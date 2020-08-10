https://ria.ru/20200810/1575583674.html
Рогозин предложил украсить космические ракеты и корабли хохломой и гжелью
Российские космические корабли можно украшать хохломой и гжелью для сохранения традиций русского народного промысла, заявил генеральный директор "Роскосмоса"... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:32
2020-08-10T13:19
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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https://ria.ru/20200810/1575581057.html
shumov.1973
Чем дальше в лес тем больше дров. Понимаю, что власть своих не сдаёт, но человек гробит отрасль, неадекватен.
24
pet.g6
Этот щекастый уже засиделся на должности...
20
54
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156243/91/1562439167_0:0:3009:1694_1400x0_80_0_0_d7bf853fe819009983225b1abf03f174.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин