Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ульяновская область
Ульяновская область
https://ria.ru/20211022/zdravookhranenie-1755832214.html
Ульяновская область направит более 12,5 млрд рублей на здравоохранение
Ульяновская область направит более 12,5 млрд рублей на здравоохранение - РИА Новости, 22.10.2021
Ульяновская область направит более 12,5 млрд рублей на здравоохранение
Ульяновская область направит в 2022 году более 12,5 миллиарда рублей на развитие регионального здравоохранения, из них 10,3 миллиарда рублей планируется... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T16:42
2021-10-22T16:42
ульяновская область
здравоохранение
заволжский район
ульяновск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111170/35/1111703590_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_ab0bb2cf33ead45dca3d0b6e9193c557.jpg
УЛЬЯНОВСК, 22 окт – РИА Новости. Ульяновская область направит в 2022 году более 12,5 миллиарда рублей на развитие регионального здравоохранения, из них 10,3 миллиарда рублей планируется выделить из региональной казны, два миллиарда рублей поступит из федерального бюджета, сообщает пресс-служба регионального правительства.Проект областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов был одобрен на заседании правительства региона.Согласно документу, более 1,5 миллиардов рублей предусмотрено на реализацию семи региональных проектов нацпроекта "Здравоохранение". Они нацелены на повышение качества и доступности медпомощи для населения за счет улучшения медицинской инфраструктуры, ликвидации кадрового дефицита в отрасли, планомерного снижения смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, отмечает пресс-служба, ссылаясь на информацию областного Минздрава."За счет средств федерального бюджета будет закуплено медицинское оборудование для оснащения сосудистых и онкологических отделений больниц, продолжено строительство нового инфекционного корпуса областной детской больницы в Заволжском районе Ульяновска. На реализацию мероприятий программы модернизации первичного звена здравоохранения, в том числе строительство шести фельдшерско-акушерских пунктов, предусмотрено 390,8 миллиона рублей. Ещё более 200 миллионов планируется направить на ремонт госучреждений здравоохранения в рамках двух- и трехлетних контрактов", - приводит пресс-служба слова и.о. министра областного здравоохранения Александра Гашкова.По его данным, на лекарственное обеспечение жителей области будет выделено свыше одного миллиарда рублей. Кроме того, социальную поддержку медработников, в том числе выплаты врачам по программам "Земский доктор", "Земский главный врач" и приобретение квартир для медработников, предусмотрено 81,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20211022/obrazovanie-1755825494.html
заволжский район
ульяновск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111170/35/1111703590_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e2e53b80157ff5890514a7b23cb68179.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здравоохранение, заволжский район, ульяновск
16:42 22.10.2021
 

Ульяновская область направит более 12,5 млрд рублей на здравоохранение

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
УЛЬЯНОВСК, 22 окт – РИА Новости. Ульяновская область направит в 2022 году более 12,5 миллиарда рублей на развитие регионального здравоохранения, из них 10,3 миллиарда рублей планируется выделить из региональной казны, два миллиарда рублей поступит из федерального бюджета, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Проект областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов был одобрен на заседании правительства региона.
Рубли - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 16:20Ульяновская область
Ульяновская область направит на образование более 15 миллиардов рублей
Согласно документу, более 1,5 миллиардов рублей предусмотрено на реализацию семи региональных проектов нацпроекта "Здравоохранение". Они нацелены на повышение качества и доступности медпомощи для населения за счет улучшения медицинской инфраструктуры, ликвидации кадрового дефицита в отрасли, планомерного снижения смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, отмечает пресс-служба, ссылаясь на информацию областного Минздрава.
"За счет средств федерального бюджета будет закуплено медицинское оборудование для оснащения сосудистых и онкологических отделений больниц, продолжено строительство нового инфекционного корпуса областной детской больницы в Заволжском районе Ульяновска. На реализацию мероприятий программы модернизации первичного звена здравоохранения, в том числе строительство шести фельдшерско-акушерских пунктов, предусмотрено 390,8 миллиона рублей. Ещё более 200 миллионов планируется направить на ремонт госучреждений здравоохранения в рамках двух- и трехлетних контрактов", - приводит пресс-служба слова и.о. министра областного здравоохранения Александра Гашкова.
По его данным, на лекарственное обеспечение жителей области будет выделено свыше одного миллиарда рублей. Кроме того, социальную поддержку медработников, в том числе выплаты врачам по программам "Земский доктор", "Земский главный врач" и приобретение квартир для медработников, предусмотрено 81,5 миллиона рублей.
 
Ульяновская областьЗдравоохранениеЗаволжский районУльяновск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:55В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
Лента новостейМолния
В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дниВ Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале