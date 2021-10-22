Ульяновская область выделит более 1,8 млд рублей на развитие культуры
УЛЬЯНОВСК, 22 окт – РИА Новости. Ульяновская область выделит в 2022 году более 1,8 миллиарда рублей на развитие культуры, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Проект постановления "О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области "Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области" был одобрен на заседании правительства региона.
Солгасно документу, финансирование национального проекта "Культура" составляет 339,9 миллиона рублей. В следующем году по направлению "Культурная среда" запланировано строительство новых домов культуры в рабочем поселке Старотимошкино Барышского района и в селе Шиловка Сенгилеевского района, капитальный ремонт дома культуры в рабочем поселке Майна. Специализированная библиотека №7 "Библиотека великих открытий" имени Трёшникова в Ульяновске станет модельной. Также будет укреплена материально техническая база муниципальных детских школ искусств и музеев, приобретено специальное оборудование, модернизирован Ульяновский областной театр кукол имени народной артистки СССР Валентины Леонтьевой. На обеспечение деятельности подведомственных учреждений направят более 1,2 миллиарда рублей, приводит данные пресс-служба.
"Вся наша деятельность направлена на достижение основного целевого показателя национального проекта "Культура". Речь об увеличении посещаемости отраслевых заведений. Значимым событием стал запуск инициативы "Пушкинская карта", которая позволяет привлечь молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Для этой категории подготовлены специальные мероприятия. Несомненно, важным элементом проводимой работы является и цифровизация. В 2022 году на базе Новоульяновской детской школы искусств появится виртуальный концертный зал, продолжится оцифровка книжных памятников и включение их в Национальную электронную библиотеку, архивных документов и музейных предметов. На развитие направления "Цифровая культура" заложено более десяти миллионов рублей", - привели в пресс-службе слова и.о. министра искусства и культурной политики Ульяновской области Евгении Сидоровой.
По ее словам, направление национального проекта "Творческие люди" получит более 1,7 миллиона рублей. Деньги пойдут на поощрение лучших муниципальных учреждений и их работников по итогам проведенных конкурсов.