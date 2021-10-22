Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211022/foto-1755629481.html
Лучшие фото недели: пенная битва, звездный путь и "Игра в кальмара"
Лучшие фото недели: пенная битва, звездный путь и "Игра в кальмара" - РИА Новости, 22.10.2021
Лучшие фото недели: пенная битва, звездный путь и "Игра в кальмара"
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:03
2021-10-22T12:03
фото
вулкан
мода
казахстан
республика карелия
джакарта
олимпия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755621387_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_800f439b62d722f314618e0d9d5bd109.jpg
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
казахстан
республика карелия
джакарта
олимпия
бостон
пермь
таджикистан
греция
лондон
ливия
лос-анджелес
дания
куала-лумпур
канарские острова
шотландия
эгейское море
кабул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755621387_859:317:2377:1455_1920x0_80_0_0_06743407a4aa485844479acfb1065f65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фото, фото, вулкан, мода, казахстан, республика карелия, джакарта, олимпия, бостон, пермь, таджикистан, греция, лондон, ливия, лос-анджелес, дания, куала-лумпур, канарские острова, шотландия, константин хабенский, музей москвы, протесты, митинги, роботы, эгейское море, союз мс, юлия пересильд, мигранты, кабул, коронавирус covid-19, зендая
12:03 22.10.2021
 

Лучшие фото недели: пенная битва, звездный путь и "Игра в кальмара"

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Модели перед показом коллекции дизайнера Алены Неги на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы.

Модели перед показом дизайнера Alena Nega в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы
1 из 30

Модели перед показом коллекции дизайнера Алены Неги на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Saul Santos

Извержение вулкана на острове Пальма, которое продолжается уже больше месяца.

Извержение вулкана на острове Пальма
2 из 30

Извержение вулкана на острове Пальма, которое продолжается уже больше месяца.

© AP Photo / Saul Santos
© РИА Новости / Сергей Савостьянов/POOL / Перейти в фотобанк

Актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-18" в Казахстане.

Член съемочной группы фильма Вызов актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18. Корабль совершил посадку в степи юго-восточнее города Жезказган
3 из 30

Актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-18" в Казахстане.

© РИА Новости / Сергей Савостьянов/POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Дерево, запорошенное снегом, в Мурманске.

Ветки дерева, запорошенные снегом, в Мурманске
4 из 30

Дерево, запорошенное снегом, в Мурманске.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Mario Anzuoni

Анджелина Джоли на премьере фильма "Вечные".

Анджелина Джоли на премьере фильма Вечные
5 из 30

Анджелина Джоли на премьере фильма "Вечные".

© REUTERS / Mario Anzuoni
© AFP 2021 / Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen

Сбор урожая тыквы в Дании.

Сбор тыкв недалеко от Слагельсе, Дания
6 из 30

Сбор урожая тыквы в Дании.

© AFP 2021 / Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Житель Донецка показывает свой дом, в крышу которого попал снаряд.

42-летний житель Донецка демонстрирует состояние своего дома на улице Дружбы, в крышу которого попал снаряд
7 из 30

Житель Донецка показывает свой дом, в крышу которого попал снаряд.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© Javier Torres

Столкновение демонстрантов с полицией на акции протеста во вторую годовщину восстания против социального неравенства в Чили.

Столкновение с полицией во время акции протеста во вторую годовщину гражданского восстания против социального неравенства в Сантьяго, Чили
8 из 30

Столкновение демонстрантов с полицией на акции протеста во вторую годовщину восстания против социального неравенства в Чили.

© Javier Torres
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПастухи перегоняют стадо овец по мосту через реку Вах у села Нури-Вахш в Таджикистане.
Пастухи перегоняют стадо овец по мосту через реку Вах у села Нури-Вахш в Таджикистане
9 из 30
Пастухи перегоняют стадо овец по мосту через реку Вах у села Нури-Вахш в Таджикистане.
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Сборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе пермской компании "Промобот".

Сборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе компании по производству роботов Промобот в Перми
10 из 30

Сборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе пермской компании "Промобот".

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Jorge Silva

Женщины в бурках катаются на аттракционах в Кабуле.

Женщины в бурках катаются на аттракционах в Кабуле, Афганистан
11 из 30

Женщины в бурках катаются на аттракционах в Кабуле.

© REUTERS / Jorge Silva
© REUTERS / Russell Cheyne

Первокурсники шотландского университета Сент-Эндрюс участвуют в пенной битве, которая представляет собой неформальную церемонию посвящения в студенты.

Студенты Сент-Эндрюсского университета во время традиционной пенной драки в честь изюмных выходных
12 из 30

Первокурсники шотландского университета Сент-Эндрюс участвуют в пенной битве, которая представляет собой неформальную церемонию посвящения в студенты.

© REUTERS / Russell Cheyne
© РИА Новости / Иван Секретарев / Перейти в фотобанк

Гроза и шторм в Эгейском море возле архипелага Киклады.

Гроза во время шторма в Эгейском море возле архипелага Киклады в Греции
13 из 30

Гроза и шторм в Эгейском море возле архипелага Киклады.

© РИА Новости / Иван Секретарев
Перейти в фотобанк
© AFP 2021 / Richard Pierrin

Мужчина фотографируется на фоне горящих шин во время протестов в Порт-о-Пренсе на Гаити.

Мужчина фотографируется на фоне горящих шин во время протестов в Порт-о-Пренсе, Гаити
14 из 30

Мужчина фотографируется на фоне горящих шин во время протестов в Порт-о-Пренсе на Гаити.

© AFP 2021 / Richard Pierrin
© AFP 2021 / Bulent Kilic

Клиника для лечения наркозависимых в Кабуле.

Лечение наркоманов в Афганистане
15 из 30

Клиника для лечения наркозависимых в Кабуле.

© AFP 2021 / Bulent Kilic
© AP Photo / Achmad Ibrahim

Молочные аисты на замусоренном пляже в Джакарте.

Молочные аисты стоят на горе мусора на пляже в Джакарте, Индонезия
16 из 30

Молочные аисты на замусоренном пляже в Джакарте.

© AP Photo / Achmad Ibrahim
© AFP 2021 / Getty Images/Rachel Murray

Американская певица Сиара на церемонии вручения премии журнала Elle для женщин-звезд Women In Hollywood в Лос-Анджелесе.

Американская певица Сиара на ежегодной премии Women In Hollywood, организованной журналом Elle, в Лос-Анджелесе
17 из 30

Американская певица Сиара на церемонии вручения премии журнала Elle для женщин-звезд Women In Hollywood в Лос-Анджелесе.

© AFP 2021 / Getty Images/Rachel Murray
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Центр хоккейной подготовки в спорткомплексе "Чкалов Арена" в Москве.

Открытие многофункционального спорткомплекса Чкалов Арена
18 из 30

Центр хоккейной подготовки в спорткомплексе "Чкалов Арена" в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Константин Хабенский в сцене из спектакля Виктора Крамера "Враки, или Завещание Барона Мюнхгаузена" в МХТ имени Чехова.

Актер Константин Хабенский в роли барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена в сцене из спектакля Враки, или Завещание Барона Мюнхгаузена
19 из 30

Константин Хабенский в сцене из спектакля Виктора Крамера "Враки, или Завещание Барона Мюнхгаузена" в МХТ имени Чехова.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Valeria MongelliМигранты у берегов Ливии.
Мигранты у берегов Ливии
20 из 30
Мигранты у берегов Ливии.
© AP Photo / Valeria Mongelli
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Военнослужащие роты специального караула Президентского полка ФСО на церемонии развода пеших и конных караулов в Кремле.

