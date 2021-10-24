https://ria.ru/20211024/peterburg-1756036415.html
В Петербурге мужчина угрожал сотрудникам магазина пистолетом
В Петербурге мужчина угрожал сотрудникам магазина пистолетом - РИА Новости, 24.10.2021
В Петербурге мужчина угрожал сотрудникам магазина пистолетом
Полицейские доставили в отдел мужчину, угрожавшего пневматическим пистолетом сотрудникам магазина в торговом центре в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T19:13
2021-10-24T19:13
2021-10-24T19:13
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Полицейские доставили в отдел мужчину, угрожавшего пневматическим пистолетом сотрудникам магазина в торговом центре в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Около 14:00 в полицию поступило сообщение о конфликте посетителя крупного торгового центра с сотрудниками одного из магазинов. В ходе конфликта мужчина начал угрожать сотрудникам предметом, похожим на пистолет. Прибывший на место происшествия наряд патрульно-постовой службы задержал злоумышленника и доставил в отдел полиции", - сказано в сообщении.У мужчины изъяли пневматический пистолет. Проводится административная проверка.
https://ria.ru/20210915/konflikt-1750159921.html
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область
В Петербурге мужчина угрожал сотрудникам магазина пистолетом
Мужчину, угрожавшего пистолетом сотрудникам магазина, доставили в полицию в Петербурге