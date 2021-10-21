https://ria.ru/20211021/konkurs-1755579149.html

Бренды Ивановской области принимают участие в конкурсе "Вкусы России"

Бренды Ивановской области принимают участие в конкурсе "Вкусы России" - РИА Новости, 21.10.2021

Бренды Ивановской области принимают участие в конкурсе "Вкусы России"

Во втором национальном конкурсе "Вкусы России", организованном Минсельхозом России, принимает участие пять гастрономических брендов Ивановской области, сообщил... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T14:33

2021-10-21T14:33

2021-10-21T14:33

ивановская область

иваново

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755582654_0:122:800:572_1920x0_80_0_0_63554dcc4a4ff9b307238192ecae11ba.jpg

ИВАНОВО, 21 окт – РИА Новости. Во втором национальном конкурсе "Вкусы России", организованном Минсельхозом России, принимает участие пять гастрономических брендов Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Ивановскую область на конкурсе представляют пять гастрономических брендов: полутвердый сыр "Пучеж Премиум", "Парский калач", "Плёсский угол с копчёным лещом", "Лухский лук" и гранола c курагой под торговыми марками "Сладень" и "Древо жизни". Онлайн-голосование на сайте конкурса продлится до 7 ноября", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что три бренда – "Парский калач", "Плёсский угол с копчёным лещом" и "Лухский лук" – участники первого конкурса прошлого года. Впервые на конкурсе - "Пучежский сыродельный завод" и компания "Источник жизни".Итоги конкурса подведут в восьми номинациях: "На всю страну", "Вкус природы", "Гастрономическая находка", "Кулинарное наследие", "Загляните на огонек", "Вкус без границ", "Вкус из глубинки", "Нас выбирают".Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Денис Черкесов выразил уверенность, что конкурс поможет в продвижении региональных брендов. "Это популяризация местных торговых марок, местных производителей, пусть даже небольших. Это также развитие агротуризма", – процитировали в пресс-службе слова руководителя регионального АПК.

https://ria.ru/20211019/infrastruktura-1755238808.html

иваново

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иваново, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия