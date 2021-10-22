https://ria.ru/20211022/kultura-1755838356.html

Ульяновская область выделит более 1,8 млд рублей на развитие культуры

Ульяновская область выделит более 1,8 млд рублей на развитие культуры - РИА Новости, 22.10.2021

Ульяновская область выделит более 1,8 млд рублей на развитие культуры

Ульяновская область выделит в 2022 году более 1,8 миллиарда рублей на развитие культуры, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:07

2021-10-22T17:07

2021-10-22T17:07

ульяновская область

сенгилеевский район

ульяновск

ульяновская область

валентина леонтьева

национальная электронная библиотека

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УЛЬЯНОВСК, 22 окт – РИА Новости. Ульяновская область выделит в 2022 году более 1,8 миллиарда рублей на развитие культуры, сообщает пресс-служба регионального правительства.Проект постановления "О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области "Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области" был одобрен на заседании правительства региона.Солгасно документу, финансирование национального проекта "Культура" составляет 339,9 миллиона рублей. В следующем году по направлению "Культурная среда" запланировано строительство новых домов культуры в рабочем поселке Старотимошкино Барышского района и в селе Шиловка Сенгилеевского района, капитальный ремонт дома культуры в рабочем поселке Майна. Специализированная библиотека №7 "Библиотека великих открытий" имени Трёшникова в Ульяновске станет модельной. Также будет укреплена материально техническая база муниципальных детских школ искусств и музеев, приобретено специальное оборудование, модернизирован Ульяновский областной театр кукол имени народной артистки СССР Валентины Леонтьевой. На обеспечение деятельности подведомственных учреждений направят более 1,2 миллиарда рублей, приводит данные пресс-служба."Вся наша деятельность направлена на достижение основного целевого показателя национального проекта "Культура". Речь об увеличении посещаемости отраслевых заведений. Значимым событием стал запуск инициативы "Пушкинская карта", которая позволяет привлечь молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Для этой категории подготовлены специальные мероприятия. Несомненно, важным элементом проводимой работы является и цифровизация. В 2022 году на базе Новоульяновской детской школы искусств появится виртуальный концертный зал, продолжится оцифровка книжных памятников и включение их в Национальную электронную библиотеку, архивных документов и музейных предметов. На развитие направления "Цифровая культура" заложено более десяти миллионов рублей", - привели в пресс-службе слова и.о. министра искусства и культурной политики Ульяновской области Евгении Сидоровой.По ее словам, направление национального проекта "Творческие люди" получит более 1,7 миллиона рублей. Деньги пойдут на поощрение лучших муниципальных учреждений и их работников по итогам проведенных конкурсов.

https://ria.ru/20211022/zdravookhranenie-1755832214.html

https://ria.ru/20211022/obrazovanie-1755825494.html

сенгилеевский район

ульяновск

ульяновская область

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сенгилеевский район, ульяновск, ульяновская область, валентина леонтьева, национальная электронная библиотека