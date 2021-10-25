https://ria.ru/20211025/merkel-1756032645.html

"Ясно, что она не настоящая немка": скрытая драма Меркель

"Ясно, что она не настоящая немка": скрытая драма Меркель - РИА Новости, 25.10.2021

"Ясно, что она не настоящая немка": скрытая драма Меркель

Накануне своей отставки канцлерин Меркель, бессменный вождь Германии на протяжении шестнадцати лет, дала большое прощальное интервью газете Sueddeutsche... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T08:00

2021-10-25T08:00

2021-10-25T08:12

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германия

ангела меркель

германская демократическая республика (гдр)

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Накануне своей отставки канцлерин Меркель, бессменный вождь Германии на протяжении шестнадцати лет, дала большое прощальное интервью газете Sueddeutsche Zeitung. В ее ответах — а еще больше в умолчаниях — скрыта драма, очень типичная для современного политика.Журналисты напомнили ей речь, которую она произнесла недавно в Галле на праздновании годовщины объединения Германий. В ней Меркель впервые за всю карьеру позволила себе высказаться о трагедии восточных немцев. О том, как в новой Германии их унижали, браковали, третировали — как людей второго сорта. О том, как это внутреннее противостояние не преодолено до сих пор. У фрау канцлерин множество личных воспоминаний на эту тему.Первую половину своей жизни Меркель прожила в ГДР. Положение ее семьи было крайне двусмысленным. Ее отец, лютеранский пастор, переехал в ГДР из ФРГ сразу после ее рождения. В социалистической стране семья жила как все топовые представители номенклатуры. Большой дом, два автомобиля, регулярные поездки на Запад, бытовой комфорт, и не снившийся рядовым гэдээровцам.При этом папа Меркель оставался пастором, играл важную роль в религиозной жизни ГДР. Нет, его не обвиняли в прямом сотрудничестве со Штази, однако ясно, что за ним присматривали с самого верха.Меркель была пионеркой, комсомолкой, выигрывала олимпиады по русскому языку и ездила в Москву. Однако вся семья внутренне была типичной западногерманской. Об их уровне жизни говорит одна деталь. Когда пошли слухи об объединении Германий, родня Меркель решила, что отпразднует это событие так: поедет в Западный Берлин и до отвала наестся омаров в знаменитом ресторане "Кемпински". Стоит ли говорить, что у большинства их соотечественников не было ни автомобиля, ни западногерманских марок, чтобы позволить себе подобное роскошество?Эти противоречивые извивы своей биографии Ангела Меркель никогда не объясняла. Как никогда не говорила о том, что заставило ее в конце 80-х внезапно пойти в политику. В ГДР она никогда не была своей. Но стала ли она своей в объединенной Германии?В начале 90-х Меркель осознанно раскручивали как первого политика из ГДР в объединенной Германии. Но сколько же ей пришлось натерпеться! Ее взял под крыло лидер Христианско-демократического союза Гельмут Коль. Он публично называл ее "моя девочка". Меркель в то время было под сорок, у нее была ученая степень по физикохимии. Так себе комплимент.Руководство ХДС — и это были сливки европейской аристократии. Потомки графов, князей и баронов. Не просто старые, а очень старые деньги, состояния, успешно пережившие Первую и Вторую мировые войны. У большинства отцы и деды служили на топовых должностях в вермахте. Да посмотрите хоть на нынешних деятелей вокруг Меркель — одни фамилии чего стоят: Урсула фон дер Ляйен, Томас де Мезьер...И вот в эту сверхбогатую элитарную тусовку попадает женщина из ГДР, бывшая комсомолка — плохо одетая, неуклюжая, смешная. Типичная "мутти", мамочка-домохозяйка. "Она даже вилкой с ножом не умела пользоваться", — вспоминал впоследствии Гельмут Коль. Это хорошо показывает тот уровень снобизма, с которым довелось столкнуться фрау Меркель.А ведь она при этом была на голову умнее и талантливее их всех. Великолепный оратор, тонкий политик, настоящий государственный деятель — а окружающие мажоры троллят ее за неудачные костюмы."Вы ведь и сегодня дистанцированы от своей партии?" — ехидно намекают журналисты. "Нет-нет, партия — мой дом", — привычно лжет фрау канцлерин.Это внутреннее изгойство отлично объясняет, почему Меркель так страстно поддержала нелегальных беженцев, поток которых буквально затопил Германию в 2015-м, и открыла для них границы страны. Она действительно сочувствовала этим бедным немытым людям, на которых осуждающе косились богатые немецкие бюргеры. Ей хотелось сделать этим бюргерам больно, напомнить им, закосневшим в своем благополучии, как живут люди в большом мире.Тогда в газете Welt am Sonntag появилась колонка, глубоко оскорбившая Меркель. Автор писал: "Она противопоставила себя республике, которой призвана служить, сказав: "Если здесь надо извиняться за дружелюбие во время мигрантского кризиса, то это не моя страна". В этот момент стало ясно, что она не урожденная немка".Меркель вспомнила эту статью в своей речи в Галле: "Не урожденная немка, а выученная, что ли?! У нас что, два сорта немцев: одни настоящие, другие — второй сорт?.. Кто это решает?"