мне присылали скрины Яниных сторис, где она истерически "восхищается" моим творчеством и просит "поднять альбом ( вышел месяц назад) в чарты", называя меня "Ритусей". Занавес", — написала Дакота. — Конечно, в мире, где живут такие, как Яна, это лучше, чем извиниться перед человеком, которого унизил, обесценил, оскорбил. Попытаться грязно сыграть, сподличать, кинуть на него тень, высмеять. Тонко и умно. И очень, очень низко.
Певица напомнила, что продюсер перед ней до сих пор не извинилась, как и представители модного дома, предоставившие сумки для конкурса.
"Все тысячи сообщений, что вы им писали в попытках меня поддержать — остались без ответной реакции. Сильным мира сего — плевать. Никакая я Яне не "Ритуся". Я эту женщину знать не знала, и знать не желаю. Продолжаем наблюдать за этим цирком", — заявила Рита Дакота.
Ранее исполнительница хитов "Стаи китов", "Армагедон" и "Спички" опубликовала в соцсети пост, в котором рассказала, что ее пригласили провести розыгрыш сумок от известного бренда. Для этого нужно было сфотографироваться с призами, но их увезли к другим блогерам, тоже участвующим в конкурсе. Организатор попросил певицу сделать фотосессию с аналогичными сумками в бутике, из-за чего в итоге и произошел скандал.
Скриншот сторис Яны Рудковской в Instagram
По словам Дакоты, с ней связалась Рудковская, объявив себя основным организатором конкурса, и начала унижать певицу, заявив, что она "снижает градус компании" и выглядит "дешмански".
За такое поведение многие пользователи на следующий день раскритиковали супругу фигуриста Евгения Плющенко и призвали ее извиниться перед Ритой Дакотой. Вместо этого она разместила в сторис инстаграма странные сторис.