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https://ria.ru/20211025/dzhonson-1756156505.html
Пользователей Twitter шокировало странное заявление британского премьера
В Сети возмутились странной фразой британского премьера в беседе с детьми - РИА Новости, 25.10.2021
Пользователей Twitter шокировало странное заявление британского премьера
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с детьми от восьми до двенадцати лет сделал несколько заявлений, возмутивших пользователей Сети. Об этом РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:05
2021-10-25T18:45
в мире
глазго (город)
великобритания
борис джонсон
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с детьми от восьми до двенадцати лет сделал несколько заявлений, возмутивших пользователей Сети. Об этом сообщает The Mirror.Инцидент произошел накануне во время пресс-конференции в медиацентре на Даунинг-стрит. В ходе встречи была затронута тема предстоящего саммита ООН по изменению климата в Глазго.Отвечая на вопросы, министр призвал "заставить коров прекратить рыгать" для сокращения выбросов метана, а затем высказал предположение, что "мы могли бы скормить некоторых людей животным" для восстановления равновесия в природе, пишет издание.Позднее официальный представитель Джонсона попросил не воспринимать эти слова всерьез, намекнув, что это была шутка.Большинство пользователей Twitter негативно восприняли этот инцидент."Вряд ли это шутка, раз она никому не показалась смешной", — написал один из них."Да им одним можно стаю волков кормить несколько месяцев", — иронизирует третий."Он постоянно делает неприемлемые комментарии, их нельзя воспринимать всерьез, даже если затрагивается важная тема", — заключил другой.Некоторые комментаторы допустили, что британскому премьеру следует обратиться к врачу.
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в мире, глазго (город), великобритания, борис джонсон
16:05 25.10.2021 (обновлено: 18:45 25.10.2021)
 
В Сети возмутились странной фразой британского премьера в беседе с детьми

Премьер-министр Джонсон предложил скармливать людей животным и вызвал гнев в Сети

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с детьми от восьми до двенадцати лет сделал несколько заявлений, возмутивших пользователей Сети. Об этом сообщает The Mirror.
Инцидент произошел накануне во время пресс-конференции в медиацентре на Даунинг-стрит. В ходе встречи была затронута тема предстоящего саммита ООН по изменению климата в Глазго.
Отвечая на вопросы, министр призвал "заставить коров прекратить рыгать" для сокращения выбросов метана, а затем высказал предположение, что "мы могли бы скормить некоторых людей животным" для восстановления равновесия в природе, пишет издание.
Позднее официальный представитель Джонсона попросил не воспринимать эти слова всерьез, намекнув, что это была шутка.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 10:23
Борис Джонсон признался в желании сменить имя в честь бога северного ветра
Большинство пользователей Twitter негативно восприняли этот инцидент.
"Вряд ли это шутка, раз она никому не показалась смешной", — написал один из них.
"Скоро Джонсон начнет приходить к детям в ночных кошмарах", — отметил второй.
"Да им одним можно стаю волков кормить несколько месяцев", — иронизирует третий.
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке - РИА Новости, 1920, 28.08.2019
28 августа 2019, 17:47
Трамп заявил, что Джонсон – "именно то, что нужно Англии"
"Он постоянно делает неприемлемые комментарии, их нельзя воспринимать всерьез, даже если затрагивается важная тема", — заключил другой.
Некоторые комментаторы допустили, что британскому премьеру следует обратиться к врачу.
 
В миреГлазго (город)ВеликобританияБорис Джонсон
 
 
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