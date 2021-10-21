https://ria.ru/20211021/kanikuly-1755538036.html

Минпросвещения планирует ввести каникулы в школах с 30 октября по 7 ноября

Минпросвещения планирует ввести каникулы в школах с 30 октября по 7 ноября - РИА Новости, 21.10.2021

Минпросвещения планирует ввести каникулы в школах с 30 октября по 7 ноября

Неделя с 30 октября по 7 ноября может стать каникулярной, заявили в Минпросвещения. Ведомство готовит соответствующий документ. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T11:19

2021-10-21T11:19

2021-10-21T12:24

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общество

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дети

здоровье - общество

коронавирусы

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Неделя с 30 октября по 7 ноября может стать каникулярной, заявили в Минпросвещения. Ведомство готовит соответствующий документ."Никакого дистанта в эти дни не предусматривается — дети будут отдыхать с родителями", — подчеркивается в Telegram-канале министерства.Большая часть школьников учится по четвертям, у них каникулы совпадут с новыми нерабочими днями.Те же, кто занимается по модульной схеме, начинают отдыхать 15 ноября: у них нерабочую неделю прибавят к имеющемуся каникулярному графику.В субъектах, где из-за сложной эпидемиологической обстановки нерабочий период объявят раньше 30 октября, Минпросвещения рекомендует и эти дни включить в каникулы. Школы при этом должны скорректировать образовательные программы.

https://ria.ru/20211018/koronavirus-1755019625.html

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2021

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