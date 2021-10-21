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Бренды Ивановской области принимают участие в конкурсе "Вкусы России"
Бренды Ивановской области принимают участие в конкурсе "Вкусы России" - РИА Новости, 21.10.2021
Бренды Ивановской области принимают участие в конкурсе "Вкусы России"
Во втором национальном конкурсе "Вкусы России", организованном Минсельхозом России, принимает участие пять гастрономических брендов Ивановской области, сообщил... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T14:33
2021-10-21T14:33
2021-10-21T14:33
ивановская область
иваново
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
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ИВАНОВО, 21 окт – РИА Новости. Во втором национальном конкурсе "Вкусы России", организованном Минсельхозом России, принимает участие пять гастрономических брендов Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Ивановскую область на конкурсе представляют пять гастрономических брендов: полутвердый сыр "Пучеж Премиум", "Парский калач", "Плёсский угол с копчёным лещом", "Лухский лук" и гранола c курагой под торговыми марками "Сладень" и "Древо жизни". Онлайн-голосование на сайте конкурса продлится до 7 ноября", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что три бренда – "Парский калач", "Плёсский угол с копчёным лещом" и "Лухский лук" – участники первого конкурса прошлого года. Впервые на конкурсе - "Пучежский сыродельный завод" и компания "Источник жизни".Итоги конкурса подведут в восьми номинациях: "На всю страну", "Вкус природы", "Гастрономическая находка", "Кулинарное наследие", "Загляните на огонек", "Вкус без границ", "Вкус из глубинки", "Нас выбирают".Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Денис Черкесов выразил уверенность, что конкурс поможет в продвижении региональных брендов. "Это популяризация местных торговых марок, местных производителей, пусть даже небольших. Это также развитие агротуризма", – процитировали в пресс-службе слова руководителя регионального АПК.
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иваново, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия
ИВАНОВО, 21 окт – РИА Новости. Во втором национальном конкурсе "Вкусы России", организованном Минсельхозом России, принимает участие пять гастрономических брендов Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Ивановскую область на конкурсе представляют пять гастрономических брендов: полутвердый сыр "Пучеж Премиум", "Парский калач", "Плёсский угол с копчёным лещом", "Лухский лук" и гранола c курагой под торговыми марками "Сладень" и "Древо жизни". Онлайн-голосование на сайте конкурса продлится до 7 ноября", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что три бренда – "Парский калач", "Плёсский угол с копчёным лещом" и "Лухский лук" – участники первого конкурса прошлого года. Впервые на конкурсе - "Пучежский сыродельный завод" и компания "Источник жизни".
Итоги конкурса подведут в восьми номинациях: "На всю страну", "Вкус природы", "Гастрономическая находка", "Кулинарное наследие", "Загляните на огонек", "Вкус без границ", "Вкус из глубинки", "Нас выбирают".
Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Денис Черкесов выразил уверенность, что конкурс поможет в продвижении региональных брендов. "Это популяризация местных торговых марок, местных производителей, пусть даже небольших. Это также развитие агротуризма", – процитировали в пресс-службе слова руководителя регионального АПК.