https://ria.ru/20211024/vybory-1755992651.html

В Узбекистане открылись участки для голосования на выборах президента

В Узбекистане открылись участки для голосования на выборах президента - РИА Новости, 24.10.2021

В Узбекистане открылись участки для голосования на выборах президента

В Узбекистане проходят выборы президента. Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени (6:00 мск) и будут работать до 20:00 (18:00 мск). РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T06:13

2021-10-24T06:13

2021-10-24T09:38

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выборы президента узбекистана — 2021

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ТАШКЕНТ, 24 окт — РИА Новости. В Узбекистане проходят выборы президента. Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени (6:00 мск) и будут работать до 20:00 (18:00 мск).Все пять политических партий, официально действующих в стране, выдвинули своих кандидатов.По мнению экспертов, главным претендентом на победу остается нынешний президент, 64-летний Шавкат Мирзиеев, баллотирующийся от самой многочисленной Либерально-демократической партии Узбекистана. Он выступает за расширение сотрудничества с основными партнерами республики: Россией, Китаем, США и странами Центральной Азии, а также за интеграцию с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).Еще двое кандидатов: председатель Экологической партии 46-летний Нарзулло Обломурадов и заместитель председателя старейшей в Узбекистане Народно-демократической партии 60-летняя Максуда Варисова — призывают сохранять и развивать союзнические связи и стратегические отношения с Россией. Лидер партии "Адолат" ("Справедливость") 62-летний Бахром Абдухалимов сосредоточился на проблемах внутренней политики: реформах в сфере образования и жилищных проблемах.Кандидат от партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") — ее председатель 46-летний Алишер Кадыров — известен критикой сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС, а также защитой национальных традиций в обществе. Он, в частности, предлагает установить административную ответственность за неуважение к национальным обычаям и ценностям.По данным ЦИК Узбекистана, всего в списке избирателей 19,86 миллиона человек, созданы 10 760 избирательных участков. Более 420 тысяч человек проголосовали досрочно с 14 по 20 октября. Для победы на выборах кандидату нужно набрать более 50 процентов голосов. Порог явки — 33 процента.Граждане Узбекистана могут проголосовать и за рубежом: в 49 странах откроют 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов. В России, в частности, участки организовали в посольстве в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Передвижные пункты будут находиться в местах компактного проживания и предприятий, где работают узбекистанцы.За выборами проследят более 64,5 тысяч местных наблюдателей и 970 международных из почти 50 стран — от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов. Освещать событие будут почти 1,7 тысячи журналистов, в том числе 233 представителя зарубежных СМИ. Безопасность на выборах обеспечат сотрудники МВД, Национальной гвардии и Службы госбезопасности Узбекистана. Предварительные результаты голосования могут обнародовать уже в понедельник в первой половине дня.

https://ria.ru/20211024/vybory-1755836385.html

https://ria.ru/20210927/uzbekistan-1751931949.html

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в мире, сша, узбекистан, ташкент, цик узбекистана, шавкат мирзиеев, россия, выборы президента узбекистана — 2021