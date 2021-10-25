Арзамасова показала укачивающего малыша Авербуха
Арзамасова показала трогательное видео с Авербухом и их сыном Львом
© Фото : Страница Елизаветы Арзамасовой в Instagram.Илья Авербух и Елизавета Арзамасова.
© Фото : Страница Елизаветы Арзамасовой в Instagram.
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Елизавета Арзамасова в Instagram показала трогательное видео, на котором Илья Авербух укачивает их малыша Льва. Артистка восхитилась навыками тайм-менеджмента своего супруга.
“Я не понимаю, как ты все успеваешь? Полным ходом идет подготовка к премьере в Москве ледового спектакля "Анна Каренина"! Ежедневные постановки номеров для эфиров "Ледникового периода"! Куча других дел и забот! И обязательно – подарить улыбку Льву Ильичу. И ко всем вот так – бережно…”, – написала Арзамасова.
Их общий сын родился 14 августа. О рождении ребенка пара объявила в соцсетях. Актриса Елизавета Арзамасова не скрывала беременность, активно давала интервью и рассказывала об особенностях своего интересного положения.
Ранее Авербух обещал помогать жене с сыном, отметив, что у него уже есть родительский опыт. У фигуриста есть старший сын Мартин от первого брака с Ириной Лобачевой.
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