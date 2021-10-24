https://ria.ru/20211024/nedvizhimost-1755998830.html

Эксперты рассказали, как подготовить квартиру к продаже или сдаче в аренду

Эксперты рассказали, как подготовить квартиру к продаже или сдаче в аренду - РИА Новости, 24.10.2021

Эксперты рассказали, как подготовить квартиру к продаже или сдаче в аренду

Подготовка квартиры к сдаче в аренду или продаже предполагает мелкий ремонт и наведение чистоты, также стоит грамотно составить объявление - в тексте следует... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T09:30

2021-10-24T09:30

2021-10-24T09:31

общество

жилье

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Подготовка квартиры к сдаче в аренду или продаже предполагает мелкий ремонт и наведение чистоты, также стоит грамотно составить объявление - в тексте следует указать отличительную черту жилья, а фотографии должны быть "уютными" и информативными, посоветовали РИА Новости эксперты сервиса "СберУслуги".Стоит следить за тем, чтобы квартира перед продажей или сдачей в аренду выглядела аккуратно. "Если необходимо — пригласите мастера на час, который поможет поменять лампочки, поставить плинтус на место, поменяет дверные ручки или проведет необходимые сантехнические работы. Мелкий ремонт не займет у вас много времени и сил, но создаст положительное впечатление о квартире", - говорят специалисты.Россияне при поиске жилья в первую очередь смотрят на фотографии, поэтому они должны привлекать внимание, быть качественными и передавать не только планировку и ремонт, но и атмосферу уюта. Чтобы сделать хороший снимок, рекомендуется убрать все лишнее с поверхностей, прибрать квартиру и снимать в светлое время суток, когда в помещении много естественного света.Грамотно составленное объявление привлечет внимание покупателей или арендодателей: в нем надо прописать "изюминку" квартиры, например, прекрасный вид из окна на зеленый двор или метро в пяти минутах. При этом стоит избегать общих фраз вроде "хороший ремонт" или подробно их пояснять, например, новая сантехника и батареи, на полу - настоящее дерево. Чтобы составить правильное объявление, представьте, что вы покупатель или арендодатель, и ответьте в объявлении на вопросы, которые вы бы задали хозяину квартиры, рекомендуют в сервисе.

https://ria.ru/20211022/darstvennaya-1755893522.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, жилье