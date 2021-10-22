https://ria.ru/20211022/baldwin-1755869653.html
Странное убийство: как Алек Болдуин выстрелил в людей на съемках "Ржавчины"
Странное убийство: как Алек Болдуин выстрелил в людей на съемках "Ржавчины" - РИА Новости, 22.10.2021
Странное убийство: как Алек Болдуин выстрелил в людей на съемках "Ржавчины"
Главная киноновость действительно ужасает. Актер Алек Болдуин, трехкратный лауреат "Золотого глобуса" и номинант на "Оскар" выстрелил из оружия, выданного ему в РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T20:27
2021-10-22T20:27
2021-10-22T21:28
культура
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
ким бейсингер (кимила энн бейсингер)
уильям болдуин
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
лос-анджелес
голливуд
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Егор Беликов. Главная киноновость действительно ужасает. Актер Алек Болдуин, трехкратный лауреат "Золотого глобуса" и номинант на "Оскар" выстрелил из оружия, выданного ему в качестве реквизита на съемках нового вестерна "Ржавчина". В результате погибла оператор этой картины Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэля Соузу. О том, почему это все могло случиться, как работники сферы культуры получают травмы или даже умирают на производстве, как проходят съемки с настоящим оружием в кино, — в материале РИА Новости.ПредысторияОбстоятельства происшествия выясняются, обвинения пока никому не предъявлены, но налицо непредумышленное убийство. Съемки приостановили на неопределенное время — еще бы, такая трагедия.Вообще, такое случается, к сожалению, и не только с каскадерами, которые, по идее, получают свой гонорар за смелость и травматизм работы. Но жива еще в памяти ужасная ситуация с актером Брэндоном Ли, сыном Брюса Ли (которого убило на съемках фильма "Ворон" перегородкой, вынесенной из ствола оружия холостым патроном).И такое происходит не только в кино, но и, например, в опере, где, казалось бы, все светски и чинно, ни ружей, ни имитации насилия (чаще всего). Не так давно в Большом театре артиста миманса раздавило декорацией, потому что он ошибся и не туда пошел на сцене. Словом, несчастные случаи бывают — даже там, все отрепетировано и под контролем. Но, пожалуй, ситуация на площадке "Ржавчины" все равно уникально трагическая.ОбвиняемыйАлека Болдуина, на самом деле, нетрудно огульно заподозрить в том, что он неслучайно выстрелил в оператора и режиссера. Он известен своими многочисленными ролями в кино. В том числе актер сыграл в одном из самых громких ситкомов последнего века — "Студия 30". А еще в "Перл-Харборе", "Привычке жениться", у Вуди Аллена в "Жасмин" и "Римских приключениях". Также прославился скандальным браком и впоследствии разводом с Ким Бейсингер. И дракой на парковке (три года назад некто отказался уступать актеру место, за что получил в челюсть). Был суд, вмешался тогдашний президент Трамп, в итоге дело решилось 120 тысячами штрафа и, что важно, обещанием пройти курсы по управлению гневом.В фильме "Ржавчина", вестерне о вымышленном преступнике, Болдуин не только играет, но и продюсирует кино. Он также выступил соавтором сюжета вместе с режиссером Джоэлем Соузой. Так что нетрудно предположить некую ситуацию (раз уж пока маловато подробностей): Болдуин на правах начальника рассорился со съемочной группой и, когда того требовал сценарий, выстрелил из оружия. Каким оно было и чем заряжено, сейчас разбирается полиция.Стволы и пулиКак рассказывает Михаил Коровин, оружейник, работавший в том числе на будущем фильме "Нюрнберг", проекте "Родина", веб-сериале "Улица героев", — настоящий заряженный огнестрел мог оказаться в руках Болдуина только в качестве исключения из правил.При этом нанести повреждения при помощи выстрела холостым патроном можно только по недосмотру."Холостым патроном убить никого нельзя, потому что у него отсутствует снаряд, пуля. Убить или покалечить можно только в одном случае: если в стволе стоит втулка или перегородка — ее может вырвать, такое бывает — и она может выступить в качестве снаряда. Или кто-то что-то засунул в ствол случайно, например ствол воткнули в землю, грязь попала, некий предмет, не проконтролировали, — вот вам, пожалуйста, выстрел", — отмечает Коровин.Он предполагает, что техника безопасности аналогична на американских площадках, но выясняется, что не факт.Лос-Анджелесский профсоюз киноспециалистов IATSE Local 44, в котором состоят в числе прочих и специалисты по оружию на съемочных площадках, как сообщают СМИ, заявил: в стволе у Болдуина была настоящая пуля. И что оружейник, работавший на "Ржавчине", не состоит в их организации и не сертифицирован для данной работы.Случившееся можно объяснить и производственной необходимостью, и человеческим фактором. На съемках бывает так, что камера направляется на ствол и снимает выстрел крупным планом. Пистолет должен быть подготовлен, и, как говорит Коровин, актер после оружейника не обязан проверять выданную ему бутафорию."