В общем, на протяжении всех шестнадцати лет лидера Германии раздирали противоречивые чувства по отношению к стране, которой она руководила. Эксперты считают, что многие откровенно вредные для страны решения — отказ от ядерной энергетики, те же мигранты, участие в военных авантюрах США, натравливание Украины на Россию — принимались Меркель под давлением американцев.Это, конечно, понятно. По числу американских военных баз Германия уступает только Японии. Даже немецкие политики уже отваживаются говорить, что это прямая оккупация. А немецкий народ недаром сочинил легенду про "канцлер-акт": якобы каждый новый руководитель страны должен слетать в США, чтобы получить ярлык на княжение. Народная фантазия просто в красочной форме отражает реальную несамостоятельность германской политики.Однако нельзя не заметить, как хорошо эти убийственные для Германии решения ложились на внутренние психологические проблемы канцлерин Меркель. Во многом она мстила той богатой и процветающей стране, в которую приехала из ГДР и в которой столкнулась с таким хейтом.Это вообще проблема многих современных политиков на топ-должностях. У них какие-то вечные счеты со своей страной. Не любят они ее, попросту говоря. Именно поэтому ими так легко манипулируют американские элиты.Масштаб не тот, но посмотрите хоть на Саакашвили: поработал у себя, потом партия сказала "надо" — и поехал работать на Украину. Партия сказала вернуться в Грузию — ну что, он вернулся, теперь чалится в тюрьме.Меркель, при несоизмеримом таланте, принадлежит к той же породе "вождей-кочевников". Отсюда и ее "непонимание" Владимира Путина. В интервью Sueddeutsche Zeitung она рассказывает, как удивило ее то, что русского президента опечалил распад Советского Союза. Ей такие чувства были просто непонятны. Ей ни секунды не было жалко ГДР — уникальную страну со своим цивилизационным кодом, высочайшей культурой, доброжелательным стилем жизни. Она годами клеймила свою родину "диктатурой" и ругала ее на все корки, лишь бы стать своей среди западных немцев. Впрочем, и по отношению к объединенной Германии Меркель особых сантиментов не испытывала.Фрау канцлерин была выдающимся государственным деятелем, и последствия ее решений будут еще долго отзываться в исторической перспективе. Завезенные ею мигранты превращают цветущие немецкие города в криминальные анклавы. Зависимость от США дополнилась зависимостью от Китая.В стране растет пропасть между бедными и богатыми — а параллельно нарастает противостояние восточных и западных земель. Главные вопросы, разделяющие их сегодня, — мигранты и Россия. При этом и "осси", и "весси" обзывают друг друга "фашистами". Осси — потому, что считают западногерманцев потомками нацистов. Весси — потому, что им не нравится отношение восточногерманцев к беженцам.Ну и вишенкой на торте — энергетический кризис. Отчасти он вызван отказом Меркель от развития атомной энергетики. Эту зиму граждане одной из богатейших стран мира всерьез нацелились провести в неотапливаемых квартирах. Это еще не Веймар, конечно, с голодом и безумной инфляцией, но что-то веймарское во всем этом есть. Самое время для руководителя государства уйти в отставку и посмотреть на происходящее со стороны.Главной — и самой опасной — неудачей канцлерин Меркель стала та антироссийская истерия, которая в последние годы нагнетается в Германии. Захват Украины с помощью Майдана немцам не удался: данную территорию оккупировали американцы, сказав "**** ЕС!" Зато Украина стала постоянным рычагом давления на нашу страну — санкции, газ, регулярные истерики в прессе, "казус Навального" (кто-то еще помнит эту фамилию?).Если у "осси" нападки на Россию не вызывают никакого сочувствия, то на психологию "весси" они ложатся просто идеально. Многие западные немцы до сих пор чувствуют себя побежденными. Это по отношению к американским оккупантам у них самые теплые чувства. А вот обида на Россию осталась, похоже, на века.Канцлерин Меркель демонстративно боролась с разными правыми националистами. (Иногда в них определяли бедолаг, которые попросту не хотели в своих городах мигрантского произвола). Однако в то же самое время она всячески поощряла немецкий ресентимент по отношению к России. Это чувство в свое время хорошо описал ее соотечественник Фридрих Ницше. Это обида побежденного на победителя — мстительная, завистливая, подлая, настоянная на неизбывном страхе.Этим ресентиментом были пропитаны отвратительные статьи, регулярно появлявшиеся в немецкой прессе. С заголовками типа "Зачем Путину эти хвастливые парады?" и общим смыслом "а стоит ли России вообще праздновать 9 Мая?" (вас, черт возьми, не спросили). Этот ресентимент сказался в безнравственной идее выплачивать пенсии только блокадникам Ленинграда еврейского происхождения. "Коля из Уренгоя" тоже был именно про это.Разгуливать это чувство в такой непростой стране, как Германия, очень опасно. Когда другие страны пересматривают итоги Второй мировой войны, это ошибка. Когда это делают немцы — это преступление.

https://ria.ru/20211015/frg-1754813526.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211018/merkel-1755064895.html

https://ria.ru/20211009/germaniya-1753738966.html

https://ria.ru/20211023/merkel-1755941812.html

https://ria.ru/20211022/ugrozy-1755829466.html

германия

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в мире, авторы, германия, ангела меркель, германская демократическая республика (гдр)