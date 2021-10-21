https://ria.ru/20211021/amsterdan-1755323191.html

В аэропорту Амстердама теперь работают свиньи

В аэропорту Амстердама теперь работают свиньи - РИА Новости, 21.10.2021

В аэропорту Амстердама теперь работают свиньи

В аэропорту столицы Нидерландов, Схипхола, теперь работают свиньи, они будут отпугивать птиц, которые летают слишком близко к взлетно-посадочным полосам,... РИА Новости, 21.10.2021

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В аэропорту столицы Нидерландов, Схипхола, теперь работают свиньи, они будут отпугивать птиц, которые летают слишком близко к взлетно-посадочным полосам, сообщает "Европульс".Аэропорт Схипхол расположен вблизи сельскохозяйственных полей. Из-за этого недалеко от взлетно-посадочных полос собирается много птиц, которые питаются остатками урожая. В аэропорту используют различные методы, чтобы отогнать их, например, шумовые пушки и лазеры.Как подсчитали в крупнейшей нидерландской авиакомпании KLM, на десять тысяч вылетов из аэропорта приходится шесть столкновений с птицами. Чаще всего такие встречи не приводят к серьезным проблемам, однако бывают случаи, когда самолету требуется ремонт.Пока свиней "наняли" только на полгода. Если их присутствие действительно поможет решить проблему с пернатыми в аэропорту, то животных возьмут на постоянную службу.Свиньи — не первые животные, которые служат в европейских аэропортах. В 2019 году брюссельский аэропорт нанял овец для ухода за газонами.

https://ria.ru/20190621/1555734371.html

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аэропорт, амстердам, нидерланды, klm, новости - туризм, туризм