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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211021/premiya-1755455455.html
В Москве вручат премию за вклад в гуманитарные науки
В Москве вручат премию за вклад в гуманитарные науки - РИА Новости, 21.10.2021
В Москве вручат премию за вклад в гуманитарные науки
Премию памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) за вклад в гуманитарные науки за 2021 год получат в четверг более 20 лауреатов из... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T00:03
2021-10-21T00:03
религия
справки
вологда
москва
московский государственный институт культуры
российская академия наук
русская православная церковь
владимир воробьев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Премию памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) за вклад в гуманитарные науки за 2021 год получат в четверг более 20 лауреатов из разных городов России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской академии наук (РАН)"Премию памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) за вклад в гуманитарные науки за 2021 год вручат более чем 20 лауреатам в зале президиума Российской академии наук", - сообщили в пресс-службе.Как сообщили в пресс-службе, лауреатам вручат дипломы, медали, денежные премии и многотомный труд митрополита Макария "История Русской Церкви". Сумма премии меняется каждый год в зависимости от возможностей фонда. В этом году году обладатели первой премии в каждой номинации получат 500 тысяч рублей, второй- 300 тысяч и третьей- 250 тысяч. Денежная премия лауреатов молодежной премии в каждой номинации составит - 150 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе.Лауреаты премииВ номинации "История православной церкви" первую премию получил клирик Архиерейского подворья Храма-памятника на Крови во имя протоиерей Всех Святых в Земле Российской Просиявших в Екатеринбурге, протоиерей Валерий Лавринов за труд "Временный Высший Церковный Совет и его роль в истории Русской Православной Церкви (1925–1945)";Первую премию в номинации "История России и русского зарубежья" присудили кандидату исторических наук, доценту МГУ им М.В. Ломоносова Алексея Лаушкина за труд "Русь и соседи: история этноконфессиональных представлений в древнерусской книжности XI–XIII вв.".В номинации "История Москвы и историческое краеведение" лауреатом первой премии стал старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра "Древности" Анатолий Грязнов (Вологда) за труд "Белозерские акты XIV– XVI вв.: исследование и перечень".В номинации "История православных стран и народов" жюри присудило первую премию кандидату исторических наук, научному сотруднику отдела истории архива РАН Анне Цыпкиной за работу "Русские научные экспедиции в Трапезунд (1916, 1917 гг.)".Ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, магистр теологии протоиерей Владимир Воробьев стал лауреатом первой премии в номинации "Учебник или учебное пособие" за труд за труд "Литургическое предание православной Церкви: православные таинства и монашеский постриг"."За достижения в популяризации научно-исторических знаний и за вклад в достоверное изложение истории" жюри премии отметило доктора исторических наук, профессора Московского государственного института культуры Сергея Алексеева за работу "Аристократия Древней Руси IX–XII вв." и издателя Александра Филькина за труд "Надпись на Евангелии".Макариевская премия — российская академическая премия имени митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова), созданная в 1867 году по его завещанию с целью "поощрения отечественных талантов, посвящающих себя делу науки и общеполезных занятий...". С 1918 по 1996 год премия не вручалась. В настоящее время это главная премия в области российской истории и истории Русской православной церкви. Вручается каждые два года. Для проведении конкурса выбрана рейтинговая система голосования, по результатам которого присуждаются премии трех степеней: первая, вторая и третья, а также молодежная премия.
https://ria.ru/20211007/ulitskaya-1753460763.html
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справки, вологда, москва, московский государственный институт культуры, российская академия наук, русская православная церковь, владимир воробьев, россия
00:03 21.10.2021
 

В Москве вручат премию за вклад в гуманитарные науки

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВид на здание президиума Российской академии наук
Вид на здание президиума Российской академии наук - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Премию памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) за вклад в гуманитарные науки за 2021 год получат в четверг более 20 лауреатов из разных городов России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской академии наук (РАН)
"Премию памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) за вклад в гуманитарные науки за 2021 год вручат более чем 20 лауреатам в зале президиума Российской академии наук", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщили в пресс-службе, лауреатам вручат дипломы, медали, денежные премии и многотомный труд митрополита Макария "История Русской Церкви". Сумма премии меняется каждый год в зависимости от возможностей фонда. В этом году году обладатели первой премии в каждой номинации получат 500 тысяч рублей, второй- 300 тысяч и третьей- 250 тысяч. Денежная премия лауреатов молодежной премии в каждой номинации составит - 150 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе.

Лауреаты премии

В номинации "История православной церкви" первую премию получил клирик Архиерейского подворья Храма-памятника на Крови во имя протоиерей Всех Святых в Земле Российской Просиявших в Екатеринбурге, протоиерей Валерий Лавринов за труд "Временный Высший Церковный Совет и его роль в истории Русской Православной Церкви (1925–1945)";
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Первую премию в номинации "История России и русского зарубежья" присудили кандидату исторических наук, доценту МГУ им М.В. Ломоносова Алексея Лаушкина за труд "Русь и соседи: история этноконфессиональных представлений в древнерусской книжности XI–XIII вв.".
В номинации "История Москвы и историческое краеведение" лауреатом первой премии стал старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра "Древности" Анатолий Грязнов (Вологда) за труд "Белозерские акты XIV– XVI вв.: исследование и перечень".
В номинации "История православных стран и народов" жюри присудило первую премию кандидату исторических наук, научному сотруднику отдела истории архива РАН Анне Цыпкиной за работу "Русские научные экспедиции в Трапезунд (1916, 1917 гг.)".
Ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, магистр теологии протоиерей Владимир Воробьев стал лауреатом первой премии в номинации "Учебник или учебное пособие" за труд за труд "Литургическое предание православной Церкви: православные таинства и монашеский постриг".
"За достижения в популяризации научно-исторических знаний и за вклад в достоверное изложение истории" жюри премии отметило доктора исторических наук, профессора Московского государственного института культуры Сергея Алексеева за работу "Аристократия Древней Руси IX–XII вв." и издателя Александра Филькина за труд "Надпись на Евангелии".
Макариевская премия — российская академическая премия имени митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова), созданная в 1867 году по его завещанию с целью "поощрения отечественных талантов, посвящающих себя делу науки и общеполезных занятий...". С 1918 по 1996 год премия не вручалась. В настоящее время это главная премия в области российской истории и истории Русской православной церкви. Вручается каждые два года. Для проведении конкурса выбрана рейтинговая система голосования, по результатам которого присуждаются премии трех степеней: первая, вторая и третья, а также молодежная премия.
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