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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211023/shoubiznes-1755802560.html
Новости шоубиза: Милохин против помощи сиротам, а Гоген снова женится
Новости шоубиза: Милохин против помощи сиротам, а Гоген снова женится - РИА Новости, 23.10.2021
Новости шоубиза: Милохин против помощи сиротам, а Гоген снова женится
Даня Милохин отказался помогать детдомам, Лариса Гузеева вышла из Коммунарки, а Елена Степаненко пожелала Татьяне Брухуновой счастья и здоровья. Эти и другие... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T20:49
2021-10-23T20:49
шоубиз
лариса гузеева
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Даня Милохин отказался помогать детдомам, Лариса Гузеева вышла из Коммунарки, а Елена Степаненко пожелала Татьяне Брухуновой счастья и здоровья. Эти и другие новости шоу-бизнеса с 18 по 23 октября – в материале РИА Новости. Их нельзя жалеть: Милохин не будет помогать детям-сиротамДаня Милохин, который вместе со своим братом Ильей короткое время жил в детском доме, заявил, что не будет помогать детям-сиротам. При этом тусовка не спешит дать оценку этому заявлению. Обычно молчание в шоу-бизнесе означает согласие. Хотя многие звезды помогают сиротам, но не все это афишируют, тем не менее явно придерживаются отличной от Милохина точки зрения. А вот со слов продюсера блогера Ярослава Андреева Даня любит делать дорогие подарки своим друзьям. Например, недавно Милохин презентовал своим приятелям телевизор за миллион рублей.Подарки подарками, но продюсер отметил, что сам Даня ничего не имеет на своих счетах. Хотя блогер зарабатывает миллионы, он не спешит их копить, а тут же тратит. Лариса Гузеева на свободе: звезду выписали из КоммунаркиЛариса Гузеева радостно заявила, что ее выписали из больница. Телезвезда почти месяц лечилась в Коммунарке от коронавируса. Актриса призналась, что за время госпитализации пересмотрела свои взгляды на жизнь. Конечно, многие еще не забыли пафосный ролик Гузеевой в самом начале пандемии. Звезда эмоционально и с матом призывала всех сидеть дома и следить за своим здоровьем. Возращению своей подруги по кадру обрадовалась Роза Сябитова. Хотя обе ведущих неоднократно признавались, что не поддерживают никаких отношений за пределами съемочного павильона "Давай поженимся!", сваха уверена – они одна семья. Хорошие новости пришли и о состоянии Александра Серова. Певца перевели из реанимации в обычную палату. Хотя о выписке речи пока не идет, все же Серов однозначно идет на поправку. Больше не секрет: Волочкова наконец-то показала нового возлюбленногоАнастасия Волочкова наконец-то показала своего возлюбленного. Фото 38-летнего бойфренда она разместила в Instagram. И даже на этом эпатажная балерина не остановилась и назвала имя избранника – Владимир. На пользу: Степаненко пожелала счастья БрухуновойЕлена Степаненко пожелала счастья новой жене Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой. Многие поклонники юмористов считают, что она стала разлучницей бывших супругов.Более никаких комментариев Елена Григорьевна не дала. Усомниться в ее словах очень сложно – Степаненко после развода выглядит великолепно. Но вот финальную точку в разделе имущества с Евгенией Петросяном суд поставить не может. Хотя супруги и договорились поделить все поровну, они никак не могут определиться, что кому отойдет. Снова свадьба: Гоген готов на новый бракФрик Гоген Солнцев запланировал новую свадьбу. Хотя прошла всего неделя после развода с Екатериной Терешкович. Их союз и совместное проживание обсуждала вся страна многие годы. Видимо, сериал Солнцева получил второй сезон с новыми героинями. Имя избранницы пока под секретом, но дата известна – 29 октября. Хотя в Москве и Подмосковье уже наступит локдаун, и не известно, состоится ли торжество.
https://ria.ru/20211019/milokhin-1755270412.html
https://ria.ru/20211019/syabitova-1755252088.html
https://ria.ru/20211021/serov-1755661177.html
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лариса гузеева
20:49 23.10.2021
 

Новости шоубиза: Милохин против помощи сиротам, а Гоген снова женится

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец, блогер Даня Милохин
Певец, блогер Даня Милохин - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Даня Милохин отказался помогать детдомам, Лариса Гузеева вышла из Коммунарки, а Елена Степаненко пожелала Татьяне Брухуновой счастья и здоровья. Эти и другие новости шоу-бизнеса с 18 по 23 октября – в материале РИА Новости.

