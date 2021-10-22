https://ria.ru/20211022/strelok-1755726093.html
Алек Болдуин застрелил во время съемок фильма "Ржавчина" оператора
Алек Болдуин застрелил во время съемок фильма "Ржавчина" оператора - РИА Новости, 22.10.2021
Алек Болдуин застрелил во время съемок фильма "Ржавчина" оператора
Выстрел из пистолета, в результате которого на съемочной площадке в штате Нью-Мексико погибла женщина-оператор, совершил актер Алек Болдуин, говорится в... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T07:31
2021-10-22T07:31
2021-10-22T10:51
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Выстрел из пистолета, в результате которого на съемочной площадке в штате Нью-Мексико погибла женщина-оператор, совершил актер Алек Болдуин, говорится в заявлении шерифа округа Санта-Фе.Обвинения против Болдуина пока не выдвинуты.Помимо исполнения главной роли Алек Болдуин выступает как продюсер фильма "Ржавчина". Он играет известного преступника Харланда Раста (rust — с английского "ржавчина"), который узнает, что его внука-подростка обвиняют в случайном убийстве. После этого семья отправляется в бега.Обстоятельства инцидентаПистолет, который использовался в качестве реквизита должен был быть заряжен холостыми патронами. Однако в момент выстрела пуля или осколки задели двух человек, находившихся рядом. Ими оказались режиссер картины и оператор. У режиссера картины оказалась повреждена ключица, оператор в критическом состоянии была доставлена санавиацией в больницу, где умерла от полученных ранений.Съемки фильма остановлены на время расследования.Аналогичный случайПохожая трагедия произошла с сыном Брюса Ли - 28-летним Брэндоном Ли. Тридцать первого марта 1993 года во время съемок фильма "Ворон" актер получил огнестрельное ранение и спустя несколько часов скончался в больнице.Следствие выяснило, что в финальной сцене в стволе револьвера 44-го калибра, из которого стреляли в Ли, застряла заглушка. При выстреле холостым патроном она вылетела, а пуля попала в живот актера, застряла в позвоночнике, вызвав обширное кровоизлияние.Брэндон Ли умер за три недели до собственной свадьбы.Биография БолдуинаАлек Болдуин, старший из актерской династии братьев Болдуинов, родился в 1958 году. Он известен по фильмам "Битлджус", "Тень", "Охота за "Красным Октябрем", "Авиатор", "Отступники" и другие. Он номинировался на премию "Оскар". Работа Болдуина в комедийном телесериале "Студия 30" принесла ему награды "Золотой глобус" и "Эмми".В январе 2019 года актер признал свою вину в деле о драке за парковочное место. Суд приговорил его к штрафу и обязательному курсу занятий по управлению гневом.
https://ria.ru/20191112/1560834878.html
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санта-фе (сша), нью-мексико, алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
07:31 22.10.2021 (обновлено: 10:51 22.10.2021)
Алек Болдуин застрелил во время съемок фильма "Ржавчина" оператора
Из-за стрельбы, устроенной Алеком Болдуином на съемках фильма в США, погибла оператор
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Выстрел из пистолета, в результате которого на съемочной площадке в штате Нью-Мексико
погибла женщина-оператор, совершил актер Алек Болдуин
, говорится в заявлении шерифа округа Санта-Фе
.
"Офис шерифа подтверждает, что выстрел из оружия для реквизита был совершен Алеком Болдуином", - заявил шериф.
Обвинения против Болдуина пока не выдвинуты.
Помимо исполнения главной роли Алек Болдуин выступает как продюсер фильма "Ржавчина". Он играет известного преступника Харланда Раста (rust — с английского "ржавчина"), который узнает, что его внука-подростка обвиняют в случайном убийстве. После этого семья отправляется в бега.
Обстоятельства инцидента
Пистолет, который использовался в качестве реквизита должен был быть заряжен холостыми патронами. Однако в момент выстрела пуля или осколки задели двух человек, находившихся рядом. Ими оказались режиссер картины и оператор. У режиссера картины оказалась повреждена ключица, оператор в критическом состоянии была доставлена санавиацией в больницу, где умерла от полученных ранений.
Съемки фильма остановлены на время расследования.
Аналогичный случай
Похожая трагедия произошла с сыном Брюса Ли - 28-летним Брэндоном Ли. Тридцать первого марта 1993 года во время съемок фильма "Ворон" актер получил огнестрельное ранение и спустя несколько часов скончался в больнице.
Следствие выяснило, что в финальной сцене в стволе револьвера 44-го калибра, из которого стреляли в Ли, застряла заглушка. При выстреле холостым патроном она вылетела, а пуля попала в живот актера, застряла в позвоночнике, вызвав обширное кровоизлияние.
Брэндон Ли умер за три недели до собственной свадьбы.
Биография Болдуина
Алек Болдуин, старший из актерской династии братьев Болдуинов, родился в 1958 году. Он известен по фильмам "Битлджус", "Тень", "Охота за "Красным Октябрем", "Авиатор", "Отступники" и другие. Он номинировался на премию "Оскар". Работа Болдуина в комедийном телесериале "Студия 30" принесла ему награды "Золотой глобус" и "Эмми".
В январе 2019 года актер признал свою вину в деле о драке за парковочное место. Суд приговорил его к штрафу и обязательному курсу занятий по управлению гневом.