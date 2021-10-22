https://ria.ru/20211022/kndr-1755731813.html

В МИД объяснили, как можно решить проблему вокруг ракетной программы КНДР

В МИД объяснили, как можно решить проблему вокруг ракетной программы КНДР - РИА Новости, 22.10.2021

В МИД объяснили, как можно решить проблему вокруг ракетной программы КНДР

Необходимо понять, чем вызвано стремление руководства КНДР развивать ракетный потенциал, тогда будет легче подобрать ключ к снятию напряженности между Пхеньяном РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T09:16

2021-10-22T09:16

2021-10-22T10:33

в мире

кндр (северная корея)

пхеньян

совет безопасности оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

желтое море

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Необходимо понять, чем вызвано стремление руководства КНДР развивать ракетный потенциал, тогда будет легче подобрать ключ к снятию напряженности между Пхеньяном и Сеулом и урегулировать ракетно-ядерную проблему Корейского полуострова, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков."Мне лично кажется, что главное понять, чем вызвано стремление руководства КНДР заполучить ракетный потенциал и развивать его. Тогда легче будет подобрать ключик к снятию напряженности между КНДР и Республикой Корея и урегулированию ракетно-ядерной проблемы Корейского полуострова", - сказал Машков."Если говорить об утечке ракетных технологий, то это не предмет для размышлений со стороны председателя режима контроля за ракетной технологией. Вопрос о том, как Пхеньяну удалось достигнуть успехов в развитии ракетной программы, особенно за последние годы, требует отдельного рассмотрения в соответствующих международных форматах", - пояснил Машков.Он добавил, что режим контроля за ракетной технологией "не наделён атрибутивными полномочиями для выявления правонарушения и установления меры наказания"."Это чисто технический режим, который занимается координацией усилий в сфере экспортного контроля. Поднятая проблема лишний раз говорит о том, что РКРТ, ограничивая экспорт, решает лишь определенный пласт задач нераспространения. Сделать это в полном объёме у него нет ни потенциала, ни должного инструментария. Именно поэтому мы предлагаем начать диалог за рамками данного форума на глобальных площадках, в частности, ооновской", - заключил Машков.Ранее Южная Корея заявила о пуске КНДР в Японском море, предположительно, одной ракеты, возможно, с подводной лодки. Дальность ее полета оценивается от 450 до 590 километров, высота траектории составила максимум 60 километров. В Японии заявили о пуске в КНДР двух ракет.КНДР провела, как утверждалось, успешные испытания БРПЛ "Пуккыксон-1" и "Пуккыксон-3", однако пуски осуществлялись, как полагают, со специально оборудованной баржи. До сих пор пуски ракет непосредственно с подводной лодки в КНДР не производились.В конце сентября КНДР провела испытательный пуск новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Южнокорейские военные позже заявили, что ракета находится на ранней стадии разработки и ее перехват возможен. Этот пуск стал шестым в 2021 году для Северной Кореи. 15 сентября КНДР провела пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. 11-12 сентября также прошли испытания крылатых ракет большой дальности. До этого КНДР проводила ракетные испытания в январе и в конце марта. 21 марта прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря, а 25 марта в сторону Японского моря были выпущены две баллистических ракеты малой дальности.Пуски баллистических ракет нарушают резолюции СБ ООН. КНДР же называет свои испытания вооружений обоснованными усилиями по обороне страны, а ответственность за напряженность на Корейском полуострове возлагает на США и Южную Корею.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20211019/raketa-1755280425.html

https://ria.ru/20211019/zapuski-1755277960.html

https://ria.ru/20211019/kndr-1755183121.html

кндр (северная корея)

пхеньян

желтое море

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в мире, кндр (северная корея), пхеньян, совет безопасности оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), желтое море