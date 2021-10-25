В Совфеде предложили круглогодичные льготы на проезд учащимся
Сенатор Кутепов предложил круглогодичные льготы на проезд школьникам и студентам
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил изменить систему субсидирования перевозок школьников и студентов в железнодорожном транспорте, введя для них единообразие и отсутствие сроков действия, при компенсации из госбюджета, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо Кутепова помощнику президента РФ Максиму Орешкину.
Как отмечает издание, в письме указывается, что "поступает большое количество жалоб" на различные условия и сроки действия льготных билетов для учащихся. В различных субъектах РФ местные власти сейчас поддерживают льготы учащимся. Но их условия весьма различны. Так, как правило, учащимся предоставляется скидка в 50% от тарифа, а в Амурской области – в 70%, сообщил "Ведомостям" представитель РЖД. А в ряде субъектов РФ льготы монетизированы (это Тверская, Кировская, Новгородская области, Еврейская АО, Чувашия, Приморский и Хабаровский край).
При этом, например, во Владимирской области право на льготный проезд есть только у учащихся, живущих там же. Есть случаи, когда скидка предоставляется только в субъекте РФ, где расположено учебное заведение (такой порядок действует на Кубани, в Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях). При оформлении льготного билета на территории Москвы в Московскую область можно ехать на пригородных поездах всех категорий, а при покупке билета в Подмосковье льгота не распространяется на скорые и скоростные поезда повышенной комфортности.
В Тверской области, как сообщил близкий к местной администрации собеседник, власти не выделяют средства на льготные билеты на поезда, только на автобус школьникам в городе и его окрестностях. Кутепов также пишет, что, как правило, скидка студентам и школьникам дается в период с 1 сентября по 15 июня. И только в четырех субъектах РФ срок льготы для студентов продлен до 30 июня. Всё вышеперечисленное, по мнению сенатора, ставит в неравное положение студентов и школьников, а также создает "путаницу, а следовательно – социальное напряжение".
Сенатор в итоге предложил установить единый порядок предоставления льгот учащимся во всех категориях пригородных поездов и рассмотреть возможность их круглогодичного действия, пишет газета. Также он предложил вернуть господдержку из федерального бюджета для компенсации региональным бюджетам потерь в доходах от перевозки студентов и школьников, как это было сделано в 2010–2012 годах.
Тогда правительство покрывало субъектам РФ 95% потерь перевозчика. Для оценки масштабов расходов: в 2012 году из федерального бюджета было выделено около 2,1 миллиарда рублей на субсидирование льгот на перевозку учащихся, и с учетом инфляции в нынешнем году эта сумма могла бы достигнуть 3,6 миллиарда, отмечает газета.
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