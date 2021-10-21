https://ria.ru/20211021/oruzhie-1755525472.html

Сенатор оценил сообщения о переговорах Украины и Великобритании об оружии

Сенатор оценил сообщения о переговорах Украины и Великобритании об оружии - РИА Новости, 21.10.2021

Сенатор оценил сообщения о переговорах Украины и Великобритании об оружии

Россия будет стараться не допустить поставки оружия Украине Великобританией, если информация о них подтвердится, поскольку это похоронит перспективы... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T10:01

2021-10-21T10:01

2021-10-21T10:01

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия будет стараться не допустить поставки оружия Украине Великобританией, если информация о них подтвердится, поскольку это похоронит перспективы урегулирования на Донбассе, заявил РИА Новости сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже вооружения, в частности ракет, в эту страну впервые, пишет газета Times со ссылкой на украинский источник. В рамках обсуждаемых договоренностей Британия может поставить Украине ракеты класса "земля-земля" и ракеты для воздушных судов."Если это соответствует действительности, то это крайне опасный факт и для самой Украины, и для Донбасса, и в определённой степени и для России. Естественно, наши соответствующие службы изучат это и будут стараться этого не допустить", - заявил Цеков.По его словам, если подобные поставки осуществятся, это "похоронит" перспективы урегулирования на Донбассе."А Киев в очередной раз подтвердит свою роль провокатора новых конфликтов", - заявил сенатор.

https://ria.ru/20211020/nato-1755402861.html

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в мире, киев, великобритания, совет федерации рф, сергей цеков, россия