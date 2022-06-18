https://ria.ru/20220618/ssuda-1796422814.html

Ссуда: как получить, как правильно оформить договор, советы юриста

Ссуда: что это такое и как оформить, условия и сроки, отличия от кредита

Ссуда: как получить, как правильно оформить договор, советы юриста

Ссуда, — это какое-либо имущество, предоставленное в пользование физическому или юридическому лицу на определенных условиях и оговоренный срок. Отличия ссуды от РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T12:57

2022-06-18T12:57

2022-06-18T12:57

экономика

россия

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780894723_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5751bf691e7f608591195c3622298c00.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ссуда, — это какое-либо имущество, предоставленное в пользование физическому или юридическому лицу на определенных условиях и оговоренный срок. Отличия ссуды от кредита, какие категории населения могут ее получить, и кому банки выдают денежные ссуды — в материале РИА Новости.Что такое ссудаВ гражданских правоотношениях ссуда — это передача на время заинтересованному лицу (ссудополучателю) определенного имущества владельцем (ссудодателем) на правах возвратности и пользования без оплаты за предоставленную услугу. Ссужаться может практически все: дома, различное оборудование, автомобили, мебель и т.д. В законодательстве этот вопрос регламентирует гл. 36 Гражданского кодекса РФ.— Ссуда — это договор безвозмездного пользования, не предполагающий процентов или какой-то ещё награды взамен, — пояснил РИА Новости заместитель президента Гильдии российских адвокатов, член общественного совета при Минюсте России Рубен Маркарьян. — Имущество передается любое — хоть земля, хоть витрина для магазина. Главное, по договору ссуды ссудодатель обязуется предоставить имущество в безвозмездное временное пользование ссудополучателю, а тот — вернуть ту же вещь такой, какой получил, с учетом нормального износа, или в состоянии, обусловленном договором. Если по ссуде вдруг начисляются проценты, то она становится займом или арендой (когда речь не о займе денег, а об имуществе, движимом или нет). Можно сказать, что ссудополучатель берет на ответственное хранение вещь, которую когда-нибудь придется вернуть владельцу, а до поры ему разрешается пользоваться ей по своему усмотрению, как своей собственной. В договоре ссуды должно быть указано, в каком состоянии ссудополучатель обязан отдать то, что взял, учитывая амортизацию или в первоначальном виде.Условия полученияСсуда оформляется договором между заинтересованными лицами. Условия сделки устанавливаются конкретным ссудодателем. Сторонам требуется только удостоверить свою личность. Для физилица, например, достаточно только паспорта, для юридического лица требуются документы, подтверждающие его статус.ВидыОбъектом сделки может выступать вещь, которая со временем не теряет свою пользу и ценность. Ссуды бывают трех разновидностей - имущества, банковская и потребительская.Ссуда имуществаИмущественная ссуда предполагает передачу каких-либо вещей в пользование второй стороне на бесплатной основе с обязательным возвратом через определенный срок. Право собственности на предмет соглашения сохраняется за владельцем.Банковская ссудаБанковская ссуда — предоставление финансовым учреждением денежных средств на определенных в договоре условиях.— Банки ссуду обычно не дают, не их бизнес. Но разместить, например, телеэкраны на стадионе, безвозмездно, с правом их использования спортивными организациями, может. Если там реклама банка тоже будет крутиться, — объяснил Рубен Маркарьян.Потребительская ссудаПотребительская ссуда – разновидность кредита, который в большинстве случаев выдается на конкретные нужды клиента, закрепленные в договоре. Такой вид кредитования предполагает обязательное целевое использование полученных денег. Если средства нецелевые, то наличие дополнительных гарантий в виде залога обязательно.— То, что мы в обиходе называем потребительской ссудой, с юридической точки зрения является кредитом. Ссуда, — это беспроцентная тема. Если вы дадите соседу на время свой телевизор бесплатно, чтобы он его смотрел, — это и будет ссудой на потребительские нужды. А банки выдают потребительские кредиты, и берут за это проценты, — пояснил эксперт.Заключение договораВ договоре необходимо указать, что именно передают в пользование, и что плата или проценты не взимаются.Если в пользование предоставляется объект культурного наследия или земельный участок на срок более года, договор придется регистрировать в Росреестре.Если не указан точный срок пользования имуществом, такой договор считается заключенным на неопределенное время.Если в документе есть условия, по которым ссудополучатель в дальнейшем может выкупить имущество в собственность, его составляют по форме договора купли-продажи.— Несмотря на то, что ссуда — это как бы временный подарок, если ссудодатель, заключив такой договор, откажется от передачи вещи, то ссудополучатель может даже взыскать убытки с этим связанные. Или, если переданная в ссуду вещь окажется непригодна к использованию, то тоже может взыскать убытки, — пояснил Рубен Маркарьян.Расторжение договораЕсли в договоре не указан конкретный срок действия, его можно расторгнуть, предупредив об этом вторую сторону за месяц. Это право есть и у ссудодателя, и у ссудополучателя. Единственное исключение — недвижимость. В этом случае надо предупреждать другую сторону за три месяца. Еще договор считается расторгнутым, когда ссудополучатель умер или, если речь о юрлице, ликвидирован.Ссудодатель может прекратить действие соглашения досрочно и потребовать имущество обратно, если ссудополучатель передал вещь третьей стороне — другому человеку или организации. Предмет ссуды можно потребовать назад, если ссудополучатель не поддерживает его в исправном состоянии.Когда договор расторгнут, ссудополучатель должен вернуть имущество обратно владельцу.Оплата налоговЕсли ссудополучателем является организация или ИП на упрощенной системе обложения, придется заплатить налог с доходов, полученных от безвозмездного пользования. Компания или предприниматель на общей системе налогообложения должны платить налог на прибыль.Организация или ИП, которые работают на ЕНВД или патенте, платить ничего не должны.Независимо от системы налогообложения ссудополучатель не платит НДС.Отличия ссуды от кредитаСсуда — это всегда безвозмездное пользование чужим имуществом. Если ссудодатель берет плату за пользование имуществом, то это аренда. Деньги, которые дают под проценты — это заем. Если его выдает банк, — это кредит. Заем может быть и беспроцентным — но ссудой он от этого не станет. Денежная ссуда — это уже кредит или заем.

https://ria.ru/20220301/kredit-1775907195.html

https://ria.ru/20220123/zaymy-1769107562.html

https://ria.ru/20220217/kredity-1773252153.html

https://ria.ru/20220209/stavka-1771794589.html

https://ria.ru/20220528/ekonomika-1791363104.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)