У нас такие правила — это делает специально обученный человек, я заряжаю холощеное оружие, даю актеру его в руки и говорю: "Готов к стрельбе", — объясняет Михаил Коровин. — Или предупрежу, что нужно какие-то действия дополнительно с ним произвести (взвести затвор) или он на предохранителе".ЖертвыАлеку Болдуину пока не предъявили никаких обвинений, хотя его уже допросили, но отпустили. Широко разошлись фотографии того, как он разговаривает после по телефону и плачет. Наверняка это серьезное потрясение — но куда страшнее это все не для Болдуина, а для родни пострадавших.Режиссер "Ржавчины" Джоэл Соуза отделался лишь легким ранением (хотя в какой-то момент госпиталь сообщал, что пациент в критическом состоянии) — его в тот же день отпустили. До этого Соуза снимал небольшие фильмы. В России официально выходил только его криминальный триллер "Полицейский седан" с Томасом Джейном. А его комедийный телефильм "Рождественская подмена" с Уильямом Болдуином, младшим братом Алека, раскритиковали даже интернет-пользователи.Оператор Галина Хатчинс погибла в результате выстрела Болдуина. Она родилась в СССР, в Киеве, детство провела на военной базе за Полярным кругом, закончила журфак КНУ, снимала в Европе журналистские расследования, затем переехала в США, получила образование в Американском институте киноискусства в Лос-Анджелесе. В России легально можно посмотреть фильм "Макс Фист", снятый ею в качестве оператора. Галине было 42 года.Кино как иллюзияКино — это часто попытка сымитировать реальность в студийных, условиях, стилизовать действительность под некий жанр (в случае "Ржавчины" — вестерн) и по возможности красиво это снять.При этом подразумевается, что нам показывают нечто ненастоящее, вымышленное. Это включение из безопасного мира, где все трюки выполнены профессионалами: оружие из пластика, кровь — из канистры, жизненные несчастья, написанные сценаристами, сыграны профессиональными актерами. Поэтому так и поражает случайное убийство на съемочной площадке — никакое экранное развлечение не стоит чьей-либо жизни.
https://ria.ru/20211022/proisshestviya-1755794518.html
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Кадры со съемочной площадки в Нью-Мексико, где застрелили оператора
Видео с места трагедии на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико, где погибла оператор и тяжело ранен режиссер.
2021-10-22T20:27
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алек болдуин (александр рэй болдуин iii), ким бейсингер (кимила энн бейсингер), уильям болдуин, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма, лос-анджелес, голливуд
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Егор Беликов. Главная киноновость действительно ужасает. Актер Алек Болдуин, трехкратный лауреат "Золотого глобуса" и номинант на "Оскар" выстрелил из оружия, выданного ему в качестве реквизита на съемках нового вестерна "Ржавчина". В результате погибла оператор этой картины Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэля Соузу. О том, почему это все могло случиться, как работники сферы культуры получают травмы или даже умирают на производстве, как проходят съемки с настоящим оружием в кино, — в материале РИА Новости.
Предыстория
Обстоятельства происшествия выясняются, обвинения пока никому не предъявлены, но налицо непредумышленное убийство. Съемки приостановили на неопределенное время — еще бы, такая трагедия.
Вообще, такое случается, к сожалению, и не только с каскадерами, которые, по идее, получают свой гонорар за смелость и травматизм работы. Но жива
еще в памяти ужасная ситуация с актером Брэндоном Ли, сыном Брюса Ли (которого убило на съемках фильма "Ворон" перегородкой, вынесенной из ствола оружия холостым патроном).
И такое происходит не только в кино, но и, например, в опере, где, казалось бы, все светски и чинно, ни ружей, ни имитации насилия (чаще всего). Не так давно в Большом театре артиста миманса раздавило
декорацией, потому что он ошибся и не туда пошел на сцене.
Словом, несчастные случаи бывают — даже там, все отрепетировано и под контролем. Но, пожалуй, ситуация на площадке "Ржавчины" все равно уникально трагическая.
Обвиняемый
Алека Болдуина, на самом деле, нетрудно огульно заподозрить в том, что он неслучайно выстрелил в оператора и режиссера. Он известен своими многочисленными ролями в кино. В том числе актер сыграл в одном из самых громких ситкомов последнего века — "Студия 30". А еще в "Перл-Харборе", "Привычке жениться", у Вуди Аллена в "Жасмин" и "Римских приключениях". Также прославился скандальным браком и впоследствии разводом с Ким Бейсингер. И дракой на парковке (три года назад некто отказался уступать актеру место, за что получил в челюсть). Был суд, вмешался тогдашний президент Трамп, в итоге дело решилось
120 тысячами штрафа и, что важно, обещанием пройти курсы по управлению гневом.
