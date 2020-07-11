Рудковская "унизила" Риту Дакоту из-за люксовых сумок

По словам артистки, ее пригласили, чтобы провести розыгрыш сумок от известного бренда. Для этого нужно было сфотографироваться с призами, но их увезли к другим блогерам, участвующим в мероприятии. Организатор попросил певицу сделать фотосессию с аналогичными сумками в бутике.

Дакоту сопровождала ее подруга, которая является вип-клиентом магазина, поэтому девушек отвели в специальный апартамент, где они отсняли кадр для конкурсного поста. Позже певице позвонил организатор и сообщил, "что в этот святой апартамент вход есть лишь у клиентов, делающих компании миллион евро оборот в год, и в Париже жуткий скандал из-за этого".

После этого с Дакотой связалась Яна Рудковская и заявила, что организатором "круга" блогеров, разыгрывающих сумки, на самом деле является она.

"А меня там вообще не должно было быть, и она недоумевает, как я туда попала", — отметила певица.

По ее словам, несколько раз продюсер употребила в ее адрес слово "дешманский" и якобы наговорила такие вещи, что певица расплакалась.

Дакота обратилась к подписчикам и попросила их не вестись на роскошь.

"Вы не хуже богатой Рудковской, если вы небогаты. Вы не хуже тех, у кого есть такие сумки, если у вас их нет и никогда не будет", — написала она.

Певица добавила, что у нее было две сумки от этого бренда. Однако после инцидента она приняла решение пожертвовать их детдому.