Лучшие фото недели: пенная битва, звездный путь и "Игра в кальмара"
Модели перед показом коллекции дизайнера Алены Неги на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы.
Модели перед показом коллекции дизайнера Алены Неги на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы.
Извержение вулкана на острове Пальма, которое продолжается уже больше месяца.
Извержение вулкана на острове Пальма, которое продолжается уже больше месяца.
Актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-18" в Казахстане.
Актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-18" в Казахстане.
Дерево, запорошенное снегом, в Мурманске.
Анджелина Джоли на премьере фильма "Вечные".
Сбор урожая тыквы в Дании.
Житель Донецка показывает свой дом, в крышу которого попал снаряд.
Житель Донецка показывает свой дом, в крышу которого попал снаряд.
Столкновение демонстрантов с полицией на акции протеста во вторую годовщину восстания против социального неравенства в Чили.
Столкновение демонстрантов с полицией на акции протеста во вторую годовщину восстания против социального неравенства в Чили.
Сборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе пермской компании "Промобот".
Сборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе пермской компании "Промобот".
Женщины в бурках катаются на аттракционах в Кабуле.
Первокурсники шотландского университета Сент-Эндрюс участвуют в пенной битве, которая представляет собой неформальную церемонию посвящения в студенты.
Первокурсники шотландского университета Сент-Эндрюс участвуют в пенной битве, которая представляет собой неформальную церемонию посвящения в студенты.
Гроза и шторм в Эгейском море возле архипелага Киклады.
Гроза и шторм в Эгейском море возле архипелага Киклады.
Мужчина фотографируется на фоне горящих шин во время протестов в Порт-о-Пренсе на Гаити.
Мужчина фотографируется на фоне горящих шин во время протестов в Порт-о-Пренсе на Гаити.
Клиника для лечения наркозависимых в Кабуле.
Молочные аисты на замусоренном пляже в Джакарте.
Молочные аисты на замусоренном пляже в Джакарте.
Американская певица Сиара на церемонии вручения премии журнала Elle для женщин-звезд Women In Hollywood в Лос-Анджелесе.
Американская певица Сиара на церемонии вручения премии журнала Elle для женщин-звезд Women In Hollywood в Лос-Анджелесе.
Центр хоккейной подготовки в спорткомплексе "Чкалов Арена" в Москве.
Центр хоккейной подготовки в спорткомплексе "Чкалов Арена" в Москве.
Константин Хабенский в сцене из спектакля Виктора Крамера "Враки, или Завещание Барона Мюнхгаузена" в МХТ имени Чехова.
Константин Хабенский в сцене из спектакля Виктора Крамера "Враки, или Завещание Барона Мюнхгаузена" в МХТ имени Чехова.
Военнослужащие роты специального караула Президентского полка ФСО на церемонии развода пеших и конных караулов в Кремле.
Военнослужащие роты специального караула Президентского полка ФСО на церемонии развода пеших и конных караулов в Кремле.
Гаитянские танцовщицы на первом с начала пандемии COVID-19 массовом мероприятии в Бостоне.
Гаитянские танцовщицы на первом с начала пандемии COVID-19 массовом мероприятии в Бостоне.
Участники антиправительственной акции в Сантьяго.
Пелозерская экологическая тропа через болото Киричмох в карельском Национальном парке "Водлозерский".
Пелозерская экологическая тропа через болото Киричмох в карельском Национальном парке "Водлозерский".
Зендая на премьере фильма "Дюна" в Лондоне.
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" коллективных сил ОДКБ на учениях "Взаимодействие-2021" в Таджикистане.
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" коллективных сил ОДКБ на учениях "Взаимодействие-2021" в Таджикистане.
Греческая актриса Ксанти Георгиу на церемонии зажжения огня зимних Игр-2022 в Древней Олимпии.
Греческая актриса Ксанти Георгиу на церемонии зажжения огня зимних Игр-2022 в Древней Олимпии.
Демонстранты в Порт-о-Пренсе бегут от примененного полицией слезоточивого газа.
Демонстранты в Порт-о-Пренсе бегут от примененного полицией слезоточивого газа.
Вид на квартал Жалуиз в Порт-о-Пренсе.
Вид на квартал Жалуиз в Порт-о-Пренсе.
Косплееры в костюмах из сериала "Игра в кальмара" на эскалаторе в торговом центре в Куала-Лумпуре.
Косплееры в костюмах из сериала "Игра в кальмара" на эскалаторе в торговом центре в Куала-Лумпуре.