Их нельзя жалеть: Милохин не будет помогать детям-сиротам

Даня Милохин, который вместе со своим братом Ильей короткое время жил в детском доме, заявил, что не будет помогать детям-сиротам.
"Я не помогаю никакому детскому дому. Я считаю, что их нельзя жалеть. Все вокруг жалеют детей из детских домов, и они себя жалеют – вот, мы такие, без родителей. Они неправильно воспитываются. Все и так себя жалеют, а так еще и все вокруг их жалеют – им только хуже от этого. Я не помогаю никак", – сказал Даня.
При этом тусовка не спешит дать оценку этому заявлению. Обычно молчание в шоу-бизнесе означает согласие. Хотя многие звезды помогают сиротам, но не все это афишируют, тем не менее явно придерживаются отличной от Милохина точки зрения.
А вот со слов продюсера блогера Ярослава Андреева Даня любит делать дорогие подарки своим друзьям. Например, недавно Милохин презентовал своим приятелям телевизор за миллион рублей.
Подарки подарками, но продюсер отметил, что сам Даня ничего не имеет на своих счетах. Хотя блогер зарабатывает миллионы, он не спешит их копить, а тут же тратит.
"Я прокомментирую просто, чтобы вы поржали. Это человек, который попал в список Forbes, и у которого на счету ноль рублей. Даня – самый бестолковый человек с точки зрения трат", – сказал Андреев.
Блогер, рэп-исполнитель Даниил Милохин на III церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 18:47Шоубиз
"Бестолковый человек": продюсер Милохина рассказал о накоплениях блогера

Лариса Гузеева на свободе: звезду выписали из Коммунарки

Лариса Гузеева радостно заявила, что ее выписали из больница. Телезвезда почти месяц лечилась в Коммунарке от коронавируса.
Актриса призналась, что за время госпитализации пересмотрела свои взгляды на жизнь.
"Не была готова. Пересмотрела все, что было "до". Буду учиться всему заново – вирус жестокий. Слава Богу за все", – сказала Гузеева.
Конечно, многие еще не забыли пафосный ролик Гузеевой в самом начале пандемии. Звезда эмоционально и с матом призывала всех сидеть дома и следить за своим здоровьем.
Возращению своей подруги по кадру обрадовалась Роза Сябитова. Хотя обе ведущих неоднократно признавались, что не поддерживают никаких отношений за пределами съемочного павильона "Давай поженимся!", сваха уверена – они одна семья.
"Мы же как семья стали, очень переживаем за все, что происходит с членами нашей команды, нашей семьи", – сказала Сябитова.
Роза Сябитова - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 18:09Шоубиз
Сябитова порадовалась выписке Гузеевой
Хорошие новости пришли и о состоянии Александра Серова. Певца перевели из реанимации в обычную палату. Хотя о выписке речи пока не идет, все же Серов однозначно идет на поправку.
Певец Александр Серов - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 19:00Шоубиз
Александра Серова перевели в обычную палату

Больше не секрет: Волочкова наконец-то показала нового возлюбленного

Анастасия Волочкова наконец-то показала своего возлюбленного. Фото 38-летнего бойфренда она разместила в Instagram. И даже на этом эпатажная балерина не остановилась и назвала имя избранника – Владимир.

"Это просто мы. Счастливые утренние "АВ" – Анастасия и Владимир", – подписала Волочкова под фотографией.

Скриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу ДаДа — НетНет
21 октября, 17:48Шоубиз
Анастасия Волочкова показала нового возлюбленного

На пользу: Степаненко пожелала счастья Брухуновой

Елена Степаненко пожелала счастья новой жене Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой. Многие поклонники юмористов считают, что она стала разлучницей бывших супругов.
"Развод пошел мне на пользу! У меня все хорошо. Ей – здоровья, счастья и радостных дней", – сказала Елена.
Более никаких комментариев Елена Григорьевна не дала. Усомниться в ее словах очень сложно – Степаненко после развода выглядит великолепно. Но вот финальную точку в разделе имущества с Евгенией Петросяном суд поставить не может.
Хотя супруги и договорились поделить все поровну, они никак не могут определиться, что кому отойдет.
Вечер юмора Евгения Петросяна и Елены Степаненко - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 15:29Шоубиз
Суд о разделе имущества между Степаненко и Петросяном перенесли на месяц

Снова свадьба: Гоген готов на новый брак

Фрик Гоген Солнцев запланировал новую свадьбу. Хотя прошла всего неделя после развода с Екатериной Терешкович. Их союз и совместное проживание обсуждала вся страна многие годы. Видимо, сериал Солнцева получил второй сезон с новыми героинями.
Имя избранницы пока под секретом, но дата известна – 29 октября. Хотя в Москве и Подмосковье уже наступит локдаун, и не известно, состоится ли торжество.
Гоген Солнцев - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 15:18Шоубиз
Гоген Солнцев запланировал новую свадьбу
 
ШоубизЛариса Гузеева
 
 
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