Военнослужащие роты специального караула Президентского полка ФСО России на церемонии развода пеших и конных караулов на Соборной площади Московского Кремля
21 из 30

Военнослужащие роты специального караула Президентского полка ФСО на церемонии развода пеших и конных караулов в Кремле.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Shannon Stapleton

Гаитянские танцовщицы на первом с начала пандемии COVID-19 массовом мероприятии в Бостоне.

Гаитянские танцовщицы во время первого ежегодного общественного мероприятия с начала пандемии COVID-19 в Бостоне
22 из 30

Гаитянские танцовщицы на первом с начала пандемии COVID-19 массовом мероприятии в Бостоне.

© REUTERS / Shannon Stapleton
© REUTERS / Ivan Alvarado

Участники антиправительственной акции в Сантьяго.

Участники акции против чилийского правительства в Сантьяго
23 из 30

Участники антиправительственной акции в Сантьяго.

© REUTERS / Ivan Alvarado
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Пелозерская экологическая тропа через болото Киричмох в карельском Национальном парке "Водлозерский".

Пелозерская экологическая тропа через болото Киричмох в Карелии
24 из 30

Пелозерская экологическая тропа через болото Киричмох в карельском Национальном парке "Водлозерский".

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Tom Nicholson

Зендая на премьере фильма "Дюна" в Лондоне.

Зендая на премьере фильма Дюна в Лондоне
25 из 30

Зендая на премьере фильма "Дюна" в Лондоне.

© REUTERS / Tom Nicholson
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" коллективных сил ОДКБ на учениях "Взаимодействие-2021" в Таджикистане.

РСЗО БМ-21 Град коллективных сил ОДКБ на учениях Взаимодействие-2021 в Таджикистане
26 из 30

Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" коллективных сил ОДКБ на учениях "Взаимодействие-2021" в Таджикистане.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Thanassis Stavrakis

Греческая актриса Ксанти Георгиу на церемонии зажжения огня зимних Игр-2022 в Древней Олимпии.

Греческая актриса Ксанти Георгиу на церемонии зажжения олимпийского огня в Древней Олимпии
27 из 30

Греческая актриса Ксанти Георгиу на церемонии зажжения огня зимних Игр-2022 в Древней Олимпии.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis
© AP Photo / Matias Delacroix

Демонстранты в Порт-о-Пренсе бегут от примененного полицией слезоточивого газа.

Демонстранты бегут от слезоточивого газа, примененного полицией, в Порт-о-Пренсе
28 из 30

Демонстранты в Порт-о-Пренсе бегут от примененного полицией слезоточивого газа.

© AP Photo / Matias Delacroix
© AP Photo / Matias Delacroix

Вид на квартал Жалуиз в Порт-о-Пренсе.

Вид на квартал Жалуиз в Порт-о-Пренсе
29 из 30

Вид на квартал Жалуиз в Порт-о-Пренсе.

© AP Photo / Matias Delacroix
© AFP 2021 / Mohd Rasfan

Косплееры в костюмах из сериала "Игра в кальмара" на эскалаторе в торговом центре в Куала-Лумпуре.

Косплееры, одетые в наряды из сериала Игра в кальмара, на эскалаторе в торговом центре в Куала-Лумпуре
30 из 30

Косплееры в костюмах из сериала "Игра в кальмара" на эскалаторе в торговом центре в Куала-Лумпуре.

© AFP 2021 / Mohd Rasfan
 
ФотоВулканмодаКазахстанРеспублика КарелияДжакартаОлимпияБостонПермьТаджикистанГрецияЛондонЛивияЛос-АнджелесДанияКуала-ЛумпурКанарские островаШотландияКонстантин ХабенскийМузей МосквыПротестыМитингиРоботыЭгейское мореСоюз МСЮлия ПересильдМигрантыКабулКоронавирус COVID-19Зендая
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
01:17Умер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий
Лента новостейМолния
В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандалеУмер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий