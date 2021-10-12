https://ria.ru/20211012/roskosmos-1754181193.html
"Роскосмос" украсил ракету "Союз" под хохлому
"Роскосмос" украсил ракету "Союз" под хохлому - РИА Новости, 12.10.2021
"Роскосмос" украсил ракету "Союз" под хохлому
Ракета-носитель "Союз-2.1а", которой в конце октября предстоит отправить к Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-18", украшена... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:57
2021-10-12T12:57
2021-10-12T12:57
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1а", которой в конце октября предстоит отправить к Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-18", украшена хохломой в честь 800-летия Нижнего Новгорода, сообщил "Роскосмос"."В связи с празднованием в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода, а также в рамках соглашения о сотрудничестве госкорпорации "Роскосмос" с правительством Нижегородской области на ракету-носитель нанесена символика празднования этого события", - говорится в сообщении.Изображение росписи под хохлому нанесено, судя по фотографиям на сайте госкорпорации, на боковых блоках первой ступени и третьей ступени. А на второй ступени наклеен стикер с надписью к 800-летию Нижнего Новгорода.Запуск "Прогресса МС-18" с космодрома Байконур намечается на 28 октября.Хохлома - это русский стиль живописи по дереву, когда по черному лаковому фону наносятся изображения ягод, цветов, веток, а иногда птиц, рыб и зверей. Название стиля происходит от одноименного округа Нижнего Новгорода.В 2020 году генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил украшать ракеты хохломой и гжелью для сохранения традиций русского народного промысла, а также гербами городов Золотого кольца с целью рекламы внутреннего туризма.
https://radiosputnik.ria.ru/20210322/raketa-1602263378.html
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нижегородская область, байконур (город), дмитрий рогозин, нижний новгород, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
"Роскосмос" украсил ракету "Союз" под хохлому
"Роскосмос" украсил ракету "Союз" под хохлому в честь 800-летия Нижнего Новгорода