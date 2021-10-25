https://ria.ru/20211025/krym-1756098977.html
В Совфеде призвали Украину не рассчитывать на репарации за Крым
В Совфеде призвали Украину не рассчитывать на репарации за Крым - РИА Новости, 25.10.2021
В Совфеде призвали Украину не рассчитывать на репарации за Крым
Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков призвал украинские власти не рассчитывать на возвращение контроля над Крымом и не... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T11:45
2021-10-25T11:45
2021-10-25T11:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков призвал украинские власти не рассчитывать на возвращение контроля над Крымом и не тешить себя глупыми заявлениями о выплате репараций.Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович пригрозил России вступлением Украины в НАТО и призвал вывести "войска с востока, из Крыма, выплатить репарации"."Все эти глупые заявления о репарациях не более чем самопиар. Арестович стремится обратить на себя внимание и добиться очередного поощрения националистов. Агрессия между Украиной и Россией существует только в больном воображении украинских политиков. Крым воссоединился с Россией согласно всем демократическим стандартам и международным нормам, поэтому Украине не стоит рассчитывать на возвращение контроля над Крымом и тешить себя глупыми заявлениями", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, антироссийский курс нынешней украинской власти приведет к полному развалу Украины."Украина, как государство, сформировалась в нынешних территориях исключительно усилиями России. К сожалению, политическая верхушка на Украине, взяв антироссийский курс, демонстрирует свою неблагодарность и продажность", - подчеркнул Цеков.
https://ria.ru/20211025/krym-1756098047.html
https://ria.ru/20211024/ultimatum-1756037397.html
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в мире, украина, киев, республика крым, нато, совет федерации рф, сергей цеков, россия, алексей арестович
В Совфеде призвали Украину не рассчитывать на репарации за Крым
Сенатор Цеков призвал Украину не рассчитывать на возращение Крыма и репарации за него