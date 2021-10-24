Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211024/nedvizhimost-1755998830.html
Эксперты рассказали, как подготовить квартиру к продаже или сдаче в аренду
Эксперты рассказали, как подготовить квартиру к продаже или сдаче в аренду - РИА Новости, 24.10.2021
Эксперты рассказали, как подготовить квартиру к продаже или сдаче в аренду
Подготовка квартиры к сдаче в аренду или продаже предполагает мелкий ремонт и наведение чистоты, также стоит грамотно составить объявление - в тексте следует... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T09:30
2021-10-24T09:31
общество
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738364759_0:251:3068:1977_1920x0_80_0_0_8691c01fb2f977fdbdf2c7d0073346da.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Подготовка квартиры к сдаче в аренду или продаже предполагает мелкий ремонт и наведение чистоты, также стоит грамотно составить объявление - в тексте следует указать отличительную черту жилья, а фотографии должны быть "уютными" и информативными, посоветовали РИА Новости эксперты сервиса "СберУслуги".Стоит следить за тем, чтобы квартира перед продажей или сдачей в аренду выглядела аккуратно. "Если необходимо — пригласите мастера на час, который поможет поменять лампочки, поставить плинтус на место, поменяет дверные ручки или проведет необходимые сантехнические работы. Мелкий ремонт не займет у вас много времени и сил, но создаст положительное впечатление о квартире", - говорят специалисты.Россияне при поиске жилья в первую очередь смотрят на фотографии, поэтому они должны привлекать внимание, быть качественными и передавать не только планировку и ремонт, но и атмосферу уюта. Чтобы сделать хороший снимок, рекомендуется убрать все лишнее с поверхностей, прибрать квартиру и снимать в светлое время суток, когда в помещении много естественного света.Грамотно составленное объявление привлечет внимание покупателей или арендодателей: в нем надо прописать "изюминку" квартиры, например, прекрасный вид из окна на зеленый двор или метро в пяти минутах. При этом стоит избегать общих фраз вроде "хороший ремонт" или подробно их пояснять, например, новая сантехника и батареи, на полу - настоящее дерево. Чтобы составить правильное объявление, представьте, что вы покупатель или арендодатель, и ответьте в объявлении на вопросы, которые вы бы задали хозяину квартиры, рекомендуют в сервисе.
https://ria.ru/20211022/darstvennaya-1755893522.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738364759_284:300:2615:2048_1920x0_80_0_0_54ce80ec3bfb3baeb0a0ec7e9145ea18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, жилье
09:30 24.10.2021 (обновлено: 09:31 24.10.2021)
 
Эксперты рассказали, как подготовить квартиру к продаже или сдаче в аренду

Эксперты сервиса "СберУслуги" рассказали о подготовке квартиры к продаже и сдаче в аренду

© Depositphotos / Artur VerkhovetskiyКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© Depositphotos / Artur Verkhovetskiy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Подготовка квартиры к сдаче в аренду или продаже предполагает мелкий ремонт и наведение чистоты, также стоит грамотно составить объявление - в тексте следует указать отличительную черту жилья, а фотографии должны быть "уютными" и информативными, посоветовали РИА Новости эксперты сервиса "СберУслуги".
"Чтобы квартира выглядела более привлекательно, нужно позаботиться о том, чтобы она была чистой. Лучше сделать генеральную уборку. Если на вашей мебели есть пятна, сделайте химчистку, чтобы и на фотографиях, и при просмотре квартиры квартира казалась более ухоженной и уютной", - советуют эксперты.
Стоит следить за тем, чтобы квартира перед продажей или сдачей в аренду выглядела аккуратно. "Если необходимо — пригласите мастера на час, который поможет поменять лампочки, поставить плинтус на место, поменяет дверные ручки или проведет необходимые сантехнические работы. Мелкий ремонт не займет у вас много времени и сил, но создаст положительное впечатление о квартире", - говорят специалисты.
Россияне при поиске жилья в первую очередь смотрят на фотографии, поэтому они должны привлекать внимание, быть качественными и передавать не только планировку и ремонт, но и атмосферу уюта. Чтобы сделать хороший снимок, рекомендуется убрать все лишнее с поверхностей, прибрать квартиру и снимать в светлое время суток, когда в помещении много естественного света.
Грамотно составленное объявление привлечет внимание покупателей или арендодателей: в нем надо прописать "изюминку" квартиры, например, прекрасный вид из окна на зеленый двор или метро в пяти минутах. При этом стоит избегать общих фраз вроде "хороший ремонт" или подробно их пояснять, например, новая сантехника и батареи, на полу - настоящее дерево. Чтобы составить правильное объявление, представьте, что вы покупатель или арендодатель, и ответьте в объявлении на вопросы, которые вы бы задали хозяину квартиры, рекомендуют в сервисе.
"Перед приходом клиентов стоит проветрить помещение и провести влажную уборку. Старайтесь избавиться от посторонних запахов: пищи, табака и духов. Ваш любимый аромат может не понравиться другим людям, поэтому беспроигрышный вариант - если у квартиры будет нейтральный запах чистоты. Спрячьте лишние безделушки и статуэтки, одежду или детские игрушки уберите в шкаф, протрите пыль, особенно если речь идет о темных поверхностях. Обращайте внимание на то, кто ваши клиенты, и от этого стройте свой рассказ о преимуществах и минусах квартиры", - заключили специалисты.
Составление завещания - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 23:21
Дарственная на квартиру или завещание: юристы рассказали, что выгоднее
 
ОбществоЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28На Украине раскрыли план Байдена создать новый миропорядок без России
04:15Врач рассказал, какой продукт борется с дисбактериозом
04:06Москвичей предупредили о возможном гололеде в понедельник утром
03:52Источник назвал сроки завершения госиспытаний танков "Армата"
03:47В Приморье из капкана спасли амурского тигренка
03:36Вильфанд предупредил о самом холодном октябрьском дне в Европейской России
03:24В ФРГ обвинили главу Минобороны в безответственности из-за угроз России
03:15Эксперт предупредил о новых телефонных мошенничествах
03:08В "Талибане"* объяснили, почему не хотели краха прошлого правительства
03:00В России нашли способ добывать больше нефти из любых месторождений
03:00Вынос старой мебели на помойку грозит штрафом, предупредили эксперты
02:49Россиян предупредили о неожиданной опасности молока
02:45Главный онколог Минздрава назвал вид рака, который не замечают мужчины
02:26"Ъ": в России подорожают гречка и овсянка
02:15Эксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения сейчас
02:15"Мечтаю ошибиться". Вирусолог спрогнозировал пик волны COVID-19
02:12Во Владивостоке трое таксистов избили и ограбили пассажира
02:04Путин поздравил таможенников с 30-летием создания ФТС
02:01В Раде рассказали, как Лавров шуткой передал Зеленскому условие Путина
01:49NI написал об "очень большой" проблеме Зеленского из-за России и Венгрии
Лента новостейМолния
На Украине раскрыли план Байдена создать новый миропорядок без РоссииВрач рассказал, какой продукт борется с дисбактериозомМосквичей предупредили о возможном гололеде в понедельник утромИсточник назвал сроки завершения госиспытаний танков "Армата"В Приморье из капкана спасли амурского тигренкаВильфанд предупредил о самом холодном октябрьском дне в Европейской РоссииВ ФРГ обвинили главу Минобороны в безответственности из-за угроз РоссииЭксперт предупредил о новых телефонных мошенничествахВ "Талибане"* объяснили, почему не хотели краха прошлого правительстваВ России нашли способ добывать больше нефти из любых месторожденийВынос старой мебели на помойку грозит штрафом, предупредили экспертыРоссиян предупредили о неожиданной опасности молокаГлавный онколог Минздрава назвал вид рака, который не замечают мужчины"Ъ": в России подорожают гречка и овсянкаЭксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения сейчас"Мечтаю ошибиться". Вирусолог спрогнозировал пик волны COVID-19Во Владивостоке трое таксистов избили и ограбили пассажираПутин поздравил таможенников с 30-летием создания ФТСВ Раде рассказали, как Лавров шуткой передал Зеленскому условие ПутинаNI написал об "очень большой" проблеме Зеленского из-за России и Венгрии