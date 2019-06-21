В аэропорту Брюсселя овцы "работают" вместо газонокосилок

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В аэропорту Брюсселя до конца июня газон на шумозащитном заграждении будут "подравнивать" овцы вместо газонокосилок, В аэропорту Брюсселя до конца июня газон на шумозащитном заграждении будут "подравнивать" овцы вместо газонокосилок, сообщает "Евро Пульс".

Как заявило руководство аэропорта, овцы, в отличие от газонокосилок, не только работают без вредных выбросов, но и ухаживают за газоном. Они съедают траву на шумозащитном заграждении (высоких земляных валах за взлетной полосой), не повреждая верхние слои почвы. В результате освобождается место для новых ростков.

До конца июня овцы проходят "испытательный срок". Пастухи следят, как они реагируют на шум от самолетов. Пока - не проявляют никаких признаков беспокойства.

После "испытательного срока" животные отправятся на фермы, где легче переносится жара, а осенью вернутся на работу в воздушную гавань.