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https://ria.ru/20200711/1574216954.html
Рудковская "унизила" Риту Дакоту из-за люксовых сумок
Певица Рита Дакота пожаловалась, что продюсер Яна Рудковская "унизила" ее из-за фотографии с люксовыми сумками. Об этом она сообщила в инстаграме. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T19:24
культура
рита дакота
россия
шоу-бизнес
яна рудковская
париж
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https://ria.ru/20200505/1570972432.html
https://rsport.ria.ru/20200616/1573029285.html
Прочитал. Ничего не понял. Какая-то Рудковская, какое (ая, ой)-то Дакота. Очень специализированная новость. Когда начнут ставить знаки типа: "до 50 лет", "до 20", "для блондинок"? :)))))
63
Зачем народу эти "бабские"разговоры?
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570214573_0:26:3072:1754_1400x0_80_0_0_53b1ddf98903201f1d9001b896cf0f32.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
рита дакота, россия, шоу-бизнес, яна рудковская, париж

Рудковская "унизила" Риту Дакоту из-за люксовых сумок

17:27 11.07.2020 (обновлено: 19:24 11.07.2020)
11590
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Рита Дакота
Певица Рита Дакота
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певица Рита Дакота. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Певица Рита Дакота пожаловалась, что продюсер Яна Рудковская "унизила" ее из-за фотографии с люксовыми сумками. Об этом она сообщила в инстаграме.
По словам артистки, ее пригласили, чтобы провести розыгрыш сумок от известного бренда. Для этого нужно было сфотографироваться с призами, но их увезли к другим блогерам, участвующим в мероприятии. Организатор попросил певицу сделать фотосессию с аналогичными сумками в бутике.
Дакоту сопровождала ее подруга, которая является вип-клиентом магазина, поэтому девушек отвели в специальный апартамент, где они отсняли кадр для конкурсного поста. Позже певице позвонил организатор и сообщил, "что в этот святой апартамент вход есть лишь у клиентов, делающих компании миллион евро оборот в год, и в Париже жуткий скандал из-за этого".
После этого с Дакотой связалась Яна Рудковская и заявила, что организатором "круга" блогеров, разыгрывающих сумки, на самом деле является она.
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"А меня там вообще не должно было быть, и она недоумевает, как я туда попала", — отметила певица.
По ее словам, несколько раз продюсер употребила в ее адрес слово "дешманский" и якобы наговорила такие вещи, что певица расплакалась.
Дакота обратилась к подписчикам и попросила их не вестись на роскошь.
"Вы не хуже богатой Рудковской, если вы небогаты. Вы не хуже тех, у кого есть такие сумки, если у вас их нет и никогда не будет", — написала она.
Певица добавила, что у нее было две сумки от этого бренда. Однако после инцидента она приняла решение пожертвовать их детдому.
Продюсер Яна Рудковская в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявила, что "не комментирует глупости".
Тренер Александр Жулин
16 июня, 20:55
Жулин высказался о роликах Плющенко и Рудковской в Instagram
1011462674
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КультураРита ДакотаРоссияШоу-бизнесЯна РудковскаяПариж
Популярные комментарии
Прочитал. Ничего не понял. Какая-то Рудковская, какое (ая, ой)-то Дакота. Очень специализированная новость. Когда начнут ставить знаки типа: "до 50 лет", "до 20", "для блондинок"? :)))))
11 июля, 17:40
llaskab2
38240001
Зачем народу эти "бабские"разговоры?
11 июля, 18:48
Гаврила Петрович
2000000
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