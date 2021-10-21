https://ria.ru/20211021/strelba-1755698748.html
В Петербурге студентов забрали в полицию после сообщения о стрельбе
В Петербурге студентов забрали в полицию после сообщения о стрельбе - РИА Новости, 21.10.2021
В Петербурге студентов забрали в полицию после сообщения о стрельбе
Двое учащихся колледжа доставлены в полицию после сообщения о стрельбе в Петербурге, у одного изъят охолощенный пистолет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T21:47
2021-10-21T21:47
2021-10-21T21:47
происшествия
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Двое учащихся колледжа доставлены в полицию после сообщения о стрельбе в Петербурге, у одного изъят охолощенный пистолет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области."Сегодня в полицию поступило сообщение о выстрелах в районе дома 9 по Охотничьему переулку Кировского района. Полицейские установили, что к инциденту могут быть причастны двое учащихся расположенного неподалеку колледжа, которые были доставлены в отдел полиции для разбирательства. У одного из них изъят охолощенный пистолет", - сказано в сообщении.Проводится проверка, колледж работает в штатном режиме.
https://ria.ru/20211021/strelba-1755529977.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург
В Петербурге студентов забрали в полицию после сообщения о стрельбе
В Петербурге после сообщения о стрельбе двух студентов колледжа забрали в полицию