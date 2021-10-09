https://ria.ru/20211009/teatr-1753834907.html
В Большом театре упала декорация и убила человека
В Большом театре артиста насмерть придавило декорацией - РИА Новости, 09.10.2021
В Большом театре упала декорация и убила человека
В Большом театре во время оперы "Садко" погиб артист миманса, мужчину придавили декорации. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T20:38
2021-10-09T20:38
2021-10-09T22:47
происшествия
большой театр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589357446_0:246:3204:2048_1920x0_80_0_0_cd90dec107ad864244dbedc6117fbd8a.jpg
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Большом театре во время оперы "Садко" погиб артист миманса, мужчину придавили декорации."Спектакль был тут же остановлен, зрителей попросили выйти из зала", — сообщили в пресс-службе.СК начал доследственную проверку. В театре подчеркнули, что оказывают все необходимое содействие.Погибшему было 37 лет.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589357446_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_18df95638fea45065a4f8cd14fd051a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, большой театр, россия
20:38 09.10.2021 (обновлено: 22:47 09.10.2021)
В Большом театре артиста насмерть придавило декорацией
В Большом театре во время спектакля "Садко" рухнула декорация, актер погиб