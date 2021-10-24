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Эксперты рассказали, как подготовить квартиру к продаже или сдаче в аренду
Эксперты рассказали, как подготовить квартиру к продаже или сдаче в аренду - РИА Новости, 24.10.2021
Эксперты рассказали, как подготовить квартиру к продаже или сдаче в аренду
Подготовка квартиры к сдаче в аренду или продаже предполагает мелкий ремонт и наведение чистоты, также стоит грамотно составить объявление - в тексте следует... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T09:30
2021-10-24T09:30
2021-10-24T09:31
общество
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Подготовка квартиры к сдаче в аренду или продаже предполагает мелкий ремонт и наведение чистоты, также стоит грамотно составить объявление - в тексте следует указать отличительную черту жилья, а фотографии должны быть "уютными" и информативными, посоветовали РИА Новости эксперты сервиса "СберУслуги".Стоит следить за тем, чтобы квартира перед продажей или сдачей в аренду выглядела аккуратно. "Если необходимо — пригласите мастера на час, который поможет поменять лампочки, поставить плинтус на место, поменяет дверные ручки или проведет необходимые сантехнические работы. Мелкий ремонт не займет у вас много времени и сил, но создаст положительное впечатление о квартире", - говорят специалисты.Россияне при поиске жилья в первую очередь смотрят на фотографии, поэтому они должны привлекать внимание, быть качественными и передавать не только планировку и ремонт, но и атмосферу уюта. Чтобы сделать хороший снимок, рекомендуется убрать все лишнее с поверхностей, прибрать квартиру и снимать в светлое время суток, когда в помещении много естественного света.Грамотно составленное объявление привлечет внимание покупателей или арендодателей: в нем надо прописать "изюминку" квартиры, например, прекрасный вид из окна на зеленый двор или метро в пяти минутах. При этом стоит избегать общих фраз вроде "хороший ремонт" или подробно их пояснять, например, новая сантехника и батареи, на полу - настоящее дерево. Чтобы составить правильное объявление, представьте, что вы покупатель или арендодатель, и ответьте в объявлении на вопросы, которые вы бы задали хозяину квартиры, рекомендуют в сервисе.
https://ria.ru/20211022/darstvennaya-1755893522.html
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общество, жилье
09:30 24.10.2021 (обновлено: 09:31 24.10.2021)
Эксперты рассказали, как подготовить квартиру к продаже или сдаче в аренду
Эксперты сервиса "СберУслуги" рассказали о подготовке квартиры к продаже и сдаче в аренду
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.
Подготовка квартиры к сдаче в аренду или продаже предполагает мелкий ремонт и наведение чистоты, также стоит грамотно составить объявление - в тексте следует указать отличительную черту жилья, а фотографии должны быть "уютными" и информативными, посоветовали РИА Новости эксперты сервиса "СберУслуги
".
"Чтобы квартира выглядела более привлекательно, нужно позаботиться о том, чтобы она была чистой. Лучше сделать генеральную уборку. Если на вашей мебели есть пятна, сделайте химчистку, чтобы и на фотографиях, и при просмотре квартиры квартира казалась более ухоженной и уютной", - советуют эксперты.
Стоит следить за тем, чтобы квартира перед продажей или сдачей в аренду выглядела аккуратно. "Если необходимо — пригласите мастера на час, который поможет поменять лампочки, поставить плинтус на место, поменяет дверные ручки или проведет необходимые сантехнические работы. Мелкий ремонт не займет у вас много времени и сил, но создаст положительное впечатление о квартире", - говорят специалисты.
Россияне при поиске жилья в первую очередь смотрят на фотографии, поэтому они должны привлекать внимание, быть качественными и передавать не только планировку и ремонт, но и атмосферу уюта. Чтобы сделать хороший снимок, рекомендуется убрать все лишнее с поверхностей, прибрать квартиру и снимать в светлое время суток, когда в помещении много естественного света.
Грамотно составленное объявление привлечет внимание покупателей или арендодателей: в нем надо прописать "изюминку" квартиры, например, прекрасный вид из окна на зеленый двор или метро в пяти минутах. При этом стоит избегать общих фраз вроде "хороший ремонт" или подробно их пояснять, например, новая сантехника и батареи, на полу - настоящее дерево. Чтобы составить правильное объявление, представьте, что вы покупатель или арендодатель, и ответьте в объявлении на вопросы, которые вы бы задали хозяину квартиры, рекомендуют в сервисе.
"Перед приходом клиентов стоит проветрить помещение и провести влажную уборку. Старайтесь избавиться от посторонних запахов: пищи, табака и духов. Ваш любимый аромат может не понравиться другим людям, поэтому беспроигрышный вариант - если у квартиры будет нейтральный запах чистоты. Спрячьте лишние безделушки и статуэтки, одежду или детские игрушки уберите в шкаф, протрите пыль, особенно если речь идет о темных поверхностях. Обращайте внимание на то, кто ваши клиенты, и от этого стройте свой рассказ о преимуществах и минусах квартиры", - заключили специалисты.