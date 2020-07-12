Рудковскую раскритиковали после ситуации с Дакотой

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Яна Рудковская опубликовала в инстаграме пост, в котором напомнила о розыгрыше люксовых сумок. Однако многие пользователи раскритиковали продюсера после того, как она Яна Рудковская опубликовала в инстаграме пост, в котором напомнила о розыгрыше люксовых сумок. Однако многие пользователи раскритиковали продюсера после того, как она унизила певицу Риту Дакоту, которая была в числе организаторов этого конкурса.

"Доброе утро! Что -то в этом завтраке есть, не знаю что, но мне очень нравится. Ждете завтра мой розыгрыш?" — написала Рудковская.

"Так и будете молчать и продолжать выставлять лицемерные фотки? Прокомментируйте ситуацию, связанную с французским брендом", — написал johnwinchester13.

"Ждем публичных извинений в адрес Риты, мы за Риту", — присоединилась к обсуждению aima_di2010.

"После ситуации с Ритой, думаю, многие уже точно не ждут", — считает mother.of.flower.

"VIP завтрак, VIP персоны. Не для простых смертных", — написал @zaika1903.

"Ваши завтраки восхитительны, как и вы сама Яночка. Но то, что вы так некрасиво обошлись с Ритой, от вас не ожидала. Вы всегда в моих глазах были эталоном женственности, но сейчас расстроили. Но я вас все равно люблю. Мой совет — извиниться перед Ритой, это будет мудрее", — уверена juliasklan.

"После истории Риты Докоты, все эти завтраки кажутся абсурдными", — заявила lotoskne.

Ранее исполнительница хитов "Стаи китов", "Армагедон" и "Спички" опубликовала в соцсети пост, в котором рассказала, что ее пригласили провести розыгрыш сумок от известного бренда. Для этого нужно было сфотографироваться с призами, но их увезли к другим блогерам, тоже участвующим в конкурсе. Организатор попросил певицу сделать фотосессию с аналогичными сумками в бутике, из-за чего в итоге и произошел скандал.

"Через пять минут мне звонит Яна Рудковская (внимание, апогей истории ) и ледяным металлическим голосом объявляет, что организатор круга на самом деле она, а меня там вообще не должно было быть и она недоумевает "как я туда попала". Что она вип-клиент и друг бренда и у нее из-за меня проблемы, ей "звонит Париж", а меня там никто не знает вообще и далее потоком высокомерного хамства несколько минут к ряду "доходчиво объясняет", почему я "раздавая подписчикам сумочки Луи" снижаю градус компании и выгляжу "дешмански", — сообщила Рита Дакота.

По словам исполнительницы, после этого разговора с Рудковской она даже расплакалась. Затем Дакота заявила, что из всех участвующих в конкурсе блогеров, пост попросили удалить только ее: "что лично вы и бренд углядел во мне особенно "ужасного и дешманского"?".

Певица призвала подписчиков не гоняться за брендами: "Вы не хуже богатой Рудковской, если вы небогаты. Вы не хуже тех, у кого есть такие сумки, если у вас их нет и никогда не будет".

Рита Дакота заявила, что две сумки от этого известного бренда, которые ей когда-то подарили состоятельные друзья, после случая с Рудковской, теперь вызывают в ней "отвращение". Певица отправила их в детский дом Мордовии.