РФС подал иск к компании "Телеспорт Груп" еще на 133 миллиона рублей

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Российского футбольного союза, требующего взыскать более 133 миллионов рублей с АО "Телеспорт Груп" - одного из крупнейших игроков на рынке спортивных прав, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 20 октября, к производству он пока не принят. В материалах суда основания исковых требований на данный момент не раскрываются.
Ранее в октябре РФС подал к АО "Телеспорт Груп" иск на сумму 160 тысяч евро (более 13 миллионов рублей по текущему курсу). В нем заявлено требование о взыскании неосновательного обогащения. По данным СМИ, речь идет о правах на показ матчей Кубка России. Третьими лицами в карточке того дела указаны иностранные компании Stats LLC и Perform Content Limited.
РФС и "Телеспорт" уже судились. Предыдущий спор возник из договора оказания услуг от 21 мая 2014 года. По нему РФС обязался разместить предоставленную "Телеспортом" рекламу на щитовых электронных системах SpeedTV Board, расположенных по периметру поля на выездных матчах футбольной сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы 2016 года со сборными Швеции и Австрии. РФС исполнил договоренности полностью, а заказчик оплатил услуги лишь частично, заплатив около 243 тысячи евро из положенных более 772 тысяч. На сумму долга в декабре 2019 года и был предъявлен иск, который впоследствии удовлетворили суды трех инстанций.
"Телеспорт" занимается трансляциями спортивных событий, работой с медиаправами крупных турниров и другой деятельностью.
Сбербанк в июне сообщил, что заключил с "Телеспортом" предварительное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого банк планирует приобрести компанию. В сообщении банка она называлась одним из крупнейших игроков на рынке спортивных прав и спортивного маркетинга. Отмечалось также, что после сделки нынешний владелец и руководитель "Телеспорта" Петр Макаренко останется гендиректором компании.
