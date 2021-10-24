https://ria.ru/20211024/kredit-1756001410.html

Эксперты назвали регионы с самой плохой платежной дисциплиной

Эксперты назвали регионы с самой плохой платежной дисциплиной - РИА Новости, 24.10.2021

Эксперты назвали регионы с самой плохой платежной дисциплиной

Наибольшее число "плохих" долгов сформировалось на начало сентября у жителей Москвы, Московской области и Краснодарского края, при этом самый сильный рост... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T10:26

2021-10-24T10:26

2021-10-24T10:26

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Наибольшее число "плохих" долгов сформировалось на начало сентября у жителей Москвы, Московской области и Краснодарского края, при этом самый сильный рост просроченной задолженности за год показали Крым, Севастополь и Рязанская область, говорится в совместном исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и бюро кредитных историй "Эквифакс", которое есть в распоряжении РИА Новости.Так, жители Москвы на 1 сентября просрочили платежи по 874 тысячам кредитов, Московской области - 657,4 тысячи ссуд, Краснодарского края - 537,4 тысячи кредитов. На четвертом месте расположилась Свердловская область, где число просроченных обязательств составило 537,4 тысячи, пятерку лидеров замыкает Башкирия с 431 тысячей "плохих" долгов. В топ-10 регионов с самой плохой платежной дисциплиной вошли также Ростовская область, Санкт-Петербург, Кемеровская и Челябинская области и Татарстан.Самый значительный рост количества просроченных свыше 90 дней долгов за год наблюдался в Крыму (51,6%), Севастополе (42,3%) и Рязанской области (31,2%). Значительное увеличение зафиксировали в Ленинградской и Сахалинской областях - на 18,4%, Калужской (17%), Калининградской (16,7%), Тамбовской (16,3%), Тверской (16,1%) и Владимирской (15,6%) областях.Наибольшее количество просроченных ипотечных кредитов на начало сентября зафиксировано в Москве (2,7 тысячи единиц), Санкт-Петербурге (1,4 тысячи единиц). Далее в рейтинге расположились Челябинская область, Московская область и Красноярский край, где жители не вносили платежи по 1,3 тысячи кредитов. В Новосибирской области к началу осени число "плохой" ипотеки составило 1,2 тысячи ссуд, в Краснодарском крае и Свердловской области - по 1,1 тысячи ссуд. Наконец, в Тюменской области и Башкирии жители допустили "просрочку" по 989 и 927 кредитам соответственно.Чаще всего россияне допускали "просрочку" по кредитам наличными в Москве - здесь на начало сентября платежи не вносили по 237,4 тысячи ссудам, Московской области (121,4 тысячи ссуд) и Краснодарском крае (118 тысяч ссуд). Большое количество "плохих" ссуд наличными накопили жители Челябинской и Свердловской областей - 83 и 80,2 тысячи кредитов соответственно. Аналогичный рейтинг топ-5 наблюдается и в сегменте кредиток с той только разницей, что четвертое место занимает Санкт-Петербург.По данным ЦБ, доля просроченных свыше 90 дней потребительских кредитов по итогам августа сократилась на 0,1 процентного пункта - до 4,4%, установив новый исторический минимум. При этом в денежном выражении объемы "плохой" задолженности немного подросли - на 0,2%, до 1,025 триллиона рублей. Такая разнонаправленная динамика сложилась из-за того, что люди продолжают брать кредиты ускоренным темпами, и их долги на 1 сентября достигли 23,1 триллиона рублей, за месяц увеличившись на 2,1%.

https://ria.ru/20211024/avtomobil-1755995799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф)