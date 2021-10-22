Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ульяновская область
Ульяновская область
https://ria.ru/20211022/kultura-1755838356.html
Ульяновская область выделит более 1,8 млд рублей на развитие культуры
Ульяновская область выделит более 1,8 млд рублей на развитие культуры - РИА Новости, 22.10.2021
Ульяновская область выделит более 1,8 млд рублей на развитие культуры
Ульяновская область выделит в 2022 году более 1,8 миллиарда рублей на развитие культуры, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T17:07
2021-10-22T17:07
ульяновская область
сенгилеевский район
ульяновск
ульяновская область
валентина леонтьева
национальная электронная библиотека
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
УЛЬЯНОВСК, 22 окт – РИА Новости. Ульяновская область выделит в 2022 году более 1,8 миллиарда рублей на развитие культуры, сообщает пресс-служба регионального правительства.Проект постановления "О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области "Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области" был одобрен на заседании правительства региона.Солгасно документу, финансирование национального проекта "Культура" составляет 339,9 миллиона рублей. В следующем году по направлению "Культурная среда" запланировано строительство новых домов культуры в рабочем поселке Старотимошкино Барышского района и в селе Шиловка Сенгилеевского района, капитальный ремонт дома культуры в рабочем поселке Майна. Специализированная библиотека №7 "Библиотека великих открытий" имени Трёшникова в Ульяновске станет модельной. Также будет укреплена материально техническая база муниципальных детских школ искусств и музеев, приобретено специальное оборудование, модернизирован Ульяновский областной театр кукол имени народной артистки СССР Валентины Леонтьевой. На обеспечение деятельности подведомственных учреждений направят более 1,2 миллиарда рублей, приводит данные пресс-служба."Вся наша деятельность направлена на достижение основного целевого показателя национального проекта "Культура". Речь об увеличении посещаемости отраслевых заведений. Значимым событием стал запуск инициативы "Пушкинская карта", которая позволяет привлечь молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Для этой категории подготовлены специальные мероприятия. Несомненно, важным элементом проводимой работы является и цифровизация. В 2022 году на базе Новоульяновской детской школы искусств появится виртуальный концертный зал, продолжится оцифровка книжных памятников и включение их в Национальную электронную библиотеку, архивных документов и музейных предметов. На развитие направления "Цифровая культура" заложено более десяти миллионов рублей", - привели в пресс-службе слова и.о. министра искусства и культурной политики Ульяновской области Евгении Сидоровой.По ее словам, направление национального проекта "Творческие люди" получит более 1,7 миллиона рублей. Деньги пойдут на поощрение лучших муниципальных учреждений и их работников по итогам проведенных конкурсов.
https://ria.ru/20211022/zdravookhranenie-1755832214.html
https://ria.ru/20211022/obrazovanie-1755825494.html
сенгилеевский район
ульяновск
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сенгилеевский район, ульяновск, ульяновская область, валентина леонтьева, национальная электронная библиотека
17:07 22.10.2021
 

Ульяновская область выделит более 1,8 млд рублей на развитие культуры

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
УЛЬЯНОВСК, 22 окт – РИА Новости. Ульяновская область выделит в 2022 году более 1,8 миллиарда рублей на развитие культуры, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Проект постановления "О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области "Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области" был одобрен на заседании правительства региона.
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 16:42Ульяновская область
Ульяновская область направит более 12,5 млрд рублей на здравоохранение
Солгасно документу, финансирование национального проекта "Культура" составляет 339,9 миллиона рублей. В следующем году по направлению "Культурная среда" запланировано строительство новых домов культуры в рабочем поселке Старотимошкино Барышского района и в селе Шиловка Сенгилеевского района, капитальный ремонт дома культуры в рабочем поселке Майна. Специализированная библиотека №7 "Библиотека великих открытий" имени Трёшникова в Ульяновске станет модельной. Также будет укреплена материально техническая база муниципальных детских школ искусств и музеев, приобретено специальное оборудование, модернизирован Ульяновский областной театр кукол имени народной артистки СССР Валентины Леонтьевой. На обеспечение деятельности подведомственных учреждений направят более 1,2 миллиарда рублей, приводит данные пресс-служба.
"Вся наша деятельность направлена на достижение основного целевого показателя национального проекта "Культура". Речь об увеличении посещаемости отраслевых заведений. Значимым событием стал запуск инициативы "Пушкинская карта", которая позволяет привлечь молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Для этой категории подготовлены специальные мероприятия. Несомненно, важным элементом проводимой работы является и цифровизация. В 2022 году на базе Новоульяновской детской школы искусств появится виртуальный концертный зал, продолжится оцифровка книжных памятников и включение их в Национальную электронную библиотеку, архивных документов и музейных предметов. На развитие направления "Цифровая культура" заложено более десяти миллионов рублей", - привели в пресс-службе слова и.о. министра искусства и культурной политики Ульяновской области Евгении Сидоровой.
Рубли - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 16:20Ульяновская область
Ульяновская область направит на образование более 15 миллиардов рублей
По ее словам, направление национального проекта "Творческие люди" получит более 1,7 миллиона рублей. Деньги пойдут на поощрение лучших муниципальных учреждений и их работников по итогам проведенных конкурсов.
 
Ульяновская областьСенгилеевский районУльяновскУльяновская областьВалентина ЛеонтьеваНациональная электронная библиотека
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
01:17Умер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий
Лента новостейМолния
В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандалеУмер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий