https://ria.ru/20211021/kontent-1755540867.html
В Роскомнадзоре рассказали о ситуации с запрещенным контентом в интернете
В Роскомнадзоре рассказали о ситуации с запрещенным контентом в интернете - РИА Новости, 21.10.2021
В Роскомнадзоре рассказали о ситуации с запрещенным контентом в интернете
Порядка 5,5 тысячи материалов, запрещенных к распространению в РФ, остаются неудаленными на площадках сервисов Google, Facebook, Twitter, сообщил заместитель... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:30
2021-10-21T11:30
2021-10-21T12:00
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Порядка 5,5 тысячи материалов, запрещенных к распространению в РФ, остаются неудаленными на площадках сервисов Google, Facebook, Twitter, сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин."Только на площадках трех крупнейших IT-сервисов, интернет-сервисов, которые принадлежат Google, Facebook, Twitter, до сих пор остаются неудаленными порядка 5,5 тысяч такого рода материалов", - сказал Субботин в четверг на заседании в Совете Федерации.Он отметил, что по-прежнему не удалены материалы, которые ставят целью возбуждение национальной или экстремистской розни, направлены на призывы к экстремистской деятельности, применение насилия в отношении российских граждан и др.Степень фильтрации поисковой выдачи в Google составляет порядка 80%, компания фильтрует не весь контент, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин."У нас там фильтрация поисковой выдачи составляет порядка 80%, то есть фильтруют не все. Мы уже определенные шаги административного воздействия оказываем, наложили штрафов в общем объеме 9 миллионов рублей. Это небольшие цифры, но тем не менее это административная практика", - сказал Субботин в четверг на заседании Совета Федерации.Cуд признал, что компания Google нарушает закон РФ, и это важно, подчеркнул он."Компания Google оплатила штраф, признав, что она нарушает - тоже важно. Это мы все фиксируем", - добавил Субботин.
https://ria.ru/20211014/it-kompanii-1754530547.html
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РИА Новости
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общество, twitter, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, россия, совет федерации рф, facebook, вадим субботин
11:30 21.10.2021 (обновлено: 12:00 21.10.2021)
В Роскомнадзоре рассказали о ситуации с запрещенным контентом в интернете
Около 5,5 тысячи запрещенных материалов не удалили на площадках Google. Facebook и Twitter