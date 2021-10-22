Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211022/kndr-1755731813.html
В МИД объяснили, как можно решить проблему вокруг ракетной программы КНДР
В МИД объяснили, как можно решить проблему вокруг ракетной программы КНДР - РИА Новости, 22.10.2021
В МИД объяснили, как можно решить проблему вокруг ракетной программы КНДР
Необходимо понять, чем вызвано стремление руководства КНДР развивать ракетный потенциал, тогда будет легче подобрать ключ к снятию напряженности между Пхеньяном РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T09:16
2021-10-22T10:33
в мире
кндр (северная корея)
пхеньян
совет безопасности оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
желтое море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752608140_192:0:1917:970_1920x0_80_0_0_f8f7c0bfb6b776fbbdc83c3fc60504e0.jpg
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Необходимо понять, чем вызвано стремление руководства КНДР развивать ракетный потенциал, тогда будет легче подобрать ключ к снятию напряженности между Пхеньяном и Сеулом и урегулировать ракетно-ядерную проблему Корейского полуострова, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков."Мне лично кажется, что главное понять, чем вызвано стремление руководства КНДР заполучить ракетный потенциал и развивать его. Тогда легче будет подобрать ключик к снятию напряженности между КНДР и Республикой Корея и урегулированию ракетно-ядерной проблемы Корейского полуострова", - сказал Машков."Если говорить об утечке ракетных технологий, то это не предмет для размышлений со стороны председателя режима контроля за ракетной технологией. Вопрос о том, как Пхеньяну удалось достигнуть успехов в развитии ракетной программы, особенно за последние годы, требует отдельного рассмотрения в соответствующих международных форматах", - пояснил Машков.Он добавил, что режим контроля за ракетной технологией "не наделён атрибутивными полномочиями для выявления правонарушения и установления меры наказания"."Это чисто технический режим, который занимается координацией усилий в сфере экспортного контроля. Поднятая проблема лишний раз говорит о том, что РКРТ, ограничивая экспорт, решает лишь определенный пласт задач нераспространения. Сделать это в полном объёме у него нет ни потенциала, ни должного инструментария. Именно поэтому мы предлагаем начать диалог за рамками данного форума на глобальных площадках, в частности, ооновской", - заключил Машков.Ранее Южная Корея заявила о пуске КНДР в Японском море, предположительно, одной ракеты, возможно, с подводной лодки. Дальность ее полета оценивается от 450 до 590 километров, высота траектории составила максимум 60 километров. В Японии заявили о пуске в КНДР двух ракет.КНДР провела, как утверждалось, успешные испытания БРПЛ "Пуккыксон-1" и "Пуккыксон-3", однако пуски осуществлялись, как полагают, со специально оборудованной баржи. До сих пор пуски ракет непосредственно с подводной лодки в КНДР не производились.В конце сентября КНДР провела испытательный пуск новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Южнокорейские военные позже заявили, что ракета находится на ранней стадии разработки и ее перехват возможен. Этот пуск стал шестым в 2021 году для Северной Кореи. 15 сентября КНДР провела пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. 11-12 сентября также прошли испытания крылатых ракет большой дальности. До этого КНДР проводила ракетные испытания в январе и в конце марта. 21 марта прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря, а 25 марта в сторону Японского моря были выпущены две баллистических ракеты малой дальности.Пуски баллистических ракет нарушают резолюции СБ ООН. КНДР же называет свои испытания вооружений обоснованными усилиями по обороне страны, а ответственность за напряженность на Корейском полуострове возлагает на США и Южную Корею.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20211019/raketa-1755280425.html
https://ria.ru/20211019/zapuski-1755277960.html
https://ria.ru/20211019/kndr-1755183121.html
кндр (северная корея)
пхеньян
желтое море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752608140_0:0:2100:1575_1920x0_80_0_0_07f706c375c7e3fab9b1130498c67b37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, кндр (северная корея), пхеньян, совет безопасности оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), желтое море
09:16 22.10.2021 (обновлено: 10:33 22.10.2021)
 
В МИД объяснили, как можно решить проблему вокруг ракетной программы КНДР

Дипломат Машков: надо понять, чем вызвано стремление КНДР заполучить ракетный потенциал

© REUTERS / KCNAИспытания новой зенитной ракеты в КНДР
Испытания новой зенитной ракеты в КНДР - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© REUTERS / KCNA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Необходимо понять, чем вызвано стремление руководства КНДР развивать ракетный потенциал, тогда будет легче подобрать ключ к снятию напряженности между Пхеньяном и Сеулом и урегулировать ракетно-ядерную проблему Корейского полуострова, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков.
"Мне лично кажется, что главное понять, чем вызвано стремление руководства КНДР заполучить ракетный потенциал и развивать его. Тогда легче будет подобрать ключик к снятию напряженности между КНДР и Республикой Корея и урегулированию ракетно-ядерной проблемы Корейского полуострова", - сказал Машков.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 19:37
США осудили запуск баллистической ракеты КНДР
"Если говорить об утечке ракетных технологий, то это не предмет для размышлений со стороны председателя режима контроля за ракетной технологией. Вопрос о том, как Пхеньяну удалось достигнуть успехов в развитии ракетной программы, особенно за последние годы, требует отдельного рассмотрения в соответствующих международных форматах", - пояснил Машков.
Он добавил, что режим контроля за ракетной технологией "не наделён атрибутивными полномочиями для выявления правонарушения и установления меры наказания".
"Это чисто технический режим, который занимается координацией усилий в сфере экспортного контроля. Поднятая проблема лишний раз говорит о том, что РКРТ, ограничивая экспорт, решает лишь определенный пласт задач нераспространения. Сделать это в полном объёме у него нет ни потенциала, ни должного инструментария. Именно поэтому мы предлагаем начать диалог за рамками данного форума на глобальных площадках, в частности, ооновской", - заключил Машков.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 19:23
В ООН заявили, что обеспокоены последними пусками ракет в КНДР
Ранее Южная Корея заявила о пуске КНДР в Японском море, предположительно, одной ракеты, возможно, с подводной лодки. Дальность ее полета оценивается от 450 до 590 километров, высота траектории составила максимум 60 километров. В Японии заявили о пуске в КНДР двух ракет.
КНДР провела, как утверждалось, успешные испытания БРПЛ "Пуккыксон-1" и "Пуккыксон-3", однако пуски осуществлялись, как полагают, со специально оборудованной баржи. До сих пор пуски ракет непосредственно с подводной лодки в КНДР не производились.
В конце сентября КНДР провела испытательный пуск новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Южнокорейские военные позже заявили, что ракета находится на ранней стадии разработки и ее перехват возможен. Этот пуск стал шестым в 2021 году для Северной Кореи. 15 сентября КНДР провела пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. 11-12 сентября также прошли испытания крылатых ракет большой дальности. До этого КНДР проводила ракетные испытания в январе и в конце марта. 21 марта прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря, а 25 марта в сторону Японского моря были выпущены две баллистических ракеты малой дальности.
Пуски баллистических ракет нарушают резолюции СБ ООН. КНДР же называет свои испытания вооружений обоснованными усилиями по обороне страны, а ответственность за напряженность на Корейском полуострове возлагает на США и Южную Корею.
Читайте полный текст интервью >>>
Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР. 25 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 12:57
Южнокорейский эксперт оценил ракетные пуски КНДР
 
В миреКНДР (Северная Корея)ПхеньянСовет Безопасности ООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Желтое море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
01:17Умер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий
Лента новостейМолния
В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандалеУмер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий