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Рогозин предложил украсить космические ракеты и корабли хохломой и гжелью
Российские космические корабли можно украшать хохломой и гжелью для сохранения традиций русского народного промысла, заявил генеральный директор "Роскосмоса"... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T13:19
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин

Рогозин предложил украсить космические ракеты и корабли хохломой и гжелью

12:32 10.08.2020 (обновлено: 13:19 10.08.2020)
3084
© РИА Новости / Максим БогодвидДмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Максим Богодвид
Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские космические корабли можно украшать хохломой и гжелью для сохранения традиций русского народного промысла, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в программе Юрия Костина "Личные связи" в YouTube.
"Народные промыслы. Та же самая гжель, хохлома, <...> Федоскино. Почему бы <...> не наносить часть этого узора на какие-то ракеты или корабли, не рекламируя "Роскосмос", а рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции?" — сказал он.
По словам Рогозина, есть и другая идея — сделать целую серию ракет-носителей с изображением городов Золотого кольца, чтобы рекламировать внутренний туризм.
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Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
Популярные комментарии
Чем дальше в лес тем больше дров. Понимаю, что власть своих не сдаёт, но человек гробит отрасль, неадекватен.
10 августа, 12:48
sshumov.1973
2300100
Этот щекастый уже засиделся на должности...
10 августа, 12:36
ppet.g6
1910000
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