https://ria.ru/20211024/rogozhkin-1756026807.html

Биография Александра Рогожкина

Биография Александра Рогожкина - РИА Новости, 24.10.2021

Биография Александра Рогожкина

Советский и российский кинорежиссер и сценарист, Народный артист России Александр Владимирович Рогожкин родился 3 октября 1949 года в Ленинграде (ныне... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T16:54

2021-10-24T16:54

2021-10-24T16:57

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Советский и российский кинорежиссер и сценарист, Народный артист России Александр Владимирович Рогожкин родился 3 октября 1949 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).В 1972 году окончил исторический факультет Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) государственного университета по специальности "историк-искусствовед". Учился на художественно-графическом факультете Ленинградского педагогического института имени А.И. Герцена (ныне Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена). В 1982 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова).В 1971-1972 годах работал художником на Ленинградском телевидении.В 1972-1977 годах работал художником-декоратором на киностудии "Ленфильм".Режиссерский дебют Рогожкина состоялся в 1985 году. Его первым фильмом стала военная драма "Ради нескольких строчек". Затем он снял кинокомедию "Мисс миллионерша" (1988).Следующий фильм режиссера "Караул" (1989) поднял тему насилия в армии. Снятая в жесткой черно-белой манере, картина оказалась одним из впечатляющих фильмов того времени.В 1991 году на экраны вышел фильм "Чекист", где Рогожкин погрузил зрителя в атмосферу красного террора, в 1993 году – экранизация рассказа Виктора Ерофеева "Жизнь с идиотом".Общенациональную известность принесла режиссеру сатирическая комедия "Особенности национальной охоты" (1994). Выразительные комедийные маски, среди которых выделялся генерал Михалыч в исполнении Алексея Булдакова, реплики героев фильма стали частью современного русского фольклора. Картина породила ряд фильмов – "Операция "С Новым Годом!" (1996), "Особенности национальной рыбалки" (1997), "Особенности национальной охоты в зимний период" (2000).В 1998 году режиссер вновь обратился к армейской теме в фильме "Блокпост", посвященному вооруженному противостоянию на Кавказе.Творческим достижением режиссера стал фильм "Кукушка" (2002), действие которого происходит в 1944 году на дальнем финском хуторе, где встретились финский и советский солдат. Фильм был тепло принят критикой и зрителями, завоевал ряд кинонаград. На Московском кинофестивале 2002 года фильм был награжден призом "Серебряный Георгий" за режиссуру. В 2004 картина была удостоена Государственной премии РФ, а в 2010 году фильм стал обладателем приза Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ как лучший фильм о Великой Отечественной войне, снятый в XXI веке.Александр Рогожкин принимал участие в создании сериалов "Улицы разбитых фонарей" (1997), "Убойная сила" (2000, 2001, 2002).В 2000-х годах режиссер выпустил полнометражные фильмы "Своя чужая жизнь" (2004), "Перегон" (2006), "Игра" (2008).В последние годы им были сняты боевик "Вопрос чести" (2010), криминальный фильм "Оружие" (2011), комедия "Афроiдиты" (2012). Всего на его счету более 15 снятых картин.Рогожкин написал сценарии к фильмам "Третья планета" (1991), "Особенности национальной политики" (2003). Также был автором сценария почти всех своих картин.Александр Рогожкин – заслуженный деятель искусств РФ (1996), народный артист РФ (2004), лауреат Государственной премии РФ (2004).Режиссер был лауреатом премий "Ника", "Золотой орел" и "Кинотавр".Рогожкин был женат на Юлии Румянцевой, работавшей над монтажом его фильмов "Блокпост" (1998), "Особенности национальной охоты в зимний период" (2000) и др. В 2011 году его супруга погибла.24 октября 2021 года Александр Рогожкин умер в возрасте 72 лет.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, санкт-петербург, ленфильм, александр рогожкин, россия, умер александр рогожкин