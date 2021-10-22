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Случаи непреднамеренных убийств из огнестрельного оружия во время съемок

Случаи непреднамеренных убийств из огнестрельного оружия во время съемок - РИА Новости, 22.10.2021

Случаи непреднамеренных убийств из огнестрельного оружия во время съемок

в штате Нью-Мексико (США) на съемочной площадке фильма "Ржавчина" американский актер Алек Болдуин из оружия для реквизита застрелил женщину-оператора. Помимо... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T13:32

2021-10-22T13:32

2021-10-22T13:32

оружие

сша

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22 октября 2021 года в штате Нью-Мексико (США) на съемочной площадке фильма "Ржавчина" американский актер Алек Болдуин из оружия для реквизита застрелил женщину-оператора. Помимо исполнения главной роли Болдуин выступает как продюсер фильма. Он играет известного преступника Харланда Раста (rust – с английского "ржавчина"), который узнает, что его внука-подростка обвиняют в случайном убийстве. Пистолет, который использовался в качестве реквизита должен был быть заряжен холостыми патронами. Однако в момент выстрела пуля или осколки задели двух человек, находившихся рядом. Ими оказались режиссер картины и оператор. У режиссера картины оказалась повреждена ключица, оператор в критическом состоянии была доставлена санавиацией в больницу, где умерла от полученных ранений. Съемки фильма были остановлены на время расследования. Кинооператор Галина Хатчинс, которую актер Алек Болдуин случайно застрелил на съемках фильма, родилась и выросла в Советском Союзе. Женщина закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя. В последние годы Хатчинс проживала в Лос-Анджелесе. Ее работы как оператора включают фильмы "Дорогуша" (2019), "Заклятый враг" (2020) и Blindfire (2020). 26 августа 2014 года в городе Омаха американского штата Небраска во время съемок документального сериала "Копы" полицейский случайно застрелил 38-летнего звукорежиссера Брайса Диона. Несчастный случай произошел во время съемок выезда полицейских по вызову об ограблении в кафе. Прибыв на место предполагаемого преступления, два офицера ворвались в здание, где укрывался подозреваемый, и открыли огонь. Одна из пуль угодила в Диона, преследуемый, 32-летний Кортес Вашингтон, также был ранен. В итоге оба скончались. Позднее выяснилось, что Вашингтон был вооружен неогнестрельным пистолетом, который правоохранители приняли за боевое оружие. По словам шефа местной полиции, у офицеров не было иного выбора, кроме как начать стрельбу. 31 марта 1993 года на съемках фильма "Ворон" в результате трагической случайности американский актер Брэндон Ли (1965-1993), сын известного актера и мастера единоборств Брюса Ли (1940-1973), был застрелен артистом Майклом Масси. Масси должен был выстрелить в него из револьвера с пяти метров. Ли держал небольшое взрывное устройство, которое он должен был привести в действие для имитации звука выстрела. После команды "Мотор!" в 0:30 ночи Масси выстрелил, взрывное устройство сработало, Ли упал, сцена была снята. Съемки продолжились, но актер продолжал неподвижно лежать. Следствие выяснило, что в финальной сцене в стволе револьвера 44-го калибра, из которого стреляли в Ли, застряла заглушка. При выстреле холостым патроном она вылетела, а пуля попала в живот актера, застряла в позвоночнике, вызвав обширное кровоизлияние. Брэндона Ли доставили в больницу New Hannover Regional Medical Centre, через 12 часов он скончался.12 октября 1984 года во время съемок седьмого эпизода телесериала "Скрываемый факт" трагически погиб американский актер Джон-Эрик Хексам (1957-1984). Его персонаж должен был выстрелить из револьвера "Магнум" 44-го калибра. Во время перерывов между сценами в съемках актер играл с револьвером и в один момент, зная, что "Магнум" заряжен холостыми, приставил его себе к виску ради шутки, а затем спустил курок. Раздался выстрел, и Хексам упал замертво. Так как холостые патроны покрыты металлической оболочкой (для того, чтобы звук выстрела был звонким), пуля разрушила часть черепа актера, вызвав обширное кровотечение. Через шесть дней у 26-летнего Хексама врачи констатировали смерть мозга. Его органы с согласия матери были отданы нуждающимся для трансплантации.В 1915 году во время съемок фильма "Пленница" американского режиссера Сесиля Блаунта Демилля погиб статист. Снималась сцена, в которой солдаты пытались взломать тяжелую запертую дверь. Они должны были сначала расколоть дверь боевыми патронами, а затем выломать ее прикладами своих винтовок. После съемок стрельбы режиссер приказал статистам, игравшим солдат, зарядить ружья холостыми патронами. Однако один из статистов не заменил боевые патроны на холостые. В результате во время съемок сцены один из актеров получил смертельное ранение в голову. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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