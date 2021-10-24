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Жители Ленинградской области пожаловались на работу следователей
Жители Ленинградской области пожаловались на работу следователей - РИА Новости, 24.10.2021
Жители Ленинградской области пожаловались на работу следователей
Центральный аппарат СК России анализирует работу следственного отдела в городе Всеволожске Ленинградской области после жалоб жителей на деятельность его... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T15:44
2021-10-24T15:44
2021-10-24T15:44
происшествия
всеволожск
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Центральный аппарат СК России анализирует работу следственного отдела в городе Всеволожске Ленинградской области после жалоб жителей на деятельность его сотрудников, сообщается на сайте ведомства."Комиссия центрального аппарата Следственного комитета России продолжает анализировать работу следственного отдела по городу Всеволожск СУСК России по Ленинградской области... На данный момент от жителей Ленинградской области уже поступило большое количество обращений и жалоб, касающихся деятельности сотрудников следственного отдела во Всеволожске", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники комиссии оценивают качество работы отдела, законность и обоснованность принятых процессуальных решений, а также сроки следствия, приостановленные и прекращенные уголовные дела. Кроме того, проверяются возможные факты фальсификаций.Добавляется, что отдел продолжает вести работу с гражданами.
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происшествия, всеволожск, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Жители Ленинградской области пожаловались на работу следователей
В Ленинградской области после жалоб жителей проверят работу следственного отдела