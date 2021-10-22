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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Убитая на съемках фильма в США оператор родилась и выросла в СССР
Убитая на съемках фильма в США оператор родилась и выросла в СССР - РИА Новости, 22.10.2021
Убитая на съемках фильма в США оператор родилась и выросла в СССР
Кинооператор Галина Хатчинс, которую актер Алек Болдуин случайно застрелил на съемках фильма в США, родилась и выросла в Советском Союзе, сообщается на личном... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T07:48
2021-10-22T11:27
в мире
сша
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
культура
новости культуры
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Кинооператор Галина Хатчинс, которую актер Алек Болдуин случайно застрелил на съемках фильма в США, родилась и выросла в Советском Союзе, сообщается на личном сайте погибшей женщины.Инцидент произошел на съемочной площадке в штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма был ранен в ключицу, 42-летняя Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь.Как сообщается, женщина закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя.В своем аккаунте в Instagram Хатчинс характеризовала себя как "неутомимого мечтателя" и "адреналинового наркомана".В последние годы Хатчинс проживала в Лос-Анджелесе. Ее работы как оператора включают фильмы "Дорогуша" (2019), "Заклятый враг" (2020) и Blindfire (2020).
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в мире, сша, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма, новости культуры, кино и сериалы
07:48 22.10.2021 (обновлено: 11:27 22.10.2021)
 
Убитая на съемках фильма в США оператор родилась и выросла в СССР

Кинооператор Галина Хатчинс, которую застрелил Алек Болдуин, родилась и выросла в СССР

© AFP 2021 / Getty Images/Fred HayesГалина Хатчинс
Галина Хатчинс - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© AFP 2021 / Getty Images/Fred Hayes
Галина Хатчинс. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Кинооператор Галина Хатчинс, которую актер Алек Болдуин случайно застрелил на съемках фильма в США, родилась и выросла в Советском Союзе, сообщается на личном сайте погибшей женщины.
Инцидент произошел на съемочной площадке в штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма был ранен в ключицу, 42-летняя Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь.
"Родом из Украины Галина росла на советской военной базе в районе полярного круга, окруженная оленями и атомными подводными лодками", - говорится в биографическом разделе сайта.
Как сообщается, женщина закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя.
В своем аккаунте в Instagram Хатчинс характеризовала себя как "неутомимого мечтателя" и "адреналинового наркомана".
В последние годы Хатчинс проживала в Лос-Анджелесе. Ее работы как оператора включают фильмы "Дорогуша" (2019), "Заклятый враг" (2020) и Blindfire (2020).
Актер Алек Болдуин во время съемок фильма Ржавчина - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
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