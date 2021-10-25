https://ria.ru/20211025/dzhonson-1756156505.html

Пользователей Twitter шокировало странное заявление британского премьера

В Сети возмутились странной фразой британского премьера в беседе с детьми - РИА Новости, 25.10.2021

Пользователей Twitter шокировало странное заявление британского премьера

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с детьми от восьми до двенадцати лет сделал несколько заявлений, возмутивших пользователей Сети. Об этом РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T16:05

2021-10-25T16:05

2021-10-25T18:45

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глазго (город)

великобритания

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с детьми от восьми до двенадцати лет сделал несколько заявлений, возмутивших пользователей Сети. Об этом сообщает The Mirror.Инцидент произошел накануне во время пресс-конференции в медиацентре на Даунинг-стрит. В ходе встречи была затронута тема предстоящего саммита ООН по изменению климата в Глазго.Отвечая на вопросы, министр призвал "заставить коров прекратить рыгать" для сокращения выбросов метана, а затем высказал предположение, что "мы могли бы скормить некоторых людей животным" для восстановления равновесия в природе, пишет издание.Позднее официальный представитель Джонсона попросил не воспринимать эти слова всерьез, намекнув, что это была шутка.Большинство пользователей Twitter негативно восприняли этот инцидент."Вряд ли это шутка, раз она никому не показалась смешной", — написал один из них."Да им одним можно стаю волков кормить несколько месяцев", — иронизирует третий."Он постоянно делает неприемлемые комментарии, их нельзя воспринимать всерьез, даже если затрагивается важная тема", — заключил другой.Некоторые комментаторы допустили, что британскому премьеру следует обратиться к врачу.

https://ria.ru/20210923/bog-1751414079.html

https://ria.ru/20190828/1558004690.html

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в мире, глазго (город), великобритания, борис джонсон