https://ria.ru/20211022/operator-1755726666.html
Убитая на съемках фильма в США оператор родилась и выросла в СССР
Убитая на съемках фильма в США оператор родилась и выросла в СССР - РИА Новости, 22.10.2021
Убитая на съемках фильма в США оператор родилась и выросла в СССР
Кинооператор Галина Хатчинс, которую актер Алек Болдуин случайно застрелил на съемках фильма в США, родилась и выросла в Советском Союзе, сообщается на личном... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T07:48
2021-10-22T07:48
2021-10-22T11:27
в мире
сша
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
культура
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755746398_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_741cc4f60614d154c5da78f0a9b0d579.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Кинооператор Галина Хатчинс, которую актер Алек Болдуин случайно застрелил на съемках фильма в США, родилась и выросла в Советском Союзе, сообщается на личном сайте погибшей женщины.Инцидент произошел на съемочной площадке в штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма был ранен в ключицу, 42-летняя Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь.Как сообщается, женщина закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя.В своем аккаунте в Instagram Хатчинс характеризовала себя как "неутомимого мечтателя" и "адреналинового наркомана".В последние годы Хатчинс проживала в Лос-Анджелесе. Ее работы как оператора включают фильмы "Дорогуша" (2019), "Заклятый враг" (2020) и Blindfire (2020).
https://ria.ru/20211022/strelok-1755726093.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755746398_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_32a627bc5d257826405f1dfa3062b474.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма, новости культуры, кино и сериалы
07:48 22.10.2021 (обновлено: 11:27 22.10.2021)
Убитая на съемках фильма в США оператор родилась и выросла в СССР
Кинооператор Галина Хатчинс, которую застрелил Алек Болдуин, родилась и выросла в СССР