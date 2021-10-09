https://ria.ru/20211009/teatr-1753834907.html

В Большом театре упала декорация и убила человека

В Большом театре артиста насмерть придавило декорацией - РИА Новости, 09.10.2021

В Большом театре упала декорация и убила человека

В Большом театре во время оперы "Садко" погиб артист миманса, мужчину придавили декорации. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T20:38

2021-10-09T20:38

2021-10-09T22:47

происшествия

большой театр

россия

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Большом театре во время оперы "Садко" погиб артист миманса, мужчину придавили декорации."Спектакль был тут же остановлен, зрителей попросили выйти из зала", — сообщили в пресс-службе.СК начал доследственную проверку. В театре подчеркнули, что оказывают все необходимое содействие.Погибшему было 37 лет.

россия

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2021

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происшествия, большой театр, россия