08:48 25.10.2021 (обновлено: 11:32 25.10.2021)
На Байконуре установили раскрашенную под городецкую роспись ракету "Союз"
Раскрашенный под городецкую роспись "Союз" установили на стартовый стол на Байконуре
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-18", украшенную под городецкую роспись в честь 800-летия Нижнего Новгорода, вывезли на стартовый стол на космодроме Байконур, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
"В соответствии с решением государственной комиссии 25 октября 2021 года ракету космического назначения "Союз-2.1а"/"Прогресс МС-18" вывезли на стартовый комплекс площадки номер 31", - говорится в сообщении.
Запуск ракеты с "Прогрессом" намечается на 28 октября в 3.00 мск. Стыковка корабля к модулю "Звезда" МКС ожидается 30 октября в 4.34 мск. На борту "грузовика" около полутора тонн различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру и инструменты для выходов в открытый космос, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежда, рационы питания, свежие продукты и укладки для проведения экспериментов.
Грузовой корабль "Прогресс МС-18" на стартовом комплексе "Восток"
Ракету украсили в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Изображение под городецкую роспись нанесли на боковые блоки первой и третьей ступеней ракеты. На вторую ступень наклеили стикер с поздравительной надписью к юбилею.
Позднее стало известно, что в рамках коммерческого проекта на ракету также наклеят надпись "180 лет Сбербанку".
Городецкая роспись - русский народный художественный промысел, который существует с середины 19 века в районе города Городца (Нижегородской области).
Грузовой корабль "Прогресс МС-18" на стартовом комплексе "Восток"
В прошлом году генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил украшать ракеты хохломой и гжелью для сохранения традиций русского народного промысла, а также гербами городов Золотого кольца с целью рекламы внутреннего туризма.
Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 169 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.