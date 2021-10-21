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https://ria.ru/20211021/kanikuly-1755538036.html
Минпросвещения планирует ввести каникулы в школах с 30 октября по 7 ноября
Минпросвещения планирует ввести каникулы в школах с 30 октября по 7 ноября - РИА Новости, 21.10.2021
Минпросвещения планирует ввести каникулы в школах с 30 октября по 7 ноября
Неделя с 30 октября по 7 ноября может стать каникулярной, заявили в Минпросвещения. Ведомство готовит соответствующий документ. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:19
2021-10-21T12:24
россия
распространение коронавируса
общество
школа
дети
здоровье - общество
коронавирусы
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Неделя с 30 октября по 7 ноября может стать каникулярной, заявили в Минпросвещения. Ведомство готовит соответствующий документ."Никакого дистанта в эти дни не предусматривается — дети будут отдыхать с родителями", — подчеркивается в Telegram-канале министерства.Большая часть школьников учится по четвертям, у них каникулы совпадут с новыми нерабочими днями.Те же, кто занимается по модульной схеме, начинают отдыхать 15 ноября: у них нерабочую неделю прибавят к имеющемуся каникулярному графику.В субъектах, где из-за сложной эпидемиологической обстановки нерабочий период объявят раньше 30 октября, Минпросвещения рекомендует и эти дни включить в каникулы. Школы при этом должны скорректировать образовательные программы.
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россия, общество, школа, дети, здоровье - общество, коронавирусы, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сн_образование, социальный навигатор
11:19 21.10.2021 (обновлено: 12:24 21.10.2021)
 
Минпросвещения планирует ввести каникулы в школах с 30 октября по 7 ноября

Минпросвещения планирует ввести каникулы в школах с 30 октября по 7 ноября

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПустой класс в школе
Пустой класс в школе - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Неделя с 30 октября по 7 ноября может стать каникулярной, заявили в Минпросвещения. Ведомство готовит соответствующий документ.
"Никакого дистанта в эти дни не предусматривается — дети будут отдыхать с родителями", — подчеркивается в Telegram-канале министерства.
Большая часть школьников учится по четвертям, у них каникулы совпадут с новыми нерабочими днями.
Те же, кто занимается по модульной схеме, начинают отдыхать 15 ноября: у них нерабочую неделю прибавят к имеющемуся каникулярному графику.
В субъектах, где из-за сложной эпидемиологической обстановки нерабочий период объявят раньше 30 октября, Минпросвещения рекомендует и эти дни включить в каникулы. Школы при этом должны скорректировать образовательные программы.
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