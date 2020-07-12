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Рудковскую раскритиковали после ситуации с Дакотой
Яна Рудковская опубликовала в инстаграме пост, в котором напомнила о розыгрыше люксовых сумок. Однако многие пользователи раскритиковали продюсера после того,... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T13:44
культура
рита дакота
новости культуры
шоу-бизнес
яна рудковская
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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рита дакота, новости культуры, шоу-бизнес, яна рудковская

Рудковскую раскритиковали после ситуации с Дакотой

13:44 12.07.2020
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© Фото : InstagramЯна Рудковская
Яна Рудковская
© Фото : Instagram
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Яна Рудковская опубликовала в инстаграме пост, в котором напомнила о розыгрыше люксовых сумок. Однако многие пользователи раскритиковали продюсера после того, как она унизила певицу Риту Дакоту, которая была в числе организаторов этого конкурса.

"Доброе утро! Что -то в этом завтраке есть, не знаю что, но мне очень нравится. Ждете завтра мой розыгрыш?" — написала Рудковская.

"Так и будете молчать и продолжать выставлять лицемерные фотки? Прокомментируйте ситуацию, связанную с французским брендом", — написал johnwinchester13.
"Ждем публичных извинений в адрес Риты, мы за Риту", — присоединилась к обсуждению aima_di2010.
"После ситуации с Ритой, думаю, многие уже точно не ждут", — считает mother.of.flower.
"VIP завтрак, VIP персоны. Не для простых смертных", — написал @zaika1903.
"Ваши завтраки восхитительны, как и вы сама Яночка. Но то, что вы так некрасиво обошлись с Ритой, от вас не ожидала. Вы всегда в моих глазах были эталоном женственности, но сейчас расстроили. Но я вас все равно люблю. Мой совет — извиниться перед Ритой, это будет мудрее", — уверена juliasklan.
"После истории Риты Докоты, все эти завтраки кажутся абсурдными", — заявила lotoskne.
Ранее исполнительница хитов "Стаи китов", "Армагедон" и "Спички" опубликовала в соцсети пост, в котором рассказала, что ее пригласили провести розыгрыш сумок от известного бренда. Для этого нужно было сфотографироваться с призами, но их увезли к другим блогерам, тоже участвующим в конкурсе. Организатор попросил певицу сделать фотосессию с аналогичными сумками в бутике, из-за чего в итоге и произошел скандал.
"Через пять минут мне звонит Яна Рудковская (внимание, апогей истории ) и ледяным металлическим голосом объявляет, что организатор круга на самом деле она, а меня там вообще не должно было быть и она недоумевает "как я туда попала". Что она вип-клиент и друг бренда и у нее из-за меня проблемы, ей "звонит Париж", а меня там никто не знает вообще и далее потоком высокомерного хамства несколько минут к ряду "доходчиво объясняет", почему я "раздавая подписчикам сумочки Луи" снижаю градус компании и выгляжу "дешмански", — сообщила Рита Дакота.
По словам исполнительницы, после этого разговора с Рудковской она даже расплакалась. Затем Дакота заявила, что из всех участвующих в конкурсе блогеров, пост попросили удалить только ее: "что лично вы и бренд углядел во мне особенно "ужасного и дешманского"?".
Певица призвала подписчиков не гоняться за брендами: "Вы не хуже богатой Рудковской, если вы небогаты. Вы не хуже тех, у кого есть такие сумки, если у вас их нет и никогда не будет".
Рита Дакота заявила, что две сумки от этого известного бренда, которые ей когда-то подарили состоятельные друзья, после случая с Рудковской, теперь вызывают в ней "отвращение". Певица отправила их в детский дом Мордовии.
"Пускай девочек-подростков порадуют. Я бы в их возрасте была безумно счастлива. А лучше пусть прочитают мой пост, продадут их и купят себе по велику или по гитаре, чтобы спеть на речке у костра пару добрых песен Макса Коржа", — заключила Дакота.
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