В фильме "Ржавчина", вестерне о вымышленном преступнике, Болдуин не только играет, но и продюсирует кино. Он также выступил соавтором сюжета вместе с режиссером Джоэлем Соузой. Так что нетрудно предположить некую ситуацию (раз уж пока маловато подробностей): Болдуин на правах начальника рассорился со съемочной группой и, когда того требовал сценарий, выстрелил из оружия. Каким оно было и чем заряжено, сейчас разбирается полиция.
Стволы и пули
Как рассказывает Михаил Коровин, оружейник, работавший в том числе на будущем фильме "Нюрнберг", проекте "Родина", веб-сериале "Улица героев", — настоящий заряженный огнестрел мог оказаться в руках Болдуина только в качестве исключения из правил.
"На площадке всегда используется холощеное оружие. То есть предназначенное исключительно для стрельбы холостыми патронами, конструктивно сделанное так, что оно исключает выстрел боевыми. Таковы правила работы в кино с оружием. Бывают исключения, но в основном так. Холостые патроны входят, а боевой войти не может, там ограничение", — рассказал эксперт.
При этом нанести повреждения при помощи выстрела холостым патроном можно только по недосмотру.
"Холостым патроном убить никого нельзя, потому что у него отсутствует снаряд, пуля. Убить или покалечить можно только в одном случае: если в стволе стоит втулка или перегородка — ее может вырвать, такое бывает — и она может выступить в качестве снаряда. Или кто-то что-то засунул в ствол случайно, например ствол воткнули в землю, грязь попала, некий предмет, не проконтролировали, — вот вам, пожалуйста, выстрел", — отмечает Коровин.
Он предполагает, что техника безопасности аналогична на американских площадках, но выясняется, что не факт.
Лос-Анджелесский профсоюз киноспециалистов IATSE Local 44, в котором состоят в числе прочих и специалисты по оружию на съемочных площадках, как сообщают
СМИ, заявил: в стволе у Болдуина была настоящая пуля. И что оружейник, работавший на "Ржавчине", не состоит в их организации и не сертифицирован для данной работы.
Случившееся можно объяснить и производственной необходимостью, и человеческим фактором. На съемках бывает так, что камера направляется на ствол и снимает выстрел крупным планом. Пистолет должен быть подготовлен, и, как говорит Коровин, актер после оружейника не обязан проверять выданную ему бутафорию.
"У нас такие правила — это делает специально обученный человек, я заряжаю холощеное оружие, даю актеру его в руки и говорю: "Готов к стрельбе", — объясняет Михаил Коровин. — Или предупрежу, что нужно какие-то действия дополнительно с ним произвести (взвести затвор) или он на предохранителе".
Жертвы
Алеку Болдуину пока не предъявили никаких обвинений, хотя его уже допросили, но отпустили. Широко разошлись фотографии того, как он разговаривает после по телефону и плачет. Наверняка это серьезное потрясение — но куда страшнее это все не для Болдуина, а для родни пострадавших.
Режиссер "Ржавчины" Джоэл Соуза отделался лишь легким ранением (хотя в какой-то момент госпиталь сообщал, что пациент в критическом состоянии) — его в тот же день отпустили. До этого Соуза снимал небольшие фильмы.
В России официально выходил только его криминальный триллер "Полицейский седан" с Томасом Джейном. А его комедийный телефильм "Рождественская подмена" с Уильямом Болдуином, младшим братом Алека, раскритиковали даже интернет-пользователи.
Оператор Галина Хатчинс погибла в результате выстрела Болдуина. Она родилась в СССР, в Киеве, детство провела на военной базе за Полярным кругом, закончила журфак КНУ, снимала в Европе журналистские расследования, затем переехала в США, получила образование в Американском институте киноискусства в Лос-Анджелесе. В России легально можно посмотреть фильм "Макс Фист", снятый ею в качестве оператора. Галине было 42 года.
Кино как иллюзия
Кино — это часто попытка сымитировать реальность в студийных, условиях, стилизовать действительность под некий жанр (в случае "Ржавчины" — вестерн) и по возможности красиво это снять.
При этом подразумевается, что нам показывают нечто ненастоящее, вымышленное. Это включение из безопасного мира, где все трюки выполнены профессионалами: оружие из пластика, кровь — из канистры, жизненные несчастья, написанные сценаристами, сыграны профессиональными актерами.
Поэтому так и поражает случайное убийство на съемочной площадке — никакое экранное развлечение не стоит чьей-либо жизни.