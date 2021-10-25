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Пользователей Twitter шокировало странное заявление британского премьера
В Сети возмутились странной фразой британского премьера в беседе с детьми - РИА Новости, 25.10.2021
Пользователей Twitter шокировало странное заявление британского премьера
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с детьми от восьми до двенадцати лет сделал несколько заявлений, возмутивших пользователей Сети. Об этом РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:05
2021-10-25T16:05
2021-10-25T18:45
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с детьми от восьми до двенадцати лет сделал несколько заявлений, возмутивших пользователей Сети. Об этом сообщает The Mirror.Инцидент произошел накануне во время пресс-конференции в медиацентре на Даунинг-стрит. В ходе встречи была затронута тема предстоящего саммита ООН по изменению климата в Глазго.Отвечая на вопросы, министр призвал "заставить коров прекратить рыгать" для сокращения выбросов метана, а затем высказал предположение, что "мы могли бы скормить некоторых людей животным" для восстановления равновесия в природе, пишет издание.Позднее официальный представитель Джонсона попросил не воспринимать эти слова всерьез, намекнув, что это была шутка.Большинство пользователей Twitter негативно восприняли этот инцидент."Вряд ли это шутка, раз она никому не показалась смешной", — написал один из них."Да им одним можно стаю волков кормить несколько месяцев", — иронизирует третий."Он постоянно делает неприемлемые комментарии, их нельзя воспринимать всерьез, даже если затрагивается важная тема", — заключил другой.Некоторые комментаторы допустили, что британскому премьеру следует обратиться к врачу.
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в мире, глазго (город), великобритания, борис джонсон
16:05 25.10.2021 (обновлено: 18:45 25.10.2021)
В Сети возмутились странной фразой британского премьера в беседе с детьми
Премьер-министр Джонсон предложил скармливать людей животным и вызвал гнев в Сети
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с детьми от восьми до двенадцати лет сделал несколько заявлений, возмутивших пользователей Сети. Об этом сообщает The Mirror
.
Инцидент произошел накануне во время пресс-конференции в медиацентре на Даунинг-стрит. В ходе встречи была затронута тема предстоящего саммита ООН по изменению климата в Глазго.
Отвечая на вопросы, министр призвал "заставить коров прекратить рыгать" для сокращения выбросов метана, а затем высказал предположение, что "мы могли бы скормить некоторых людей животным" для восстановления равновесия в природе, пишет издание.
Позднее официальный представитель Джонсона попросил не воспринимать эти слова всерьез, намекнув, что это была шутка.
Большинство пользователей Twitter
негативно восприняли этот инцидент.
"Вряд ли это шутка, раз она никому не показалась смешной", — написал один из них.
"Скоро Джонсон начнет приходить к детям в ночных кошмарах", — отметил второй.
"Да им одним можно стаю волков кормить несколько месяцев", — иронизирует третий.
"Он постоянно делает неприемлемые комментарии, их нельзя воспринимать всерьез, даже если затрагивается важная тема", — заключил другой.
Некоторые комментаторы допустили, что британскому премьеру следует обратиться к врачу.