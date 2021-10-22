https://ria.ru/20211022/operator-1755726666.html

Убитая на съемках фильма в США оператор родилась и выросла в СССР

Убитая на съемках фильма в США оператор родилась и выросла в СССР - РИА Новости, 22.10.2021

Убитая на съемках фильма в США оператор родилась и выросла в СССР

Кинооператор Галина Хатчинс, которую актер Алек Болдуин случайно застрелил на съемках фильма в США, родилась и выросла в Советском Союзе, сообщается на личном... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T07:48

2021-10-22T07:48

2021-10-22T11:27

в мире

сша

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

культура

новости культуры

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755746398_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_741cc4f60614d154c5da78f0a9b0d579.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Кинооператор Галина Хатчинс, которую актер Алек Болдуин случайно застрелил на съемках фильма в США, родилась и выросла в Советском Союзе, сообщается на личном сайте погибшей женщины.Инцидент произошел на съемочной площадке в штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма был ранен в ключицу, 42-летняя Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь.Как сообщается, женщина закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя.В своем аккаунте в Instagram Хатчинс характеризовала себя как "неутомимого мечтателя" и "адреналинового наркомана".В последние годы Хатчинс проживала в Лос-Анджелесе. Ее работы как оператора включают фильмы "Дорогуша" (2019), "Заклятый враг" (2020) и Blindfire (2020).

https://ria.ru/20211022/strelok-1755726093.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма, новости культуры, кино и сериалы