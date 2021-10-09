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В Большом театре упала декорация и убила человека
В Большом театре артиста насмерть придавило декорацией - РИА Новости, 09.10.2021
В Большом театре упала декорация и убила человека
В Большом театре во время оперы "Садко" погиб артист миманса, мужчину придавили декорации. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T20:38
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происшествия
большой театр
россия
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Большом театре во время оперы "Садко" погиб артист миманса, мужчину придавили декорации."Спектакль был тут же остановлен, зрителей попросили выйти из зала", — сообщили в пресс-службе.СК начал доследственную проверку. В театре подчеркнули, что оказывают все необходимое содействие.Погибшему было 37 лет.
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происшествия, большой театр, россия
20:38 09.10.2021 (обновлено: 22:47 09.10.2021)
 
В Большом театре артиста насмерть придавило декорацией

В Большом театре во время спектакля "Садко" рухнула декорация, актер погиб

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции у здания Большого театра в Москве
Сотрудник полиции у здания Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции у здания Большого театра в Москве
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Большом театре во время оперы "Садко" погиб артист миманса, мужчину придавили декорации.
"Спектакль был тут же остановлен, зрителей попросили выйти из зала", — сообщили в пресс-службе.
СК начал доследственную проверку. В театре подчеркнули, что оказывают все необходимое содействие.
Погибшему было 37 лет.
 
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