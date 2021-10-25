https://ria.ru/20211025/puteshestviya-1756078937.html

Названы самые популярные регионы России для зимних путешествий

Названы самые популярные регионы России для зимних путешествий - РИА Новости, 25.10.2021

Названы самые популярные регионы России для зимних путешествий

Российский сайт бронирования жилья выявил популярные среди туристов регионы внутри страны в зимнем сезоне 2021 – 2022, сообщает Tvil.ru.Крым, Краснодарский... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T10:59

2021-10-25T10:59

2021-10-25T10:59

туризм

казань

республика карелия

санкт-петербург

кемеровская область

кисловодск

вологодская область

ставропольский край

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российский сайт бронирования жилья выявил популярные среди туристов регионы внутри страны в зимнем сезоне 2021 – 2022, сообщает Tvil.ru.Крым, Краснодарский край, Ленинградская и Московская области, Татарстан, Владимирская область, Карелия, Ставропольский край, Кемеровская область и Вологодская область вошли в рейтинг наиболее востребованных у путешественников регионов внутри РФ.Также не сдают позиции в предстоящем зимнем сезоне города Ялта, Севастополь, Феодосия в Крыму, Сочи и Геленджик в Краснодарском крае, а еще Санкт-Петербург, Москва, Казань, Суздаль, Лахденпохья, Кисловодск, Великий Устюг и горный курорт Шерегеш.Список составлен по данным бронирований жилья туристами с 1 декабря 2021 по 28 февраля 2022 года.По статистике сервиса, путешественники планируют зимний отдых на срок от трех до семи ночей и тратят на жилье от 2,8 до 12 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть зимой на Ставрополье, дороже – в Кемеровской области.

https://ria.ru/20211021/puteshestviya-1755244360.html

казань

республика карелия

санкт-петербург

кемеровская область

кисловодск

вологодская область

ставропольский край

лахденпохья

краснодарский край

севастополь

республика татарстан (татарстан)

республика крым

сочи

суздаль

владимирская область

московская область (подмосковье)

великий устюг

ленинградская область

геленджик

москва

ялта

феодосия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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