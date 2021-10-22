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Странное убийство: как Алек Болдуин выстрелил в людей на съемках "Ржавчины"

Странное убийство: как Алек Болдуин выстрелил в людей на съемках "Ржавчины" - РИА Новости, 22.10.2021

Странное убийство: как Алек Болдуин выстрелил в людей на съемках "Ржавчины"

Главная киноновость действительно ужасает. Актер Алек Болдуин, трехкратный лауреат "Золотого глобуса" и номинант на "Оскар" выстрелил из оружия, выданного ему в РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T20:27

2021-10-22T20:27

2021-10-22T21:28

культура

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

ким бейсингер (кимила энн бейсингер)

уильям болдуин

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голливуд

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Егор Беликов. Главная киноновость действительно ужасает. Актер Алек Болдуин, трехкратный лауреат "Золотого глобуса" и номинант на "Оскар" выстрелил из оружия, выданного ему в качестве реквизита на съемках нового вестерна "Ржавчина". В результате погибла оператор этой картины Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэля Соузу. О том, почему это все могло случиться, как работники сферы культуры получают травмы или даже умирают на производстве, как проходят съемки с настоящим оружием в кино, — в материале РИА Новости.ПредысторияОбстоятельства происшествия выясняются, обвинения пока никому не предъявлены, но налицо непредумышленное убийство. Съемки приостановили на неопределенное время — еще бы, такая трагедия.Вообще, такое случается, к сожалению, и не только с каскадерами, которые, по идее, получают свой гонорар за смелость и травматизм работы. Но жива еще в памяти ужасная ситуация с актером Брэндоном Ли, сыном Брюса Ли (которого убило на съемках фильма "Ворон" перегородкой, вынесенной из ствола оружия холостым патроном).И такое происходит не только в кино, но и, например, в опере, где, казалось бы, все светски и чинно, ни ружей, ни имитации насилия (чаще всего). Не так давно в Большом театре артиста миманса раздавило декорацией, потому что он ошибся и не туда пошел на сцене. Словом, несчастные случаи бывают — даже там, все отрепетировано и под контролем. Но, пожалуй, ситуация на площадке "Ржавчины" все равно уникально трагическая.ОбвиняемыйАлека Болдуина, на самом деле, нетрудно огульно заподозрить в том, что он неслучайно выстрелил в оператора и режиссера. Он известен своими многочисленными ролями в кино. В том числе актер сыграл в одном из самых громких ситкомов последнего века — "Студия 30". А еще в "Перл-Харборе", "Привычке жениться", у Вуди Аллена в "Жасмин" и "Римских приключениях". Также прославился скандальным браком и впоследствии разводом с Ким Бейсингер. И дракой на парковке (три года назад некто отказался уступать актеру место, за что получил в челюсть). Был суд, вмешался тогдашний президент Трамп, в итоге дело решилось 120 тысячами штрафа и, что важно, обещанием пройти курсы по управлению гневом.В фильме "Ржавчина", вестерне о вымышленном преступнике, Болдуин не только играет, но и продюсирует кино. Он также выступил соавтором сюжета вместе с режиссером Джоэлем Соузой. Так что нетрудно предположить некую ситуацию (раз уж пока маловато подробностей): Болдуин на правах начальника рассорился со съемочной группой и, когда того требовал сценарий, выстрелил из оружия. Каким оно было и чем заряжено, сейчас разбирается полиция.Стволы и пулиКак рассказывает Михаил Коровин, оружейник, работавший в том числе на будущем фильме "Нюрнберг", проекте "Родина", веб-сериале "Улица героев", — настоящий заряженный огнестрел мог оказаться в руках Болдуина только в качестве исключения из правил.При этом нанести повреждения при помощи выстрела холостым патроном можно только по недосмотру."Холостым патроном убить никого нельзя, потому что у него отсутствует снаряд, пуля. Убить или покалечить можно только в одном случае: если в стволе стоит втулка или перегородка — ее может вырвать, такое бывает — и она может выступить в качестве снаряда. Или кто-то что-то засунул в ствол случайно, например ствол воткнули в землю, грязь попала, некий предмет, не проконтролировали, — вот вам, пожалуйста, выстрел", — отмечает Коровин.Он предполагает, что техника безопасности аналогична на американских площадках, но выясняется, что не факт.Лос-Анджелесский профсоюз киноспециалистов IATSE Local 44, в котором состоят в числе прочих и специалисты по оружию на съемочных площадках, как сообщают СМИ, заявил: в стволе у Болдуина была настоящая пуля. И что оружейник, работавший на "Ржавчине", не состоит в их организации и не сертифицирован для данной работы.Случившееся можно объяснить и производственной необходимостью, и человеческим фактором. На съемках бывает так, что камера направляется на ствол и снимает выстрел крупным планом. Пистолет должен быть подготовлен, и, как говорит Коровин, актер после оружейника не обязан проверять выданную ему бутафорию."У нас такие правила — это делает специально обученный человек, я заряжаю холощеное оружие, даю актеру его в руки и говорю: "Готов к стрельбе", — объясняет Михаил Коровин. — Или предупрежу, что нужно какие-то действия дополнительно с ним произвести (взвести затвор) или он на предохранителе".ЖертвыАлеку Болдуину пока не предъявили никаких обвинений, хотя его уже допросили, но отпустили. Широко разошлись фотографии того, как он разговаривает после по телефону и плачет. Наверняка это серьезное потрясение — но куда страшнее это все не для Болдуина, а для родни пострадавших.Режиссер "Ржавчины" Джоэл Соуза отделался лишь легким ранением (хотя в какой-то момент госпиталь сообщал, что пациент в критическом состоянии) — его в тот же день отпустили. До этого Соуза снимал небольшие фильмы. В России официально выходил только его криминальный триллер "Полицейский седан" с Томасом Джейном. А его комедийный телефильм "Рождественская подмена" с Уильямом Болдуином, младшим братом Алека, раскритиковали даже интернет-пользователи.Оператор Галина Хатчинс погибла в результате выстрела Болдуина. Она родилась в СССР, в Киеве, детство провела на военной базе за Полярным кругом, закончила журфак КНУ, снимала в Европе журналистские расследования, затем переехала в США, получила образование в Американском институте киноискусства в Лос-Анджелесе. В России легально можно посмотреть фильм "Макс Фист", снятый ею в качестве оператора. Галине было 42 года.Кино как иллюзияКино — это часто попытка сымитировать реальность в студийных, условиях, стилизовать действительность под некий жанр (в случае "Ржавчины" — вестерн) и по возможности красиво это снять.При этом подразумевается, что нам показывают нечто ненастоящее, вымышленное. Это включение из безопасного мира, где все трюки выполнены профессионалами: оружие из пластика, кровь — из канистры, жизненные несчастья, написанные сценаристами, сыграны профессиональными актерами. Поэтому так и поражает случайное убийство на съемочной площадке — никакое экранное развлечение не стоит чьей-либо жизни.

https://ria.ru/20211022/proisshestviya-1755794518.html

https://ria.ru/20211022/ssha-1755836884.html

https://ria.ru/20211022/bolduin-1755863462.html

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Кадры со съемочной площадки в Нью-Мексико, где застрелили оператора Видео с места трагедии на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико, где погибла оператор и тяжело ранен режиссер. 2021-10-22T20:27 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алек болдуин (александр рэй болдуин iii), ким бейсингер (кимила энн бейсингер), уильям болдуин, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма, лос-анджелес, голливуд