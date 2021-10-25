https://ria.ru/20211025/arzamasova-1756130228.html

Арзамасова показала укачивающего малыша Авербуха

Арзамасова показала укачивающего малыша Авербуха - РИА Новости, 25.10.2021

Арзамасова показала укачивающего малыша Авербуха

Елизавета Арзамасова в Instagram показала трогательное видео, на котором Илья Авербух укачивает их малыша Льва. Артистка восхитилась навыками тайм-менеджмента... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:21

2021-10-25T14:21

2021-10-25T14:21

шоубиз

елизавета арзамасова

дети

илья авербух

ирина лобачева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590124924_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_a866d14264d4e3116afc82baadbe4ace.jpg

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Елизавета Арзамасова в Instagram показала трогательное видео, на котором Илья Авербух укачивает их малыша Льва. Артистка восхитилась навыками тайм-менеджмента своего супруга.Их общий сын родился 14 августа. О рождении ребенка пара объявила в соцсетях. Актриса Елизавета Арзамасова не скрывала беременность, активно давала интервью и рассказывала об особенностях своего интересного положения.Ранее Авербух обещал помогать жене с сыном, отметив, что у него уже есть родительский опыт. У фигуриста есть старший сын Мартин от первого брака с Ириной Лобачевой.

https://ria.ru/20210913/seryabkina-1749884852.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елизавета арзамасова, дети, илья авербух, ирина лобачева