https://ria.ru/20211022/batman-1755559709.html
Стюарт призналась, будет ли играть Джокера в фильме о Бэтмене с Паттинсоном
Стюарт призналась, будет ли играть Джокера в фильме о Бэтмене с Паттинсоном - РИА Новости, 22.10.2021
Стюарт призналась, будет ли играть Джокера в фильме о Бэтмене с Паттинсоном
Актриса Кристен Стюарт ответила, сыграет ли Джокера в фильме "Бэтмен", в котором главную роль исполняет ее бывший жених Роберт Паттинсон, сообщает Variety. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T04:48
2021-10-22T04:48
2021-10-22T04:48
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Актриса Кристен Стюарт ответила, сыграет ли Джокера в фильме "Бэтмен", в котором главную роль исполняет ее бывший жених Роберт Паттинсон, сообщает Variety. По информации издания, ранее фанаты создали целую кампанию в соцсетях и призвали звезду "Сумерек" исполнить роль одного из ключевых злодеев вселенной DC. На вопрос журналиста, означает ли это категорическое "нет", актриса ответила: "Не "нет". Но это не тот персонаж, которого я бы мечтала сыграть. Лучше сделаем что-нибудь новое". Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон снимались вместе в вампирской киносаге "Сумерки", основанной на серии книг Стефани Майер, прославившей их на весь мир. Сейчас оба актера делают все возможное, чтобы зрители перестали рассматривать их, лишь как красавчика-вампира Эдварда и загадочную Беллу. Стюарт активно продвигает свой новый фильм — драму Пабло Ларраина "Спенсер: Тайна принцессы Дианы", в которой сыграла принцессу Диану (в России релиз ленты был запланирован на 4 ноября, но, вероятно, будет отложен — Прим. ред.). А Паттинсон в марте 2022 года появится в роли Бэтмена в одноименном супергеройском боевике Мэтта Ривза. Джокера в разное время сыграли многие актеры, в том числе Сизар Ромеро, Джек Николсон, Джаред Лето, Марк Хэмилл, Хит Леджер и Хоакин Феникс. Двое последних получили за этот образ премию "Оскар".
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роберт паттинсон, кристен стюарт, новости культуры, кино и сериалы
Стюарт призналась, будет ли играть Джокера в фильме о Бэтмене с Паттинсоном
Кристен Стюарт призналась, будет ли играть Джокера в фильме о Бэтмене с Паттинсоном
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.
Актриса Кристен Стюарт ответила, сыграет ли Джокера в фильме "Бэтмен", в котором главную роль исполняет ее бывший жених Роберт Паттинсон, сообщает
Variety.
По информации издания, ранее фанаты создали целую кампанию в соцсетях и призвали звезду "Сумерек" исполнить роль одного из ключевых злодеев вселенной DC.
"Мне нравится энергия, стоящая за этим, — сказала Стюарт. — Это действительно было бы хорошо получиться. Но давайте разберемся в другом. Я совершенно не хочу играть чокнутого, страшного человека.
На вопрос журналиста, означает ли это категорическое "нет", актриса ответила: "Не "нет". Но это не тот персонаж, которого я бы мечтала сыграть. Лучше сделаем что-нибудь новое".
Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон снимались вместе в вампирской киносаге "Сумерки", основанной на серии книг Стефани Майер, прославившей их на весь мир. Сейчас оба актера делают все возможное, чтобы зрители перестали рассматривать их, лишь как красавчика-вампира Эдварда и загадочную Беллу.
Стюарт активно продвигает свой новый фильм — драму Пабло Ларраина "Спенсер: Тайна принцессы Дианы", в которой сыграла принцессу Диану (в России релиз ленты был запланирован на 4 ноября, но, вероятно, будет отложен
— Прим. ред.). А Паттинсон в марте 2022 года появится в роли Бэтмена в одноименном супергеройском боевике Мэтта Ривза.
Джокера в разное время сыграли многие актеры, в том числе Сизар Ромеро, Джек Николсон, Джаред Лето, Марк Хэмилл, Хит Леджер и Хоакин Феникс. Двое последних получили за этот образ премию "Оскар".