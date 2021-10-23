https://ria.ru/20211023/shoubiznes-1755802560.html

Новости шоубиза: Милохин против помощи сиротам, а Гоген снова женится

Новости шоубиза: Милохин против помощи сиротам, а Гоген снова женится - РИА Новости, 23.10.2021

Новости шоубиза: Милохин против помощи сиротам, а Гоген снова женится

Даня Милохин отказался помогать детдомам, Лариса Гузеева вышла из Коммунарки, а Елена Степаненко пожелала Татьяне Брухуновой счастья и здоровья. Эти и другие... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T20:49

2021-10-23T20:49

2021-10-23T20:49

шоубиз

лариса гузеева

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Даня Милохин отказался помогать детдомам, Лариса Гузеева вышла из Коммунарки, а Елена Степаненко пожелала Татьяне Брухуновой счастья и здоровья. Эти и другие новости шоу-бизнеса с 18 по 23 октября – в материале РИА Новости. Их нельзя жалеть: Милохин не будет помогать детям-сиротамДаня Милохин, который вместе со своим братом Ильей короткое время жил в детском доме, заявил, что не будет помогать детям-сиротам. При этом тусовка не спешит дать оценку этому заявлению. Обычно молчание в шоу-бизнесе означает согласие. Хотя многие звезды помогают сиротам, но не все это афишируют, тем не менее явно придерживаются отличной от Милохина точки зрения. А вот со слов продюсера блогера Ярослава Андреева Даня любит делать дорогие подарки своим друзьям. Например, недавно Милохин презентовал своим приятелям телевизор за миллион рублей.Подарки подарками, но продюсер отметил, что сам Даня ничего не имеет на своих счетах. Хотя блогер зарабатывает миллионы, он не спешит их копить, а тут же тратит. Лариса Гузеева на свободе: звезду выписали из КоммунаркиЛариса Гузеева радостно заявила, что ее выписали из больница. Телезвезда почти месяц лечилась в Коммунарке от коронавируса. Актриса призналась, что за время госпитализации пересмотрела свои взгляды на жизнь. Конечно, многие еще не забыли пафосный ролик Гузеевой в самом начале пандемии. Звезда эмоционально и с матом призывала всех сидеть дома и следить за своим здоровьем. Возращению своей подруги по кадру обрадовалась Роза Сябитова. Хотя обе ведущих неоднократно признавались, что не поддерживают никаких отношений за пределами съемочного павильона "Давай поженимся!", сваха уверена – они одна семья. Хорошие новости пришли и о состоянии Александра Серова. Певца перевели из реанимации в обычную палату. Хотя о выписке речи пока не идет, все же Серов однозначно идет на поправку. Больше не секрет: Волочкова наконец-то показала нового возлюбленногоАнастасия Волочкова наконец-то показала своего возлюбленного. Фото 38-летнего бойфренда она разместила в Instagram. И даже на этом эпатажная балерина не остановилась и назвала имя избранника – Владимир. На пользу: Степаненко пожелала счастья БрухуновойЕлена Степаненко пожелала счастья новой жене Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой. Многие поклонники юмористов считают, что она стала разлучницей бывших супругов.Более никаких комментариев Елена Григорьевна не дала. Усомниться в ее словах очень сложно – Степаненко после развода выглядит великолепно. Но вот финальную точку в разделе имущества с Евгенией Петросяном суд поставить не может. Хотя супруги и договорились поделить все поровну, они никак не могут определиться, что кому отойдет. Снова свадьба: Гоген готов на новый бракФрик Гоген Солнцев запланировал новую свадьбу. Хотя прошла всего неделя после развода с Екатериной Терешкович. Их союз и совместное проживание обсуждала вся страна многие годы. Видимо, сериал Солнцева получил второй сезон с новыми героинями. Имя избранницы пока под секретом, но дата известна – 29 октября. Хотя в Москве и Подмосковье уже наступит локдаун, и не известно, состоится ли торжество.

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https://ria.ru/20211021/serov-1755661177.html

https://ria.ru/20211021/volochkova-1755620124.html

https://ria.ru/20211020/stepanenko-1755412084.html

https://ria.ru/20211020/solntsev-1755396026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лариса гузеева