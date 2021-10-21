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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20211021/ege-1755601089.html
Ленобласть вошла в ТОП-3 регионов по качеству проведения ЕГЭ
Ленобласть вошла в ТОП-3 регионов по качеству проведения ЕГЭ - РИА Новости, 21.10.2021
Ленобласть вошла в ТОП-3 регионов по качеству проведения ЕГЭ
Ленинградская область вошла в тройку лидеров по оценке качества и объективности проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и оценочных процедур,... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:31
2021-10-21T17:45
липецк
александр дрозденко
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт — РИА Новости. Ленинградская область вошла в тройку лидеров по оценке качества и объективности проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и оценочных процедур, проводимых Рособрнадзором в 2021 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, ведомство проводило комплексную оценку качества и объективности проведения ЕГЭ. Также второй год подряд Ленинградская область занимает первое место в России по эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ и качеству оценивания результатов экзаменов."Высокая оценка Рособрнадзора — это "пятерка" нашим школам, учителям и ученикам. Их ежедневные успехи, даже в условиях пандемии, вывели регион на такие высокие позиции. Очень рад за нашу систему образования, это достойная оценка. Наша задача — и дальше вкладывать силы и средства в ленинградское образование, чтобы оно и в будущем оставалось лучшим в России", — прокомментировал результаты губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.В обладминистрации напомнили, что в этом году ЕГЭ сдавали более пяти тысяч ленинградских выпускников. Все экзамены прошли в штатном режиме, без сбоев. Региональные баллы по всем предметам выше общероссийских. А 33% выпускников Ленобласти сдали ЕГЭ по русскому языку от 81 до 100 баллов. Высокой оказалась и явка: на экзамены пришли 94% зарегистрированных.
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липецк, александр дрозденко
15:31 21.10.2021 (обновлено: 17:45 21.10.2021)
 

Ленобласть вошла в ТОП-3 регионов по качеству проведения ЕГЭ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт — РИА Новости. Ленинградская область вошла в тройку лидеров по оценке качества и объективности проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и оценочных процедур, проводимых Рособрнадзором в 2021 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, ведомство проводило комплексную оценку качества и объективности проведения ЕГЭ. Также второй год подряд Ленинградская область занимает первое место в России по эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ и качеству оценивания результатов экзаменов.
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"Высокая оценка Рособрнадзора — это "пятерка" нашим школам, учителям и ученикам. Их ежедневные успехи, даже в условиях пандемии, вывели регион на такие высокие позиции. Очень рад за нашу систему образования, это достойная оценка. Наша задача — и дальше вкладывать силы и средства в ленинградское образование, чтобы оно и в будущем оставалось лучшим в России", — прокомментировал результаты губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В обладминистрации напомнили, что в этом году ЕГЭ сдавали более пяти тысяч ленинградских выпускников. Все экзамены прошли в штатном режиме, без сбоев. Региональные баллы по всем предметам выше общероссийских. А 33% выпускников Ленобласти сдали ЕГЭ по русскому языку от 81 до 100 баллов. Высокой оказалась и явка: на экзамены пришли 94% зарегистрированных.
 
Ленинградская областьЛипецкАлександр Дрозденко
 
 
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