https://ria.ru/20211022/kndr-1755731813.html
В МИД объяснили, как можно решить проблему вокруг ракетной программы КНДР
В МИД объяснили, как можно решить проблему вокруг ракетной программы КНДР - РИА Новости, 22.10.2021
В МИД объяснили, как можно решить проблему вокруг ракетной программы КНДР
Необходимо понять, чем вызвано стремление руководства КНДР развивать ракетный потенциал, тогда будет легче подобрать ключ к снятию напряженности между Пхеньяном РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T09:16
2021-10-22T09:16
2021-10-22T10:33
в мире
кндр (северная корея)
пхеньян
совет безопасности оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
желтое море
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Необходимо понять, чем вызвано стремление руководства КНДР развивать ракетный потенциал, тогда будет легче подобрать ключ к снятию напряженности между Пхеньяном и Сеулом и урегулировать ракетно-ядерную проблему Корейского полуострова, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков."Мне лично кажется, что главное понять, чем вызвано стремление руководства КНДР заполучить ракетный потенциал и развивать его. Тогда легче будет подобрать ключик к снятию напряженности между КНДР и Республикой Корея и урегулированию ракетно-ядерной проблемы Корейского полуострова", - сказал Машков."Если говорить об утечке ракетных технологий, то это не предмет для размышлений со стороны председателя режима контроля за ракетной технологией. Вопрос о том, как Пхеньяну удалось достигнуть успехов в развитии ракетной программы, особенно за последние годы, требует отдельного рассмотрения в соответствующих международных форматах", - пояснил Машков.Он добавил, что режим контроля за ракетной технологией "не наделён атрибутивными полномочиями для выявления правонарушения и установления меры наказания"."Это чисто технический режим, который занимается координацией усилий в сфере экспортного контроля. Поднятая проблема лишний раз говорит о том, что РКРТ, ограничивая экспорт, решает лишь определенный пласт задач нераспространения. Сделать это в полном объёме у него нет ни потенциала, ни должного инструментария. Именно поэтому мы предлагаем начать диалог за рамками данного форума на глобальных площадках, в частности, ооновской", - заключил Машков.Ранее Южная Корея заявила о пуске КНДР в Японском море, предположительно, одной ракеты, возможно, с подводной лодки. Дальность ее полета оценивается от 450 до 590 километров, высота траектории составила максимум 60 километров. В Японии заявили о пуске в КНДР двух ракет.КНДР провела, как утверждалось, успешные испытания БРПЛ "Пуккыксон-1" и "Пуккыксон-3", однако пуски осуществлялись, как полагают, со специально оборудованной баржи. До сих пор пуски ракет непосредственно с подводной лодки в КНДР не производились.В конце сентября КНДР провела испытательный пуск новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Южнокорейские военные позже заявили, что ракета находится на ранней стадии разработки и ее перехват возможен. Этот пуск стал шестым в 2021 году для Северной Кореи. 15 сентября КНДР провела пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. 11-12 сентября также прошли испытания крылатых ракет большой дальности. До этого КНДР проводила ракетные испытания в январе и в конце марта. 21 марта прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря, а 25 марта в сторону Японского моря были выпущены две баллистических ракеты малой дальности.Пуски баллистических ракет нарушают резолюции СБ ООН. КНДР же называет свои испытания вооружений обоснованными усилиями по обороне страны, а ответственность за напряженность на Корейском полуострове возлагает на США и Южную Корею.Читайте полный текст интервью >>>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), пхеньян, совет безопасности оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), желтое море
09:16 22.10.2021 (обновлено: 10:33 22.10.2021)
В МИД объяснили, как можно решить проблему вокруг ракетной программы КНДР
Дипломат Машков: надо понять, чем вызвано стремление КНДР заполучить ракетный потенциал
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.
Необходимо понять, чем вызвано стремление руководства КНДР
развивать ракетный потенциал, тогда будет легче подобрать ключ к снятию напряженности между Пхеньяном
и Сеулом
и урегулировать ракетно-ядерную проблему Корейского полуострова
, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков.
"Мне лично кажется, что главное понять, чем вызвано стремление руководства КНДР заполучить ракетный потенциал и развивать его. Тогда легче будет подобрать ключик к снятию напряженности между КНДР и Республикой Корея и урегулированию ракетно-ядерной проблемы Корейского полуострова", - сказал Машков.
"Если говорить об утечке ракетных технологий, то это не предмет для размышлений со стороны председателя режима контроля за ракетной технологией. Вопрос о том, как Пхеньяну удалось достигнуть успехов в развитии ракетной программы, особенно за последние годы, требует отдельного рассмотрения в соответствующих международных форматах", - пояснил Машков.
Он добавил, что режим контроля за ракетной технологией "не наделён атрибутивными полномочиями для выявления правонарушения и установления меры наказания".
"Это чисто технический режим, который занимается координацией усилий в сфере экспортного контроля. Поднятая проблема лишний раз говорит о том, что РКРТ, ограничивая экспорт, решает лишь определенный пласт задач нераспространения. Сделать это в полном объёме у него нет ни потенциала, ни должного инструментария. Именно поэтому мы предлагаем начать диалог за рамками данного форума на глобальных площадках, в частности, ооновской", - заключил Машков.
Ранее Южная Корея
заявила о пуске КНДР в Японском море
, предположительно, одной ракеты, возможно, с подводной лодки. Дальность ее полета оценивается от 450 до 590 километров, высота траектории составила максимум 60 километров. В Японии
заявили о пуске в КНДР двух ракет.
КНДР провела, как утверждалось, успешные испытания БРПЛ "Пуккыксон-1" и "Пуккыксон-3", однако пуски осуществлялись, как полагают, со специально оборудованной баржи. До сих пор пуски ракет непосредственно с подводной лодки в КНДР не производились.
В конце сентября КНДР провела испытательный пуск новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Южнокорейские военные позже заявили, что ракета находится на ранней стадии разработки и ее перехват возможен. Этот пуск стал шестым в 2021 году для Северной Кореи. 15 сентября КНДР провела пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. 11-12 сентября также прошли испытания крылатых ракет большой дальности. До этого КНДР проводила ракетные испытания в январе и в конце марта. 21 марта прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря
, а 25 марта в сторону Японского моря были выпущены две баллистических ракеты малой дальности.
Пуски баллистических ракет нарушают резолюции СБ ООН
. КНДР же называет свои испытания вооружений обоснованными усилиями по обороне страны, а ответственность за напряженность на Корейском полуострове возлагает на США
и Южную Корею.