https://ria.ru/20211025/puteshestviya-1756078937.html
Названы самые популярные регионы России для зимних путешествий
Названы самые популярные регионы России для зимних путешествий - РИА Новости, 25.10.2021
Названы самые популярные регионы России для зимних путешествий
Российский сайт бронирования жилья выявил популярные среди туристов регионы внутри страны в зимнем сезоне 2021 – 2022, сообщает Tvil.ru.Крым, Краснодарский... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T10:59
2021-10-25T10:59
2021-10-25T10:59
туризм
казань
республика карелия
санкт-петербург
кемеровская область
кисловодск
вологодская область
ставропольский край
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российский сайт бронирования жилья выявил популярные среди туристов регионы внутри страны в зимнем сезоне 2021 – 2022, сообщает Tvil.ru.Крым, Краснодарский край, Ленинградская и Московская области, Татарстан, Владимирская область, Карелия, Ставропольский край, Кемеровская область и Вологодская область вошли в рейтинг наиболее востребованных у путешественников регионов внутри РФ.Также не сдают позиции в предстоящем зимнем сезоне города Ялта, Севастополь, Феодосия в Крыму, Сочи и Геленджик в Краснодарском крае, а еще Санкт-Петербург, Москва, Казань, Суздаль, Лахденпохья, Кисловодск, Великий Устюг и горный курорт Шерегеш.Список составлен по данным бронирований жилья туристами с 1 декабря 2021 по 28 февраля 2022 года.По статистике сервиса, путешественники планируют зимний отдых на срок от трех до семи ночей и тратят на жилье от 2,8 до 12 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть зимой на Ставрополье, дороже – в Кемеровской области.
https://ria.ru/20211021/puteshestviya-1755244360.html
казань
республика карелия
санкт-петербург
кемеровская область
кисловодск
вологодская область
ставропольский край
лахденпохья
краснодарский край
севастополь
республика татарстан (татарстан)
республика крым
сочи
суздаль
владимирская область
московская область (подмосковье)
великий устюг
ленинградская область
геленджик
москва
ялта
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казань, республика карелия, санкт-петербург, кемеровская область, кисловодск, вологодская область, ставропольский край, лахденпохья, краснодарский край, севастополь, республика татарстан (татарстан), республика крым, сочи, суздаль, владимирская область, московская область (подмосковье), великий устюг, ленинградская область, геленджик, москва, ялта, новости - туризм, феодосия, туризм, куда поехать в выходные, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
Названы самые популярные регионы России для зимних путешествий
Крым, Краснодарский край и Ленобласть вошли в число популярных регионов для поездок зимой
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российский сайт бронирования жилья выявил популярные среди туристов регионы внутри страны в зимнем сезоне 2021 – 2022, сообщает Tvil.ru.
Крым, Краснодарский край, Ленинградская и Московская области, Татарстан, Владимирская область, Карелия, Ставропольский край, Кемеровская область и Вологодская область вошли в рейтинг наиболее востребованных у путешественников регионов внутри РФ.
Также не сдают позиции в предстоящем зимнем сезоне города Ялта, Севастополь, Феодосия в Крыму, Сочи и Геленджик в Краснодарском крае, а еще Санкт-Петербург, Москва, Казань, Суздаль, Лахденпохья, Кисловодск, Великий Устюг и горный курорт Шерегеш.
Список составлен по данным бронирований жилья туристами с 1 декабря 2021 по 28 февраля 2022 года.
По статистике сервиса, путешественники планируют зимний отдых на срок от трех до семи ночей и тратят на жилье от 2,8 до 12 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть зимой на Ставрополье, дороже – в Кемеровской области.