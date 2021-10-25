https://ria.ru/20211025/raketa-1756068576.html

На Байконуре установили раскрашенную под городецкую роспись ракету "Союз"

На Байконуре установили раскрашенную под городецкую роспись ракету "Союз" - РИА Новости, 25.10.2021

На Байконуре установили раскрашенную под городецкую роспись ракету "Союз"

Ракету "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-18", украшенную под городецкую роспись в честь 800-летия Нижнего Новгорода, вывезли на стартовый стол на... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T08:48

2021-10-25T08:48

2021-10-25T11:32

байконур (город)

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-18", украшенную под городецкую роспись в честь 800-летия Нижнего Новгорода, вывезли на стартовый стол на космодроме Байконур, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".Запуск ракеты с "Прогрессом" намечается на 28 октября в 3.00 мск. Стыковка корабля к модулю "Звезда" МКС ожидается 30 октября в 4.34 мск. На борту "грузовика" около полутора тонн различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру и инструменты для выходов в открытый космос, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежда, рационы питания, свежие продукты и укладки для проведения экспериментов.Ракету украсили в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Изображение под городецкую роспись нанесли на боковые блоки первой и третьей ступеней ракеты. На вторую ступень наклеили стикер с поздравительной надписью к юбилею.Позднее стало известно, что в рамках коммерческого проекта на ракету также наклеят надпись "180 лет Сбербанку".Городецкая роспись - русский народный художественный промысел, который существует с середины 19 века в районе города Городца (Нижегородской области).В прошлом году генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил украшать ракеты хохломой и гжелью для сохранения традиций русского народного промысла, а также гербами городов Золотого кольца с целью рекламы внутреннего туризма.Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 169 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.

байконур (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

байконур (город), дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)