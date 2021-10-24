https://ria.ru/20211024/zhaloby-1756021541.html

Жители Ленинградской области пожаловались на работу следователей

Жители Ленинградской области пожаловались на работу следователей - РИА Новости, 24.10.2021

Жители Ленинградской области пожаловались на работу следователей

Центральный аппарат СК России анализирует работу следственного отдела в городе Всеволожске Ленинградской области после жалоб жителей на деятельность его... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T15:44

2021-10-24T15:44

2021-10-24T15:44

происшествия

всеволожск

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Центральный аппарат СК России анализирует работу следственного отдела в городе Всеволожске Ленинградской области после жалоб жителей на деятельность его сотрудников, сообщается на сайте ведомства."Комиссия центрального аппарата Следственного комитета России продолжает анализировать работу следственного отдела по городу Всеволожск СУСК России по Ленинградской области... На данный момент от жителей Ленинградской области уже поступило большое количество обращений и жалоб, касающихся деятельности сотрудников следственного отдела во Всеволожске", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники комиссии оценивают качество работы отдела, законность и обоснованность принятых процессуальных решений, а также сроки следствия, приостановленные и прекращенные уголовные дела. Кроме того, проверяются возможные факты фальсификаций.Добавляется, что отдел продолжает вести работу с гражданами.

https://ria.ru/20211023/kuban-1755937954.html

всеволожск

ленинградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, всеволожск, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия