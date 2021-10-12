Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211012/roskosmos-1754181193.html
"Роскосмос" украсил ракету "Союз" под хохлому
"Роскосмос" украсил ракету "Союз" под хохлому - РИА Новости, 12.10.2021
"Роскосмос" украсил ракету "Союз" под хохлому
Ракета-носитель "Союз-2.1а", которой в конце октября предстоит отправить к Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-18", украшена... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:57
2021-10-12T12:57
наука
нижегородская область
байконур (город)
дмитрий рогозин
нижний новгород
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754180129_0:269:3071:1996_1920x0_80_0_0_a73cfbb6c59262c510909ac17e071dd7.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1а", которой в конце октября предстоит отправить к Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-18", украшена хохломой в честь 800-летия Нижнего Новгорода, сообщил "Роскосмос"."В связи с празднованием в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода, а также в рамках соглашения о сотрудничестве госкорпорации "Роскосмос" с правительством Нижегородской области на ракету-носитель нанесена символика празднования этого события", - говорится в сообщении.Изображение росписи под хохлому нанесено, судя по фотографиям на сайте госкорпорации, на боковых блоках первой ступени и третьей ступени. А на второй ступени наклеен стикер с надписью к 800-летию Нижнего Новгорода.Запуск "Прогресса МС-18" с космодрома Байконур намечается на 28 октября.Хохлома - это русский стиль живописи по дереву, когда по черному лаковому фону наносятся изображения ягод, цветов, веток, а иногда птиц, рыб и зверей. Название стиля происходит от одноименного округа Нижнего Новгорода.В 2020 году генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил украшать ракеты хохломой и гжелью для сохранения традиций русского народного промысла, а также гербами городов Золотого кольца с целью рекламы внутреннего туризма.
https://radiosputnik.ria.ru/20210322/raketa-1602263378.html
https://ria.ru/20211007/progress-1753443152.html
нижегородская область
байконур (город)
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754180129_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c172197f47615b47ab0f94599554688c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нижегородская область, байконур (город), дмитрий рогозин, нижний новгород, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
12:57 12.10.2021
 
"Роскосмос" украсил ракету "Союз" под хохлому

"Роскосмос" украсил ракету "Союз" под хохлому в честь 800-летия Нижнего Новгорода

© Фото : РоскосмосРакета-носитель "Союз-2.1б" с нанесенной символикой празднования 800-летия Нижнего Новгорода на космодроме Байконур
Ракета-носитель Союз-2.1б с нанесенной символикой празднования 800-летия Нижнего Новгорода на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1а", которой в конце октября предстоит отправить к Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-18", украшена хохломой в честь 800-летия Нижнего Новгорода, сообщил "Роскосмос".
"В связи с празднованием в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода, а также в рамках соглашения о сотрудничестве госкорпорации "Роскосмос" с правительством Нижегородской области на ракету-носитель нанесена символика празднования этого события", - говорится в сообщении.
Ракета-носитель Союз-2.1а с разгонным блоком Фрегат во время установки на стартовый комплекс площадки №31 космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 10:12
С Байконура запустили "Союз-2.1а" в новых цветах
Изображение росписи под хохлому нанесено, судя по фотографиям на сайте госкорпорации, на боковых блоках первой ступени и третьей ступени. А на второй ступени наклеен стикер с надписью к 800-летию Нижнего Новгорода.
Запуск "Прогресса МС-18" с космодрома Байконур намечается на 28 октября.
Хохлома - это русский стиль живописи по дереву, когда по черному лаковому фону наносятся изображения ягод, цветов, веток, а иногда птиц, рыб и зверей. Название стиля происходит от одноименного округа Нижнего Новгорода.
В 2020 году генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил украшать ракеты хохломой и гжелью для сохранения традиций русского народного промысла, а также гербами городов Золотого кольца с целью рекламы внутреннего туризма.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 c космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 03:28
В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится старт нового "Прогресса"
 
НаукаНижегородская областьБайконур (город)Дмитрий РогозинНижний НовгородРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11На Украине заявили, что Зеленский стал проблемой для Запада
05:09Опрос показал, как россияне относятся к голосовым помощникам банков
04:49Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
04:42Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
04:23Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
04:14Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
03:59Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями
03:58Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
03:51Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
03:47Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
03:42В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
03:33Россию признали перспективнейшим рынком
03:22Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
03:18Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят
03:17В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
03:10В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
03:07Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
03:00В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому
03:00Московских лендлордов через год ждет повышение расходов на налоги
02:58Министр образования Якутии ушел в отставку по собственной инициативе
Лента новостейМолния