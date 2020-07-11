https://ria.ru/20200711/1574216954.html
Рудковская "унизила" Риту Дакоту из-за люксовых сумок
Певица Рита Дакота пожаловалась, что продюсер Яна Рудковская "унизила" ее из-за фотографии с люксовыми сумками. Об этом она сообщила в инстаграме. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T17:27
2020-07-11T19:24
культура
рита дакота
россия
шоу-бизнес
яна рудковская
париж
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https://ria.ru/20200505/1570972432.html
https://rsport.ria.ru/20200616/1573029285.html
laskab2
Прочитал. Ничего не понял. Какая-то Рудковская, какое (ая, ой)-то Дакота. Очень специализированная новость. Когда начнут ставить знаки типа: "до 50 лет", "до 20", "для блондинок"? :)))))
63
Гаврила Петрович
Зачем народу эти "бабские"разговоры?
20
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париж
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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рита дакота, россия, шоу-бизнес, яна рудковская, париж
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости.
Певица Рита Дакота
пожаловалась, что продюсер Яна Рудковская
"унизила" ее из-за фотографии с люксовыми сумками. Об этом она сообщила в инстаграме
.
По словам артистки, ее пригласили, чтобы провести розыгрыш сумок от известного бренда. Для этого нужно было сфотографироваться с призами, но их увезли к другим блогерам, участвующим в мероприятии. Организатор попросил певицу сделать фотосессию с аналогичными сумками в бутике.
Дакоту сопровождала ее подруга, которая является вип-клиентом магазина, поэтому девушек отвели в специальный апартамент, где они отсняли кадр для конкурсного поста. Позже певице позвонил организатор и сообщил, "что в этот святой апартамент вход есть лишь у клиентов, делающих компании миллион евро оборот в год, и в Париже
жуткий скандал из-за этого".
После этого с Дакотой связалась Яна Рудковская и заявила, что организатором "круга" блогеров, разыгрывающих сумки, на самом деле является она.
"А меня там вообще не должно было быть, и она недоумевает, как я туда попала", — отметила певица.
По ее словам, несколько раз продюсер употребила в ее адрес слово "дешманский" и якобы наговорила такие вещи, что певица расплакалась.
Дакота обратилась к подписчикам и попросила их не вестись на роскошь.
"Вы не хуже богатой Рудковской, если вы небогаты. Вы не хуже тех, у кого есть такие сумки, если у вас их нет и никогда не будет", — написала она.
Певица добавила, что у нее было две сумки от этого бренда. Однако после инцидента она приняла решение пожертвовать их детдому.
Продюсер Яна Рудковская в беседе с радиостанцией "Говорит Москва
" заявила, что "не комментирует глупости".