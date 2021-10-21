https://ria.ru/20211021/strelba-1755698748.html

В Петербурге студентов забрали в полицию после сообщения о стрельбе

В Петербурге студентов забрали в полицию после сообщения о стрельбе - РИА Новости, 21.10.2021

В Петербурге студентов забрали в полицию после сообщения о стрельбе

Двое учащихся колледжа доставлены в полицию после сообщения о стрельбе в Петербурге, у одного изъят охолощенный пистолет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T21:47

2021-10-21T21:47

2021-10-21T21:47

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Двое учащихся колледжа доставлены в полицию после сообщения о стрельбе в Петербурге, у одного изъят охолощенный пистолет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области."Сегодня в полицию поступило сообщение о выстрелах в районе дома 9 по Охотничьему переулку Кировского района. Полицейские установили, что к инциденту могут быть причастны двое учащихся расположенного неподалеку колледжа, которые были доставлены в отдел полиции для разбирательства. У одного из них изъят охолощенный пистолет", - сказано в сообщении.Проводится проверка, колледж работает в штатном режиме.

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санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург