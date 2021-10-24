https://ria.ru/20211024/peterburg-1756036415.html

В Петербурге мужчина угрожал сотрудникам магазина пистолетом

В Петербурге мужчина угрожал сотрудникам магазина пистолетом - РИА Новости, 24.10.2021

В Петербурге мужчина угрожал сотрудникам магазина пистолетом

Полицейские доставили в отдел мужчину, угрожавшего пневматическим пистолетом сотрудникам магазина в торговом центре в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T19:13

2021-10-24T19:13

2021-10-24T19:13

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Полицейские доставили в отдел мужчину, угрожавшего пневматическим пистолетом сотрудникам магазина в торговом центре в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Около 14:00 в полицию поступило сообщение о конфликте посетителя крупного торгового центра с сотрудниками одного из магазинов. В ходе конфликта мужчина начал угрожать сотрудникам предметом, похожим на пистолет. Прибывший на место происшествия наряд патрульно-постовой службы задержал злоумышленника и доставил в отдел полиции", - сказано в сообщении.У мужчины изъяли пневматический пистолет. Проводится административная проверка.

https://ria.ru/20210915/konflikt-1750159921.html

санкт-петербург

ленинградская область

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2021

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область