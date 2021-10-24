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Умер легендарный российский режиссер

Умер режиссер "Особенностей национальной охоты" Александр Рогожкин - РИА Новости, 24.10.2021

Умер легендарный российский режиссер

Советский и российский кинорежиссер Александр Рогожкин умер в возрасте 72 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ленфильма". РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T15:11

2021-10-24T15:11

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культура

ленфильм

александр рогожкин

культура

умер александр рогожкин

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Советский и российский кинорежиссер Александр Рогожкин умер в возрасте 72 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ленфильма".Александр Рогожкин родился 3 октября 1949 года в Ленинграде. Первое образование получил в Ленинградском государственном университете по специальности "историк-искусствовед". С 1974 по 1977 год работал художником-декоратором на киностудии "Ленфильм". В 1982 году окончил ВГИК, где учился в мастерской Сергея Герасимова. Наибольшую популярность Рогожкину как режиссеру принесли такие фильмы, как "Особенности национальной охоты" (1995), "Особенности национальной рыбалки (1998) и "Кукушка" (2002). Он также работал над сериалами "Улицы разбитых фонарей" (1998) и "Убойная сила" (2000). Всего на его счету более 15 снятых картин.В 2004 году Рогожкину присвоили звание народного артиста России.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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