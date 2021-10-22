https://ria.ru/20211022/zdravookhranenie-1755832214.html

Ульяновская область направит более 12,5 млрд рублей на здравоохранение

Ульяновская область направит более 12,5 млрд рублей на здравоохранение - РИА Новости, 22.10.2021

Ульяновская область направит более 12,5 млрд рублей на здравоохранение

Ульяновская область направит в 2022 году более 12,5 миллиарда рублей на развитие регионального здравоохранения, из них 10,3 миллиарда рублей планируется... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T16:42

2021-10-22T16:42

2021-10-22T16:42

ульяновская область

здравоохранение

заволжский район

ульяновск

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УЛЬЯНОВСК, 22 окт – РИА Новости. Ульяновская область направит в 2022 году более 12,5 миллиарда рублей на развитие регионального здравоохранения, из них 10,3 миллиарда рублей планируется выделить из региональной казны, два миллиарда рублей поступит из федерального бюджета, сообщает пресс-служба регионального правительства.Проект областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов был одобрен на заседании правительства региона.Согласно документу, более 1,5 миллиардов рублей предусмотрено на реализацию семи региональных проектов нацпроекта "Здравоохранение". Они нацелены на повышение качества и доступности медпомощи для населения за счет улучшения медицинской инфраструктуры, ликвидации кадрового дефицита в отрасли, планомерного снижения смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, отмечает пресс-служба, ссылаясь на информацию областного Минздрава."За счет средств федерального бюджета будет закуплено медицинское оборудование для оснащения сосудистых и онкологических отделений больниц, продолжено строительство нового инфекционного корпуса областной детской больницы в Заволжском районе Ульяновска. На реализацию мероприятий программы модернизации первичного звена здравоохранения, в том числе строительство шести фельдшерско-акушерских пунктов, предусмотрено 390,8 миллиона рублей. Ещё более 200 миллионов планируется направить на ремонт госучреждений здравоохранения в рамках двух- и трехлетних контрактов", - приводит пресс-служба слова и.о. министра областного здравоохранения Александра Гашкова.По его данным, на лекарственное обеспечение жителей области будет выделено свыше одного миллиарда рублей. Кроме того, социальную поддержку медработников, в том числе выплаты врачам по программам "Земский доктор", "Земский главный врач" и приобретение квартир для медработников, предусмотрено 81,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20211022/obrazovanie-1755825494.html

заволжский район

ульяновск

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здравоохранение, заволжский район, ульяновск