https://ria.ru/20211024/rezhisser-1756019062.html
Умер легендарный российский режиссер
Умер режиссер "Особенностей национальной охоты" Александр Рогожкин - РИА Новости, 24.10.2021
Умер легендарный российский режиссер
Советский и российский кинорежиссер Александр Рогожкин умер в возрасте 72 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ленфильма". РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T15:11
2021-10-24T15:11
2021-10-24T23:21
культура
ленфильм
александр рогожкин
культура
умер александр рогожкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102658/02/1026580214_0:0:2396:1349_1920x0_80_0_0_02ce2df95e56c789bfe6a15cba33dad3.jpg
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Советский и российский кинорежиссер Александр Рогожкин умер в возрасте 72 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ленфильма".Александр Рогожкин родился 3 октября 1949 года в Ленинграде. Первое образование получил в Ленинградском государственном университете по специальности "историк-искусствовед". С 1974 по 1977 год работал художником-декоратором на киностудии "Ленфильм". В 1982 году окончил ВГИК, где учился в мастерской Сергея Герасимова. Наибольшую популярность Рогожкину как режиссеру принесли такие фильмы, как "Особенности национальной охоты" (1995), "Особенности национальной рыбалки (1998) и "Кукушка" (2002). Он также работал над сериалами "Улицы разбитых фонарей" (1998) и "Убойная сила" (2000). Всего на его счету более 15 снятых картин.В 2004 году Рогожкину присвоили звание народного артиста России.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102658/02/1026580214_0:0:2396:1797_1920x0_80_0_0_999ec173e9ec4d8e1f856876c7e40896.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленфильм, александр рогожкин, культура, умер александр рогожкин
15:11 24.10.2021 (обновлено: 23:21 24.10.2021)
Умер режиссер "Особенностей национальной охоты" Александр Рогожкин
Режиссер фильма "Особенности национальной охоты" Александр Рогожкин умер в возрасте 72 лет
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.
Советский и российский кинорежиссер Александр Рогожкин
умер в возрасте 72 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ленфильма
".
Александр Рогожкин родился 3 октября 1949 года в Ленинграде. Первое образование получил в Ленинградском государственном университете по специальности "историк-искусствовед". С 1974 по 1977 год работал художником-декоратором на киностудии "Ленфильм". В 1982 году окончил ВГИК, где учился в мастерской Сергея Герасимова.
Наибольшую популярность Рогожкину как режиссеру принесли такие фильмы, как "Особенности национальной охоты" (1995), "Особенности национальной рыбалки (1998) и "Кукушка" (2002). Он также работал над сериалами "Улицы разбитых фонарей" (1998) и "Убойная сила" (2000). Всего на его счету более 15 снятых картин.
В 2004 году Рогожкину присвоили звание народного артиста России.